"Es un despropósito": Madrid no tiene playa pero se ha empeñado en tener las olas más grandes de toda Europa

Madrid quiere tener la piscina más grande con las olas más grandes de Europa: 23.000 m² con 30.000 metros cúbicos de agua potable. Las quejas no se han hecho esperar. Pero quiero empezar tirando de hemeroteca: antes de ser una piscina de olas, este terreno fue La Peineta, un estadio construido para unos Juegos Olímpicos que Madrid perdió tres veces. Durante años, la maleza devoró unas gradas vacías; después llegó el Atlético de Madrid, rebautizó el recinto como Metropolitano y convirtió el fracaso olímpico en motor inmobiliario. Se acabó el sueño de la gran playa pero, entretanto, ha nacido para algunos la pesadilla de algo que demanda mucho más territorio. Y, sobre todo, mucha más agua.

La cesión de 75 años. En julio de 2022, el Ayuntamiento anunció la cesión al club de 3 parcelas (luego serían 5) por un periodo de 75 años, hasta 2099. En total, 205.000 metros cuadrados de suelo municipal, dentro de una operación de 265.000 metros cuadrados bautizada como Ciudad del Deporte.

El Atlético asumía un canon de 141 millones de euros por el conjunto de la concesión. Y el proyecto original prometía un rocódromo, pistas de skating, un espacio de enseñanza de surf y equipamientos deportivos municipales. Nada privado, a priori. Al fin y al cabo, hablamos de suelo público.

Falta agua para tanta ola. El complejo Gemswell Surf Madrid, junto al estadio Metropolitano, empezó a construirse en agosto de 2024 con una inversión superior a 60 millones de euros, de los que 15,7 millones proceden de fondos europeos Next Generation, a través de Buenavista Infrastructure, intermediario elegido por el Banco Europeo de Inversiones. La etiqueta oficial de esos fondos es "desarrollo urbano y turismo sostenible". Una balsa de agua potable en pleno secarral madrileño encaja regular con esa etiqueta, aunque el promotor sostiene que superó la validación europea DNSH (Do Not Significant Harm) en sus 6 criterios ambientales.

El proyecto Gemswell está impulsado por Stoneweg InfraSport y usa tecnología Wavegarden, la empresa vasca exportadora de olas. Presumen de tener el sistema más eficiente del mercado en agua y energía. Según el cálculo de la Plataforma Ecologista Madrileña, basado en datos de evaporación de AEMET, la superficie perderá unos 32.200 m³ de agua al año solo por evaporación, un 7% más que toda la capacidad de la laguna.

Sumando purgas, limpieza, salpicaduras y consumo del edificio, estima un gasto total de unoa 40.000 m³ anuales, equivalente al consumo doméstico de más de 800 personas durante año y medio. ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura, así lo han documentado. En verano, la evaporación podría alcanzar 184.000 litros diarios, “un ritmo que secaría completamente la laguna en poco más de cinco meses si se interrumpiera el suministro del CYII”.

La denuncia capital. El proyecto siguió avanzando y anexándote terrenos para añadir una arena de conciertos, un hotel, zonas de restauración, en una inversión que superaba los 350 millones de euros. Un año después, un particular llegó y presentó un puñado de papeles: era una denuncia contra el Atlético de Madrid y otra contra el Ayuntamiento.

El 24 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el Plan Especial que lo amparaba al considerar que las modificaciones exigían una modificación del Plan General y la correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica. Las obras, sin embargo, continuaron porque el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid recurrieron la sentencia ante el Tribunal Supremo. Los ecologistas reclaman paralizar cautelarmente el complejo y cuestionan además que 15,7 millones de euros de fondos europeos destinados a “turismo sostenible” financien una instalación cuyo consumo de agua consideran incompatible con la situación hídrica de Madrid.

El Atleti ahora es yanqui. En mitad de este pulso, Apollo Sports Capital, brazo inversor del fondo estadounidense Apollo Global Management, acordó en noviembre de 2025 hacerse con el 57% del Atlético de Madrid (1.300 millones), en una operación que valoró el club en 2.500 millones de euros. Es decir, compró el club, al ser accionista mayoritario, aunque Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo mantuvieron cargos. Una operación que supuso el final de 33 años de control mayoritario de la familia Gil sobre el Atlético.

Con el agua al cuello. Esto recuerda a otras situaciones similares. En 2022, La Quinta, en el desierto californiano de Coachella, rechazó una laguna de Kelly Slater que necesitaba 6.800 metros cúbicos para llenarse, en plena megasequía. En Hawái, un juez frenó en 2024 otro proyecto similar por considerar que desperdiciaba agua en la cuna mundial del surf. En Utah, el complejo Zion Shores intentó esquivar la polémica llenando su laguna con agua salobre no potable.

Lagunas e ideas que hacen aguas.Entretanto, los vecinos de San Blas y Simancas han llevado al Defensor del Pueblo un informe sobre la situación del Parque Paraíso, tras ver cómo durante el último año ha habido tres fallecidos y el lugar está lleno de narcotráfico y poco cuidado del barrio. También se ha visto cómo las Lagunas de Ambroz vuelven a sufrir el golpe de las excavadoras. En este espacio de 678 hectáreas en el este de Madrid, las lagunas surgieron de forma espontánea hace 19 años, cuando se dejó de extraer sepiolita, permitiendo que las antiguas canteras se inundaran con agua subterránea. Desde entonces se ha desarrollado un ecosistema que los colectivos ecologistas cifran en más de 1.700 especies, entre ellas 1.080 invertebrados, 156 especies de aves, el saltamontes Saga pedo, en peligro de extinción, y 239 parejas de avión zapador.

Tolsa ha reanudado ahora la actividad minera tras obtener una nueva concesión de 11 años, hasta 2037. Y el conflicto tiene además una dimensión urbanística: el Ayuntamiento proyecta en la zona la Nueva Centralidad del Este, con más de 18.000 viviendas, la mitad protegidas, y un campus tecnológico de 43 hectáreas. Su plan contempla reducir el humedal a 130 hectáreas de zonas verdes integradas en el Bosque Metropolitano. Mientras se discute este cambio, el proyecto del Atlético plantea una laguna artificial de 23.000 m² que requerirá agua potable y cuyo consumo anual estimado ronda, como decimos, los 38.000-42.000 m³. Es, cuanto menos, curioso.

Imagen de portada | Gemswell Surf Madrid

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