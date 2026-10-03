Australia quiere celebrar el remo olímpico en un río con 100 cocodrilos. El verdadero miedo está bajo del agua, pero no son ellos

Salvo que alguna debacle ambiental lo evite, los Juegos Olímpicos de 2032 se celebrarán en Brisbane (Australia), donde los mejores deportistas del remo tendrán que batirse el cobre para ganar el oro en un río con un testigo de lujo: el cocodrilo marino o cocodrilo de agua salada, el mayor reptil del planeta. Sin embargo y por increíble que parezca, lo más preocupante para quienes dirigen el remo mundial no es ese enorme cocodrilo.

El río elegido para las pruebas de remo. El COI junto con el World Rowing han aprobado el río Fitzroy, en Rockhampton, a unos 600 kilómetros de Brisbane, como sede oficial de las pruebas de remo y piragüismo en esprint para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Brisbane 2032. Tomaron la decisión tras una exhaustiva evaluación técnica independiente liderada por la firma WaterProof, World Rowing y Paddle Worldwide, donde se analizaron aspectos como el lecho, los caudales, los niveles de agua y el clima, como contaba el medio australiano ABC.

Tras la confirmación oficial, el primer ministro de Queensland, David Crisafulli, destacó el éxito del proyecto afirmando: "El Fitzroy ha aprobado con nota. Es oficial: firmado, sellado y entregado". Y eso que hay un "pequeño" problema (es un decir, porque según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pueden llegar a medir siete metros): en el Fitzroy hay cocodrilos.

El invitado a la prueba: el cocodrilo. En Queensland el cocodrilo de agua salada (Crocodylus porosus) estuvo casi extinguido por la caza hasta que se protegió legalmente en 1974, pero en la actualidad se estima una población de entre 20.000 y 30.000 individuos, si bien obviamente no están distribuidos de forma homogénea. El Fitzroy está en el límite sur del hábitat de la especie. Así, mientras que en el norte de Cabo York hay una densidad de 3 cocodrilos por kilómetro, en el Fitzroy baja a "solo" 0,2 unidades por kilómetro. Pero podía ser peor: en el río Proserpine la densidad alcanza a 5,5 por kilómetro, según el programa de monitorización del Gobierno de Queensland.

Como el Fitzroy tiene una longitud de 480 kilómetros, estamos hablando aproximadamente de 100 ejemplares, si bien no hay un recuento oficial y hay quien dice que hay hasta 500, si bien el ABC recoge las declaraciones de un criador local que habla de unos 50 ejemplares. El riesgo es bajo comparado con otras zonas, pero desde luego que no es cero. Y ojo porque no es el único cocodrilo que ronda sus aguas: en la zona de remo es más probable ver cocodrilos de agua dulce, más pequeños e inovensivos, según el Museo de Queensland.

UN VISTAZO A...

Los cocodrilos es casi lo de menos. Pese a que un avistamiento es posible, parece que es casi algo secundario para la comunidad del remo. Y eso que el profesor emérito Craig Franklin, de la Universidad de Queensland explica para ABC que remar donde estos animales viven y se reproducen es peligroso.

Según la BBC, lo verdaderamente preocupante entre los profesionales es la equidad: muchos en la comunidad del remo consideran que las curvas y corrientes de un río con mareas lo hacen poco adecuado para la élite, una inquietud que se le ha trasladado a Tom Solesbury, director ejecutivo de British Rowing. Drew Ginn, triple campeón olímpico, menciona las inundaciones. El presidente de la federación alemana, Moritz Petri, señala que los deportistas cuestionan la sostenibilidad de celebrar el evento a unos 600 kilómetros de Brisbane.

Qué pasa si se avista uno. La buena noticia es que recientemente se ha celebrado una regata escolar, así que no es una locura. La no tan buena es que tiene un plan de seguridad donde se contempla este caso: según la BBC, si se ve un cocodrilo, alguien grita "cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo", se suspende la competición y los remeros regresan a la orilla.

Después, depende de la gestión de fauna de Queensland: aquellos cocodrilos que suponen una amenaza para la seguridad pública pueden ser retirados del medio natural por el departamento o sus contratistas. Por cierto, el plan de seguridad de la regata admite una realidad a tener en cuenta de cara a las futuras olimpiadas australianas: ninguna vía fluvial en zona de cocodrilos puede garantizarse libre de ellos. Todo apunta a que los cocodrilos estarán presentes en Brisbane 2032.





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