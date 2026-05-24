Si la pregunta es cómo desviar proyectiles sin disparar los costes militares, China ha encontrado la solución: cocodrilos

En los últimos años, el ejército estadounidense ha llegado a probar fibras inspiradas en seda de araña para futuros chalecos antibalas. La razón era simple: algunos materiales naturales consiguen absorber impactos y deformarse mejor que muchos compuestos artificiales modernos.

La idea de usar animales. La búsqueda de blindajes más eficaces lleva décadas inspirándose en soluciones naturales. Desde la Segunda Guerra Mundial, distintos ejércitos han estudiado estructuras biológicas capaces de absorber impactos, repartir energía o resistir ataques mejor de lo esperado. China acaba de sumarse a esa tradición con una propuesta peculiar: un blindaje inspirado en las escamas de los cocodrilos.

La lógica detrás del proyecto es sencilla. En vez de confiar únicamente en hacer las armaduras más gruesas, pesadas y caras, los investigadores intentan modificar la forma en la que los proyectiles golpean la superficie para obligarlos a desviarse, perder estabilidad y fragmentarse antes de atravesarla.

Cómo funciona. El equipo de la Universidad de Ningbo sustituyó las tradicionales placas hexagonales utilizadas en muchos blindajes compuestos por pequeñas piezas cerámicas romboidales colocadas en ángulos de 45 grados. La disposición imita la estructura irregular y superpuesta de las escamas de cocodrilo.

Durante las pruebas, el diseño consiguió reducir más eficazmente la velocidad residual de proyectiles de acero endurecido y aumentar la fragmentación de la munición al impactar. El objetivo no es solo soportar el disparo, sino alterar el comportamiento físico del proyectil en el momento del contacto para que parte de su energía se pierda antes de llegar al blindaje principal.

La obsesión por reducir costes. Lo más relevante del proyecto no es únicamente la protección adicional, sino el intento de abaratarla. Los investigadores chinos insisten en que cualquier mejora estructural que permita usar los mismos materiales con mejores resultados puede reducir enormemente el coste de fabricación.

Qué duda cabe, esa obsesión tiene mucho sentido en la guerra moderna. Blindar vehículos, helicópteros o tropas frente a munición cada vez más potente exige enormes cantidades de materiales avanzados y presupuestos gigantescos. Desde esa perspectiva, si una modificación geométrica relativamente sencilla consigue mejores resultados sin aumentar peso ni complejidad industrial, el impacto económico puede ser enorme a gran escala.

Lógica nacida de guerras recientes. Si se quiere también, la investigación china refleja un cambio más amplio que ya se ha visto en Ucrania y otros conflictos recientes: cada vez importa más la eficiencia económica de las armas y defensas. Durante años, la innovación militar estuvo dominada por sistemas extremadamente sofisticados y caros. Ahora muchos países buscan soluciones suficientemente eficaces, fáciles de fabricar y sostenibles en guerras largas.

En ese sentido, Rusia ya demostró cómo bombas planeadoras relativamente simples podían generar enormes problemas a bajo coste. Ucrania respondió con drones baratos capaces de destruir equipos muchísimo más caros. El blindaje inspirado en cocodrilos encaja perfectamente en esa nueva lógica: intentar desequilibrar la relación entre coste y efectividad sin necesidad de recurrir a tecnologías futuristas imposibles de producir masivamente.

Futuros campos de batalla. Por ahora el sistema chino sigue en fase experimental y todavía necesita pruebas mucho más exigentes, incluyendo impactos múltiples y disparos desde distintos ángulos. Aun así, los investigadores creen que podría terminar utilizándose en vehículos blindados, helicópteros, barcos e incluso estructuras aeroespaciales ligeras.

Lo interesante es que China no presenta el proyecto como una revolución tecnológica espectacular, sino más bien como una mejora pragmática basada en principios simples de geometría y materiales. Una idea que resume bastante bien hacia dónde se dirige parte de la innovación militar actual: menos obsesión por crear armas imposibles y más interés por encontrar formas inteligentes y relativamente baratas de sobrevivir en un entorno donde cada proyectil y cada blindaje cuestan cada vez más dinero.

Imagen | David Shackelford, PXHere, Unsplash

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