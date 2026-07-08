Apple pone precio a su idilio con Trump: 30.000 millones de dólares en chips de Broadcom

Apple ha anunciado una ampliación de su acuerdo con Broadcom que, según la propia compañía, superará los 30.000 millones de dólares. Para la empresa es el mayor compromiso individual dentro de su Programa de Manufactura Americana (AMP, por sus siglas en inglés), pero también se trata de otro puñado de billetes que vuelve a demostrar cómo la industria de los semiconductores está siendo el eje central de la estrategia de las grandes tecnológicas.

El contexto. Apple lleva más de un año intentando demostrar al Gobierno de Donald Trump que está trasladando parte de su cadena de producción a suelo estadounidense. Y no tiene otra, pues este compromiso se enmarca dentro del plan de inversión de 600.000 millones de dólares en cuatro años que la compañía anunció en 2025, después de que Trump amenazara con imponer aranceles del 25% a los iPhone si Apple no fabricaba más componentes en el país.

Según recoge el Financial Times, aquella promesa se asemeja a otra similar que Apple ya hizo durante el primer mandato de Trump, cuando se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos.

En detalle. El nuevo acuerdo con Broadcom prevé la producción de más de 15.000 millones de chips fabricados en Estados Unidos y permitirá crear cientos de puestos de trabajo, según ha asegurado Apple en su comunicado oficial. Broadcom, que ya trabajaba con Apple en el suministro de componentes de conectividad, ampliará y modernizará su planta de Fort Collins, en Colorado, con una inversión adicional de 1.500 millones de dólares.

En esa planta se fabricarán componentes de radiofrecuencia avanzados, entre ellos los filtros FBAR, que permiten a los dispositivos de Apple conectarse a redes móviles, Wi-Fi y Bluetooth. Ni Apple ni Broadcom han confirmado de momento cuándo lo tendrán todo listo para funcionar con esta nueva capacidad.

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Entre líneas. El anuncio llega dos días después de que Broadcom informara a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de que había firmado con Apple nuevos acuerdos a largo plazo para desarrollar chips personalizados de tipo ASIC (circuitos integrados de aplicación específica, cada vez más utilizados en cargas de trabajo de inteligencia artificial) que se extenderán hasta 2031, según recoge Reuters. Así que la cifra de 30.000 millones de dólares confirmada ahora por Apple pone números concretos sobre esos acuerdos a largo plazo.

Apple ha ido sustituyendo en el último año algunos de los chips de conectividad Wi-Fi y Bluetooth que antes le compraba a Broadcom por diseños propios. Esto había generado dudas entre los inversores sobre si Broadcom perdería peso como proveedor, algo similar a lo que sucedió con Qualcomm, cuyos módems 5G Apple ha ido retirando progresivamente en favor de sus propios chips de la serie C. Sin embargo, parece que Broadcom seguirá suministrando otros componentes de radiofrecuencia y, según Bloomberg, trabaja además en tecnología que dará soporte al primer servidor de inteligencia artificial que Apple planea desplegar el próximo año.

Las voces. El CEO de Apple, Tim Cook, ha calificado los componentes que se fabricarán en Fort Collins como "esenciales para ofrecer el rendimiento y la conectividad que nuestros clientes esperan", y ha agradecido al presidente Trump y a su Administración "el apoyo a proyectos importantes como este". Por su parte, el máximo responsable de Broadcom, Hock Tan, ha asegurado sentirse "orgulloso de seguir trabajando con Apple tras décadas de éxito conjunto" y ha destacado que el acuerdo permitirá ampliar su huella de fabricación en Colorado.

Por qué es importante. Apple no está reestructurando de forma masiva su cadena de suministro global, que sigue muy concentrada en Asia. Su estrategia, tal y como explica el Financial Times, ha sido centrarse en los chips, que son de los componentes de mayor valor en sus dispositivos, y anunciar compromisos de compra con fabricantes que ya operan en Estados Unidos, como TSMC en Arizona, Texas Instruments en Texas o GlobalFoundries en Nueva York. El acuerdo con Broadcom es, hasta ahora, la pieza más grande de ese rompecabezas.

Y ahora qué. El anuncio llega en un momento de transición para Apple. Tim Cook dejará la dirección de la compañía el 1 de septiembre, cargo que asumirá John Ternus, actual responsable de hardware. Cook continuará en la empresa como presidente ejecutivo y, según Bloomberg, se espera que mantenga su papel como interlocutor principal con la Casa Blanca, un rol que ha resultado clave para sostener la relación de Apple con la Administración Trump durante los últimos meses.

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