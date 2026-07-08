Nueva York ha descubierto que su empleado mejor pagado no es el alcalde, es un fontanero. Parecía imposible hasta que revisaron su agenda

En 1927, los contables de Al Capone no fueron quienes lo acabaron sentando ante la justicia. Lo hicieron sus propios registros financieros. Cuando los investigadores empezaron a revisar ingresos, horarios y movimientos de dinero, descubrieron que las cuentas contaban una historia muy distinta a la oficial. Porque muchas de las investigaciones más llamativas no comenzaron con una denuncia, sino con algo más sencillo: mirando detenidamente una hoja de horas.

El empleado mejor pagado. La historia arranca el año pasado, momento en que, para sorpresa de todos, el empleado municipal mejor remunerado de Nueva York no fue el alcalde, tampoco el jefe de policía, ni el responsable de los bomberos.

No, fue Jakub Markowski, un supervisor de fontanería de la autoridad municipal de vivienda pública que ingresó 465.000 dólares. La cifra llamó inmediatamente la atención porque prácticamente lo situó en lo más alto de una plantilla de unos 350.000 empleados públicos.

Una posible explicación y algo más. Las primeras investigaciones confirmaron que buena parte de ese salario procedía de la disparatada cifra de casi 2.560 horas extraordinarias acumuladas durante un único ejercicio fiscal. Traducido a la práctica, supone una media cercana a siete horas extra diarias durante todo un año, una carga de trabajo extraordinaria incluso para un servicio acostumbrado a atender averías urgentes.

Sin embargo, al revisar la documentación municipal apareció un detalle inesperado: durante ese mismo periodo también figuraba al frente de dos empresas privadas de fontanería que trabajaban en decenas de obras repartidas por algunos de los barrios más exclusivos de la ciudad.

No es el sueldo, es el tiempo. Ese descubrimiento cambió completamente el enfoque del caso. El Departamento de Edificios de Nueva York investiga ahora si la compatibilidad entre ambas actividades respetaba la normativa municipal y si Markowski disponía de la autorización necesaria tras haber sido ascendido en 2024 a un puesto de supervisión relacionado con la seguridad contra incendios.

No solo eso. Los investigadores también analizan si podía ejercer la supervisión directa que exige la ley en trabajos especialmente delicados, como las instalaciones de gas, mientras acumulaba semejante volumen de actividad.

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Más y más dudas en las horas trabajadas. La investigación también trata de aclarar cómo funcionaban realmente sus empresas. Contaba el New York Times que, aunque Markowski aparecía como fontanero autorizado, varios contratistas recordaban haber tratado principalmente con otro empresario, Robert Tarnawa, cuya relación exacta con los trabajos sigue siendo objeto de análisis.

Precisamente ese punto resulta especialmente relevante porque la legislación de Nueva York exige que determinadas obras sean supervisadas de forma directa y continuada por un fontanero con licencia.

Un caso en el peor momento. El contexto tampoco ayuda. La Autoridad de Vivienda de Nueva York gestiona más de 240 complejos residenciales donde viven cerca de 300.000 personas y arrastra un enorme déficit de inversión para reparar edificios muy deteriorados.

En los últimos años, además, el organismo ha protagonizado varios escándalos relacionados con sobornos, extorsión y fraude en las horas extraordinarias, lo que ha incrementado el escrutinio sobre cualquier posible irregularidad en la gestión de sus recursos.

Más preguntas que respuestas. Hasta el momento no se ha acusado formalmente a Markowski de haber cometido ninguna infracción y las autoridades insisten en que la investigación sigue abierta. Tampoco se ha hecho público el detalle de las tareas concretas que justificaron sus miles de horas extraordinarias, una información solicitada por el propio The New York Times mediante la legislación de transparencia.

Lo que sí ha quedado claro es que la historia del empleado público mejor pagado de Nueva York ha dejado de ser la de un salario excepcional para convertirse en la de una agenda que las autoridades están examinando minuto a minuto.

Como compartía en el Times la abogada April McIver: “permitir que una sola persona dirija una empresa privada de fontanería mientras ejerce como supervisor municipal y acumula más horas extra que cualquier otro empleado de la ciudad no solo supone un despilfarro, sino que plantea serias dudas sobre la integridad, la seguridad y la supervisión de las operaciones de la Autoridad de Vivienda de Nueva York".

Imagen | Sam valadi

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