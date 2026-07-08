AGON tiene nuevo monitor QD-OLED para pelear en la gama prémium: tiene pantalla de 31,5 pulgadas con resolución 4K y 240 Hz

Los monitores gaming OLED empiezan a ganar mucha popularidad y cada vez le están comiendo más terreno a los que utilizan panel IPS. Ya tenemos en España un nuevo modelo de gama alta: es un AGON Pro (marca de AOC), tiene panel QD-OLED de 4.ª generación y se puede comprar desde 999 euros.

AOC AG326UZD2 Gaming Monitor 32 Pulgadas 240Hz Panel QD-OLED, 0.03ms GtG, HDR500 TrueBlack, G-Sync Compatible, Altavoces, Altura Ajustable, (3840x2160 HDMI 2X 2.1 DP 1x 2.1 USB Hub) Negro Hoy en Amazon — 999,00 € PcComponentes — 1.159,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un monitor QD-OLED perfecto para equipos con las mejores tarjetas gráficas

Este monitor, modelo AG32UZD2, es el sucesor directo del modelo AG326UDAM. Lo mejora en casi todo, aunque al llevar muy poco tiempo en las tiendas, tiene un precio sensiblemente superior (cuesta cerca del doble). Este AGON Pro es un monitor pensado para entusiastas que buscan tener la mejor experiencia a la hora de jugar, especialmente si en su PC gaming hay una RTX 5080 o una RTX 5090.

Estamos ante una pantalla de 31,5 pulgadas con resolución 4K y una tasa de refresco de 240 Hz, por lo que es perfecta para ofrecer una experiencia de juego muy fluida. Además, su tiempo de respuesta es de 0,03 ms, una cifra muy baja que hace que también sea perfecto para videojuegos competitivos. También cuenta con un nivel de brillo máximo alto de 1.000 nits y certificación DisplayHDR True Black 500.

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A todo esto, tenemos que sumarle que monta un panel QD-OLED de 4.ª generación. Este tipo de paneles, que son autoemisivos, nos van a dar un color negro puro y un contraste sobresaliente. Esto es algo que vamos a notar especialmente en escenas nocturnas o en videojuegos de terror, puesto que en ellos abundan secuencias oscuras.

A nivel de conectividad, viene con DisplayPort 2.1 y HDMI 2.1, por lo que nos servirá para alcanzar los 120 fps en PlayStation 5 y Xbox Series X. Viene también con un puerto USB-C (perfecto para cargar el portátil o el móvil), es compatible con NVIDIA G-Sync y cuenta con acabado mate y tratamiento antirreflejos.

⚡ EN RESUMEN: monitor aoc ag326uzd2 ✅ LO MEJOR Panel QD-OLED de 4.ª generación: Esta nueva generación de paneles tiene un nivel de brillo más alto y son más duraderos.

Esta nueva generación de paneles tiene un nivel de brillo más alto y son más duraderos. Calidad de imagen sobresaliente: El negro puro y el contraste sobresaliente de un monitor QD-OLED como este AGON Pro cambia (para muy bien) la experiencia a la hora de jugar. ❌ LO PEOR Su precio: De lanzamiento llega rozando los 1.000 euros, un precio muy elevado si tenemos en cuenta que su antecesor no llega a 600 euros. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un monitor QD-OLED de gama alta con buena tasa de refresco y un gran nivel de conectividad para jugar con tu PC gaming o tu consola. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres optar por un modelo más económico que también tenga resolución 4K, como su antecesor o uno de los monitores OLED más populares como es el MSI Mag 321UPX

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AOC AG326UDAM Gaming Monitor 32 Pulgadas 165Hz Panel QD-OLED, 0.03ms GtG, HDR400 TrueBlack, G-Sync Compatible, Altavoces, Altura Ajustable, (3840x2160 HDMI 2X 2.1 DP 1x 1.4 USB Hub) Negro Hoy en Amazon — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | AOC

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