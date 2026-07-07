MediaMarkt vende una tablet con resolución 2.5K que es perfecta para ver pelis, series y vídeos de YouTube. Y está de oferta

La crisis de la RAM ha encarecido muchísimos dispositivos, entre ellos las tablets como el iPad más básico de Apple. Pero también estamos encontrando muchas ofertas en tiendas como MediaMarkt, sobre todo en modelos que son muy atractivos para consumir contenido multimedia. Un buen ejemplo lo tenemos en la Lenovo Idea Tab que, al iniciar sesión en la tienda, se queda por 182,75 euros en lugar de 269 euros.

Una tablet perfecta para consumir contenido multimedia

La Lenovo Idea Tab es una tablet perfecta para ver contenido multimedia, y es que uno de sus puntos fuertes reside en su pantalla. No por el tamaño, que también, sino porque su panel ofrece una resolución 2.5K para conseguir una buena calidad de imagen a la hora de ver contenido en YouTube u otras plataformas.

Por otro lado, también es una tablet especialmente interesante para tomar notas o apuntes, e incluso para dibujar, ya que incluye un lápiz digital. Además, monta uan buena pantalla de 11 pulgadas y viene con una configuración de 256 GB de almacenamiento interno.

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También incorpora un sistema de altavoces que es compatible con Dolby Atmos, ofreciendo de esta forma una experiencia de audio mucho más envolvente. Además, viene con lector de tarjetas microSD para que podamos añadirle más almacenamiento si nos hace falta.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Lenovo Idea Tab hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla , que ofrece una resolución 2.5K para ver contenido multimedia.

, que ofrece una resolución 2.5K para ver contenido multimedia. Su sistema de altavoces compatible con Dolby Atmos .

. Tiene 256 GB, pero... se le puede añadir más a través de una tarjeta microSD. ❌ LO PEOR Su procesador, que es bastante justito para según qué tareas (como gaming). 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet que sea idónea para consumir contenido multimedia de plataformas de streaming. Además, es útil para tomar notas y dibujar gracias al lápiz digital. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres una tablet para jugar, ya que este modelo no viene con un buen procesador.

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Imágenes | Javier Penalva, Lenovo

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