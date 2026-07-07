Hay una razón por la que China no dispara misiles nucleares desde su submarino más peligroso. Acaba de romper esa regla

La mayor fortaleza de un submarino nuclear no es su potencia de fuego, sino que nadie sepa dónde está. Esa capacidad para permanecer oculto durante meses ha convertido a estos buques en el pilar más importante de la disuasión nuclear desde la Guerra Fría y explica por qué cada movimiento relacionado con ellos se analiza con lupa.

No era una prueba cualquiera. China ha insistido en que el lanzamiento formaba parte de su entrenamiento anual y que había avisado previamente a los países de la región. Sin embargo, pocas maniobras generan tanta atención como el disparo de un misil balístico desde un submarino nuclear estratégico hacia el océano Pacífico.

No solo eso, ya que se trataba de una acción prácticamente inédita en décadas. Pekín llevaba años evitando una demostración pública de este tipo y, precisamente por eso, el ensayo ha sido interpretado como un mensaje dirigido mucho más allá del propio ejercicio militar.

La carta que nunca se enseña. Los submarinos lanzamisiles son el componente más discreto y valioso de cualquier potencia nuclear. Su principal ventaja consiste en permanecer ocultos durante semanas o meses, garantizando una capacidad de represalia incluso si el país sufre un primer ataque.

Esa necesidad de mantener el secreto explica que China apenas haya realizado lanzamientos públicos desde este tipo de plataformas y que cada demostración tenga un enorme peso estratégico.

La señal iba dirigida a Estados Unidos. Aunque las autoridades chinas recalcaron que el misil llevaba una cabeza de entrenamiento y que no estaba dirigido contra ningún país, el contexto cuenta otra historia.

Analistas occidentales creen que el ensayo pretendía demostrar que los submarinos chinos ya pueden lanzar misiles de muy largo alcance desde zonas cercanas a sus propias costas y seguir alcanzando objetivos a miles de kilómetros de distancia. En otras palabras, Pekín quiso recordar que su capacidad de disuasión marítima está entrando en una nueva fase de madurez.

Submarino Type 094

Una doctrina pensada para reducir riesgos. Todo apunta a que el lanzamiento se realizó desde aguas protegidas próximas a China, una estrategia conocida como "bastión". En lugar de enviar sus submarinos al centro del Pacífico, la idea consiste en mantenerlos bajo la cobertura de la aviación, la flota y los sistemas antimisiles nacionales mientras conservan capacidad para atacar objetivos muy lejanos.

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Si los nuevos misiles JL-2 o JL-3 cumplen las prestaciones que les atribuyen los analistas, esos submarinos ya no necesitan alejarse demasiado de casa para alcanzar territorio estadounidense.

La expansión nuclear continúa. Porque la prueba llega en pleno proceso de modernización de las fuerzas estratégicas chinas. Pekín está construyendo nuevos silos para misiles intercontinentales, desplegando generaciones más avanzadas de misiles terrestres y aumentando el número de submarinos nucleares con capacidad balística.

Las estimaciones del Pentágono apuntan a que el arsenal chino podría superar las mil cabezas nucleares antes de 2030, una transformación que está modificando el equilibrio militar en el Indo-Pacífico.

El Pacífico responde preocupado. Australia, Japón, Nueva Zelanda y Taiwán reaccionaron criticando un lanzamiento que consideran desestabilizador para la región, pese a haber recibido una notificación previa. Las críticas no se dirigían únicamente al misil, sino al contexto de un rápido aumento de las capacidades militares chinas y de una presencia naval cada vez más visible en el Pacífico.

Para muchos gobiernos, el ensayo representa un nuevo paso en una estrategia de demostración de fuerza que ya había incluido pruebas de misiles intercontinentales y maniobras navales cada vez más alejadas de las costas chinas.

La verdadera novedad no fue el misil. Se sabe que China dispone desde hace años de misiles balísticos capaces de portar armas nucleares. Lo realmente novedoso es que haya decidido mostrar públicamente cómo uno de sus submarinos estratégicos puede utilizarlos, algo que hasta ahora había evitado casi por completo.

De hecho, la demostración aumenta la credibilidad de su capacidad de represalia, obliga a sus rivales a asumir que esos submarinos son plenamente operativos y confirma que Pekín está dispuesto a utilizar sus pruebas militares como una herramienta más de disuasión política y estratégica.

Imagen | PLA

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