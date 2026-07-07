Nothing Ear (3a), análisis: directos al top de "mejores auriculares de menos de 100 euros"

Nothing vuelve a las andadas con unos nuevos auriculares, los Nothing Ear (3a). Con un precio de 99 euros, los auriculares buscan competir en el, probablemente, segmento más saturado del mundillo del audio. Tras haberlos probado, tengo claro que se van directos a mi lista de productos a recomendar cuando alguien me pida consejo.

✅ Cómpralos si...

Tienes un presupuesto ajustado de menos de 100 euros.

Quieres unos auriculares con personalidad.

Buscas unos auriculares que puedas conectar a varios dispositivos a la vez.

❌ No los compres si...

Quieres la mejor cancelación de ruido y modo transparencia.

La carga inalámbrica es un requisito indispensable.

Valoras la alta definición, aunque esto es aplicable a cualquier auricular TWS.

Lo esencial en 30 segundos

Los Nothing Ear (3a) son los nuevos auriculares de gama media de Nothing. No buscan ser los auriculares TWS de referencia, sino ofrecer una alternativa sólida por menos de 100 euros con tres pilares clave: diseño, sonido y conectividad. No reinventan la rueda ni lo necesitan, ya que funcionan bien y cumplen con su cometido, que es lo que tienen que hacer.

¿Tienen el mejor sonido? No. ¿La mejor cancelación de ruido? No, pero cuestan lo que cuestan y, por ese dinero, se puede decir que funcionan muy bien. Además, son unos auriculares con mucha personalidad, diferentes a todos los que hay en este saturado mercado, por lo que, a igualdad de precio, al menos estos ponen sobre la mesa una propuesta llamativa.

Uno de sus valores diferenciales es Audio Snapshot, una función que permite grabar lo que está sonando y transcribirlo para revisitarlo después. Su utilidad práctica en el día a día es cuestionable, pero bien afinado podría ser una función útil para los que, como un servidor, solemos pensar en voz alta y guardar ideas en notas.

8,8 Diseño 9,3 Calidad de sonido 8,6 Cancelación de ruido 8,2 Ergonomía 9,0 Experiencia de uso 8,7 Batería 9,2 A favor Tienen muchísima personalidad y son diferentes a los demás auriculares del mercado.

La calidad de sonido está genial para costar 100 euros.

La conexión multipunto siempre es un acierto. En contra El micrófono suena con algo de eco en llamadas.

No tienen carga inalámbrica.



Nothing Ear (3a) PVP en Nothing — 99,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nuestra experiencia con los Nothing Ear (3a)

Nothing Ear (3a) | Imagen: Xataka

Qué bonito es sorprenderse. En un mundo en el que la tecnología se ha vuelto aburrida, los productos Nothing son un soplo de aire fresco. Ya no solo porque sean transparentes y, en mi caso, amarillos, sino porque tienen personalidad. El estuche es de lo más chulos que he visto en mucho tiempo (LEDs incluidos) y los auriculares, colores aparte, son cómodos, ligeros, y no se caen en movimiento. Tengo cero quejas en este aspecto.

Bien en el sonido. Para ser unos auriculares de 100 euros, los Nothing Ear (3a) se escuchan realmente bien. Han sido toda una sorpresa, de hecho. El sonido sale limpio, los graves tienen bastante pegada y los agudos se mantienen a raya, aunque al haber cambios bruscos se aprecia que a los auriculares les falta un pelín. Nada grave y que notaremos solo si sabemos lo que estamos buscando. Para el día a día van como un tiro.

La cancelación de ruido es correcta y suficiente para los ruidos mundanos, como el aire acondicionado o el ajetreo de la calle, pero no se acerca a los mejores de este segmento. El modo transparencia es correcto, pero de nuevo, sin destacar; y en llamadas se aprecia cierto eco en los micrófonos.

¿Tienes dudas sobre este producto? ¿Te gustaría consultar algo al redactor que lo ha probado?



Únete a Xtra y pregunta directamente a nuestros expertos.

Nothing Ear (3a) | Imagen: Xataka

Audio Snapshot. Una de las novedades que traen estos auriculares es la posibilidad de grabar fragmentos de audio de lo que esté sonando, almacenarlos en sus 32 MB de capacidad y transcribirlos con IA (gratis y en local, aunque el modelo más potente es de pago y online). La idea está bien, pero me habría gustado que, en lugar de grabar solo un trozo de un podcasts o un audiolibro, pudiese hacerlo al mismo tiempo de mi voz, de forma que pudiera registrar una reflexión en voz alta o una idea que me viene de repente, y transcribirla.

En teoría, los auriculares ofrecen la posibilidad de grabar y transcribir las llamadas, pero esta función no llegará a España, al menos en una primera fase.

El minipunto de la conectividad. Gastarse 99 euros no es moco de pavo, y menos ahora, por eso es de agradecer que podamos usar los auriculares con varios dispositivos a la vez gracias a la conexión multipunto. Poder tenerlos conectados vía Bluetooth 6.0 a la Steam Deck y al móvil o la tablet y pasar de uno a otro indistintamente es fabuloso, más aún en estos rangos de precios. Por no hablar de que son totalmente compatibles con iOS y Android.

Batería para echar la jornada sin problema. Los auriculares dan lo que prometen: alrededor de seis horas de autonomía con la cancelación de ruido activada que suben a cerca del día completo si tenemos en cuenta la carga del estuche. La carga es vía USB tipo C, nada de carga inalámbrica, algo que, por otro lado, es esperable.

Ficha técnica de los Nothing Ear (3a)



nothing ear (3a) Dimensiones y peso Auriculares: 31,2 x 21,7 x 24 mm - 4,53 gramos Estuche: 64,8 x 48,95 x 22,8 mm . 49,98 gramos Unidad de Diafragma Driver dinámico de 12 mm de PMI y TPU 20 Hz-40 kHz cancelación de ruido Cancelación de ruido activa de banda ancha Hasta 45 db Modo transparencia Batería Auriculares: 55 mAh Caja: 500 mAh autonomía Auriculares: hasta 6 horas con ANC Caja: hasta 25 horas con ANC formatos de audio SBC, AAC, LDAC conexión Bluetooth 6.0 compatibilidad Android 8.0 o superior iOS 13 o superior extras 6x micrófonos ENC en llamadas Audio Snapshot IP54 Audio espacial precio 99 euros

Nothing Ear (3a), la opinión de Xataka

Nothing Ear (3a) | Imagen: Xataka

Los Nothing Ear (3a) son una de esas alternativas que debemos tener en cuenta si queremos gastarnos menos de 100 euros. Tienen buen sonido, buen rendimiento en general, una autonomía más que aceptable y excelente conectividad. No son los mejores en nada, pero a igualdad de condiciones, al menos estos tienen un diseño diferente.

Para mí la clave es que no he encontrado ninguna cosa extraña en esta semana de uso. Si quiero buscarle las pegas al sonido o a la ANC se las puedo encontrar, pero dudo que al público objetivo de estos auriculares le importe lo más mínimo el códec LDAC o la música en alta resolución. Son, como digo, unos auriculares sólidos para lo que cuestan, y eso es lo importante.

¿Te lo recomiendo?

Por 99 euros, sin duda. Hay infinitas propuestas en este rango de precios y todas son parecidas, no le puedes pedir peras al olmo ni a unos auriculares de 100 euros que hagan locuras. Los dispositivos Nothing, sin embargo, tienen ese aroma de producto bien rematado que funciona bien. Con otros auriculares de este precio podría tener alguna duda, pero con estos no.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Nothing Phone (4a), análisis: la fórmula del diseño transparente, ahora mejor en todos los aspectos

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Nothing. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



