El Pixel 10a de Google recibe hoy su mejor oferta hasta ahora: precio mínimo histórico para la versión de 256 GB

¿Eres de los que prefieren los móviles pequeños? Son dispositivos compactos que se manejan muy bien con una mano, ligeros y que no suponen llevar un armatoste en el bolsillo. Hay muy buenas opciones en las tiendas, aunque pocas que tengan una relación calidad-precio tan alta ahora mismo como el Pixel 10a: está rebajado en Amazon hasta los 449 euros, su nuevo precio mínimo histórico.

Precio mínimo histórico para su versión con 256 GB de almacenamiento

Se trata de una muy buena oportunidad si estás buscando un móvil compacto, que sea Android y, además, sea longevo. Esta versión del Pixel 10a de Google, que es la que tiene 256 Gb de almacenamiento, tiene un PVP de 649 euros. Dicho de una forma más directa: la oferta de Amazon nos permite ahorrarnos 200 euros en total.

Este móvil, que apenas pesa 183 gramos, tiene una pantalla de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo pico de 3.000 nits, por lo que se podrá ver bien en exteriores. Tiene 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento en esta versión y el chip Tensor G4, el mismo que ya montaba el Pixel 9. No es el más potente del mercado, pero ofrece un rendimiento más que sobrado para tareas cotidianas.

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Una de las mejores cosas de este móvil de Google es, más allá de ofrecer una experiencia android pura, tener siete años de actualizaciones garantizadas. Su apartado fotográfico cumple con buena nota gracias a su doble cámara y al trabajo que hace la IA y cuenta con una batería de 5.100 mAh con carga rápida por cable de 30 W.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pixel 10a ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es un descuentazo de 200 euros para la versión de 256 GB de almacenamiento del móvil, su mejor precio hasta la fecha.

Es un descuentazo de 200 euros para la versión de 256 GB de almacenamiento del móvil, su mejor precio hasta la fecha. Siete años de actualizaciones garantizadas: Es un teléfono pensado para durar muchos años, puesto que recibirá multitud de actualizaciones y de parches de seguridad. ❌ LO PEOR Velocidad de carga: Solo llega a los 30 W de carga rápida, unas cifras alejadas de lo que podemos ver en otros móviles de un rango de precio similar. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android compacto y quieres uno con muchos años de actualizaciones garantizadas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil con un mejor procesador, incluso si te quieres quedar dentro del ecosistema de Google. Ahí te puede encajar muy bien el Pixel 10.

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