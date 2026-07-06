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Ya es oficial en España el Moto Tag 2: el rival del AirTag con hasta 600 días de batería y compatible con cualquier Android

Un localizador con tecnología UWB y un botón que te permite encontrar el móvil o controlar la cámara de tu smartphone

Motorola Moto Tag 2 1
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Fran León

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El ecosistema de los rastreadores de objetos perdidos tiene un nuevo integrante. Si hasta hace poco Apple con su AirTag y Samsung con su SmartTag dominaban el mercado con sus propios usuarios, las reglas del juego han cambiado gracias a la nueva red "Buscar mi dispositivo" de Google. Aprovechando este gigante despliegue, Motorola ha hecho ahora oficial el lanzamiento en España del nuevo Moto Tag 2 de Motorola (que fue presentado hace unos meses), su nuevo y prometedor localizador inteligente que puedes comprar por 37,99 euros.

Localizador Motorola Moto Tag 2

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PVP en PcComponentes — 37,99 Amazon — 38,64 MediaMarkt — 39,00
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El compañero perfecto para tus llaves, maletas o mochila

Motorola Moto Tag 2

A nivel de diseño, el nuevo Moto Tag 2 no difiere de la anterior generación. Motorola apuesta por una estética esférica, minimalista y extremadamente compacta, ideada para encanjar a la perfección en los llaveros convencionales o para esconderse sin problemas en el fondo de una maleta.

Cuenta con certificación IP67, lo que le otorga resistencia total al polvo y la capacidad de soportar inmersiones accidentales en agua, algo vital si planeas llevarlo enganchado al collar de tu mascota o en el exterior de una mochila.

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Al estar integrado nativamente en la red global de Google, funciona con cualquier smartphone Android del mercado, rompiendo los muros de compatibilidad de otras marcas. Además, está equipado con tecnología de banda ultraancha (UWB), para que así puedas usar la precisión milimétrica que tanto destaca en el AirTag de Apple.

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Funciona con una pila de botón CR2032 estándar que garantiza hasta 600 días de duración, una pila que además podrás sustituir por ti mismo fácilmente cuando se agote. Por último, se puede destacar su botón multifunción integrado que no solo sirve para recibir alertas, sino que funciona para encontrar el móvil o como disparador remoto para la cámara de tu móvil.

⚡ EN RESUMEN: localizador motorola moto tag 2

 LO MEJOR

  • Apertura total: no te ata a una marca de teléfonos concreta; si hoy tienes un Pixel, mañana un Xiaomi o un Motorola, tu localizador seguirá funcionando exactamente igual.
  • Botón para selfies y alertas: el uso del propio Tag como mando a distancia para capturar fotos a distancia le aporta una utilidad extra que sus rivales no tienen.

❌ LO PEOR

  • Exclusivo de Android... Al depender por completo del ecosistema de Google, los usuarios de iOS (iPhone) no podrán sacarle partido.
  • Aprovechamiento del UWB... La brújula de guiado de alta precisión solo se activará si tu teléfono Android cuenta con chip de banda ultraancha, algo que habitualmente está reservado a las gamas altas.

💡 CÓMPRALO SI... Eres usuario de Android y buscas un rastreador fiable, duradero y con la mayor red de cobertura del mundo para asegurar tus maletas en las vacaciones.

⛔ NO LO COMPRES SI... Principalmente usas dispositivos de Apple, dondel AirTag sigue ofreciendo una integración más orgánica con iOS.
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