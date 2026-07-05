Mientras la mayoría se opone a los centros de datos de IA hay un grupo entusiasmado con ellos: los ladrones de mercancías

En Estados Unidos, se concentra al menos un tercio de todos los centros de datos del mundo. Con la inversión alcanzando cotas demenciales, cada vez se construyen infraestructuras más grandes y potentes para desgracia de los vecinos, que denuncian aumento en la contaminación, subidas en la factura de la luz y problemas con el suministro de agua. Mientras todo esto sucede, hay un pequeño sector de la población que ha visto una oportunidad de negocio: los ladrones.

Qué está pasando. Lo cuentan en Business Insider. La semana pasada, en Illinois, la policía recuperó dos camiones llenos hasta arriba de material robado de centros de datos. Primero dieron con un remolque que contenía 300.000 dólares en bovinas de cable de cobre en un depósito de camiones en Chicago. Después, descubrieron que la misma persona que dejó el remolque había guardado otro una semana antes y aquí llegó el bombazo: el segundo remolque contenía material por valor de 1 millón de dólares.

No es el único robo de este tipo que ha sucedido recientemente. A principios de mes contaban en The Canadian Press como 5 millones de dólares en materiales para centros de datos se esfumaban mientras se encontraban "en tránsito". Los contenedores salieron del puerto y figuraban como recogidos por los transportistas supuestamente legítimos, pero nunca llegaron a su destino.

Por qué es importante. El boom de los centros de datos está creando una cadena de suministro de materiales muy valiosos, especialmente los chips y memorias DRAM, pero también los metales como el cobre. El crimen organizado no es ajeno a esto y han empezado a atacar estas infraestructuras tan presentes en EEUU. Además, están usando la propia tecnología a la que están robando para lograr operaciones exitosas.

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Robos de mercancías. Dicen en Futurism que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU cifra el robo de mercancías en pérdidas de 35.000 millones de dólares al año. Estas bandas suelen atacar al comercio minorista, interceptando las mercancías antes de que llegaran a las tiendas como material deportivo de Nike.

Más sofisticados. En declaraciones a Canadian Press, el responsable de la empresa de riesgo Verisk CargoNet afirma que “Los malos son muy buenos en marketing (...) Ahora es mucho más estratégico, mucho más específico... Saben qué está de moda y qué se vende bien". En el caso del robo por valor de 5 millones que comentábamos antes, los ladrones usaron IA generativa y otras herramientas para hacerse pasar por una empresa de transporte real y manipular los sistemas y comunicaciones. Durante días, parecía que todo iba bien y para cuando se dieron cuenta del engaño ya era demasiado tarde.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | El iPhone es una de las piezas más codiciadas por los ladrones a pie de calle. Apple quiere ponérselo más difícil















