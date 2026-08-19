Una mansión récord de Silicon Valley tiene nuevo dueño: 70 millones, 4,9 hectáreas y todo apunta a un científico de IA de origen chino

En los alrededores de Silicon Valley, el mercado inmobiliario de lujo lleva tiempo jugando en una liga donde una vivienda puede ocupar varias hectáreas y ofrecer un nivel de privacidad difícil de encontrar incluso entre las grandes fortunas tecnológicas. Hillsborough forma parte de ese mapa, pero la última operación conocida allí ha conseguido destacar dentro de un mercado ya acostumbrado a cifras extraordinarias. No solo por el dinero que ha cambiado de manos, sino por la escala de la finca y por la identidad que empieza a dibujarse detrás de la compra.

El rastro comienza con una operación cerrada el 6 de agosto por 70 millones de dólares en 3000 Ralston Avenue. La venta se convirtió en la mayor operación residencial del norte de California en lo que va de 2026 y marcó además un récord histórico para Hillsborough, aunque no para toda la región. The San Francisco Standard encontró varias conexiones con Yuhuai “Tony” Wu, un científico de IA nacido en China.

Una finca con las comodidades suficientes para casi nunca salir de ella

Antes de seguir ese rastro, merece la pena detenernos en lo que compraron esos 70 millones. La finca, conocida como Villa de Verano, ocupa más de 12 acres, alrededor de 4,9 hectáreas, y está inspirada en las villas del lago de Como. En ese terreno se levanta una residencia principal de 12.404 pies cuadrados, unos 1.152 m², con seis dormitorios, siete baños completos y diez aseos. A ella se suma una casa de invitados de 4.612 pies cuadrados, alrededor de 428 m², una escala que empieza a explicar por qué aquí la vivienda es solo una parte del conjunto.

Principal salón de estar de Villa de Verano, amueblado con sillones de diseño

Y es fuera de la casa donde las dimensiones del complejo terminan de dispararse. El área deportiva incluye una pista de tenis hundida, un campo privado de golf de nueve hoyos y un putting green de 18 hoyos, además de espacios para pickleball, voleibol, bocce y herraduras. No son elementos aislados repartidos por el jardín, sino una parte sustancial de una finca concebida para concentrar en el mismo terreno buena parte de las actividades que normalmente exigirían salir de casa. A estas alturas, la comparación con una simple mansión empieza a quedarse corta.

La mansion cuenta con su propia sala de cine privada

El despliegue no termina en el deporte. El complejo cuenta también con un anfiteatro al aire libre con capacidad para 150 personas y una zona destinada a eventos, además de un estanque de reflexión, otro con carpas koi y fuentes inspiradas en las del Bellagio de Las Vegas. Entre los detalles más singulares aparece un acuario de agua salada de cerca de 8.000 litros. Es ese conjunto de espacios, más que un único elemento espectacular, el que ayuda a entender hasta dónde llevaron los anteriores propietarios el desarrollo de este recinto privado.

La cocina de mansión vendida por 70 millones de dólares

Los anteriores propietarios pasaron años desarrollando la finca antes de ponerla a la venta el otoño pasado por 88 millones de dólares. El precio se rebajó después hasta los 78,8 millones y finalmente la operación se cerró por 70 millones. La extensión del terreno era uno de sus principales argumentos comerciales y, según los agentes consultados por The San Francisco Standard, la privacidad ganó peso entre los grandes compradores, incluidos algunos vinculados a la IA.

Para llegar hasta Wu hay que seguir un rastro de sociedades y operaciones inmobiliarias, no una declaración del propio científico. Daikon no Hana Capital LLC, creada el 9 de julio, figura como compradora de la finca y tiene como administrador al abogado Steven D. Anderson. El representante de la sociedad en la operación fue Jia Xu, que ya había participado en la compra de una casa de Wu en Los Altos Hills por 12 millones de dólares. El mencionado periódico añade otra coincidencia: Anderson trasladó esa vivienda a un fideicomiso familiar aproximadamente una semana antes del cierre de 3000 Ralston Avenue. Todo apunta a Wu, aunque no hay una confirmación oficial.

El investigador Yuhuai (Tony) Wu, cofundador de xAI, anunció en redes su dimisión de la empresa

El nombre al que conduce ese rastro no es precisamente ajeno a la carrera actual por la inteligencia artificial. Yuhuai “Tony” Wu nació en Jiande, Hangzhou, en 1995 y fue uno de los cofundadores de xAI en 2023, donde lideró trabajos de preentrenamiento y postentrenamiento de Grok y su aplicación a tareas de razonamiento experto. Antes había trabajado como investigador en Google, realizado prácticas de investigación en OpenAI y DeepMind y pasado por Stanford como investigador posdoctoral. Dejó xAI en febrero de 2026 y actualmente figura en el consejo asesor científico de Integrated Biosciences. Su trayectoria ayuda a explicar por qué esta operación ha llamado tanta atención, aunque la compra siga sin estar confirmada directamente por él.

Imágenes | Jenn Gilson | Golden Gate Sotheby's International Realty

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