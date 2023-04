Elon Musk lanza su propia compañía de inteligencia artificial, X.AI: qué sabemos de su plan para competir con OpenAI

Elon Musk se lanza a la carrera de la inteligencia artificial (IA) generativa. Y de cabeza, con su propia empresa. Así lo ha avanzado The Wall Street Journal, que acaba de desvelar que el CEO de Tesla, SpaceX y Twitter y fundador de Neuralink ha decidido sumar un nuevo nombre a su ya larga lista de compañías: X.AI, una firma centrada en la inteligencia artificial. De tener éxito, promete sumar más presión a la ya concurrida carrera por el desarrollo de modelos de IA.

La noticia tiene una relevancia importante en el mapa empresarial de la IA.

¿Qué sabemos? Que el 9 de marzo Musk constituyó una empresa denominada X.AI, dedicada a la inteligencia artificial. Al frente, según el registro de Nevada, se sitúa el propio multimillonario, como director. La función de secretario la ejercería Jared Birchall, mano derecha de Musk y quien ya desempeñó un papel importante en la compleja compra de Twitter. X.AI ya habría autorizado la venta de acciones de la empresa en busca de capital. Más allá de esas pinceladas, desgranadas por The Wall Street Journal o The Verge, no es mucho lo que se sabe del proyecto.

El valor de una X. Lo que sí resulta significativo es el nombre que Musk ha escogido para la compañía: X.AI. Y por varias razones. La primera y más evidente es su referencia directa a la IA. La segunda y más relevante es esa "X" que conecta directamente con otros de sus proyectos empresariales o negocios, como SpaceX, el Model X de Tesla o el dominio X.com que adquirió en 2007 para Paypal.

El pasado octubre Elon Musk deslizó también que la adquisición de Twitter permitiría acelerar la creación de X, su super aplicación "para todo", proyecto del que tampoco se conocen demasiados detalles, más allá de que su modelo sería similar a WeChat. Uno de los últimos movimientos empresariales de Musk está protagonizados también por una X: el paso de Twitter Inc. a X Corp.

Una noticia intuida. Así es. La noticia podía intuirse en parte desde hace un tiempo. ¿La razón? Los movimientos del propio Elon Musk. Esta semana Business Insider revelaba que el magnate había comprado cerca de 10.000 tarjetas gráficas para, supuestamente, entrenar modelos de IA. Su atención se habría centrado en GPUs muy concretas: modelos especializados, como las NVIDIA A100, con un precio considerable que invitaba a pensar en una inversión millonaria.

No ha sido la única pista que apuntaba en esa dirección. Musk parece haberse dedicado también a la captación de talento especializado en IA: a comienzos de marzo contrató a Igor Babuschkin y Manuel Kroiss, con experiencia en las filas del laboratorio DeepMind. TWSJ asegura que Musk ha intentado reclutar a empleados de OpenAI para unirse al nuevo proyecto, aunque con un éxito limitado.

Buscando apoyo. Además del lanzamiento de la compañía, la compra de materiales y la captación de talento, Musk se habría dedicado a otra labor, igual de relevante para el futuro de su nuevo proyecto empresarial: la búsqueda de capital. Financial Times asegura que el magnate ha estado en contacto con inversores de Tesla y SpaceX para lograr fondos. "Un montón de gente está invirtiendo en esto... Es real y están entusiasmados", explica una fuente próxima al proyecto.

La relación de Musk con la IA. Musk no es del todo nuevo en el sector de la inteligencia artificial. Hace alrededor de ocho años el magnate ya participó en la fundación de OpenAI, compañía que ha ganado una popularidad considerable a lo largo de los últimos meses con GPT-4, pero decidió desmarcarse en 2008 tras perder una lucha de poder con su actual CEO, Sam Altman.

El movimiento empresarial llega además después de que Musk, junto a otras figuras destacadas del mundo tecnológico, firmaran una carta pública en la que se curiosamente exige pulsar el botón de "pausa" en el desarrollo y entrenamiento de la IA generativa más avanzada. "Pedimos a todos los laboratorios de IA que pausen inmediatamente durante al menos seis meses el entrenamiento de sistemas más potentes que GPT-4”, recogía el escrito, que advertía de que los “sistemas de IA están llegando a competir con los humanos en tareas generales".

Imagen de portad: Daniel Oberhaus (Flickr)

En Xataka: España investiga oficialmente a OpenAI por ChatGPT: un posible incumplimiento del GDPR aparece en escena