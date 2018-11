El secreto del éxito de WeChat en China: la app que permite desde pedir un divorcio a abonar facturas

Pensar en solicitar el divorcio a través de una aplicación como WhatsApp, Facebook o incluso Instagram resulta a primera vista algo inimaginable. Pero en China ya es posible hacerlo gracias a una aplicación. WeChat, el servicio de mensajería instantánea más popular del país, incluye una función de "divorcio" para poder concertar una cita con una oficina local de registro de separaciones, según adelantó en un tuit el experto en esta app Matthew Brennan.

La aplicación, que lanzó en mayo esta función en modo de prueba en la provincia de Guangdong, no para de afianzar su dominio en el país. Cerró 2017 con 980 millones de usuarios y, con el año nuevo chino, se convirtió en la tercera app en traspasar la línea de los 1.000 millones de usuarios, solo por detrás de WhatsApp y Facebook Messenger. ¿Por qué está triunfando tanto WeChat?

Cuando los SMS eran muy caros en China

Para entender el éxito de la app hay que remontarse a su origen, ya que fue diseñada pensando en el mercado asiático. Tencent, una empresa fundada en 1998 por Ma Huateng y Zhang Zhidong que es la principal rival de Alibaba, lanzó la aplicación el 21 de enero de 2011.

Por aquel entonces, en países como Estados Unidos las aplicaciones de mensajería tenían como competencia a las compañías de teléfono, que ofrecían tarifas planas de SMS. Pero en China, este tipo de mensajes no eran tan económicos y el correo electrónico no acabó de penetrar en la sociedad, según The Economist. Esto hizo que los usuarios recibieran con entusiasmo las apps de mensajería gratuita para el móvil.

Con unos SMS caros y el correo electrónico sin apenas penetración, WeChat supo aprovechar el momento adecuado

En 2010, Tencent era ya propietaria de QQ, la aplicación de mensajería para el ordenador con más usuarios en China antes de que llegara WeChat. La compañía se dio cuenta del auge del internet en los teléfonos y vio que la experiencia del usuario en el ordenador era diferente de la que buscaba en el móvil. Fue entonces cuando apostó por desarrollar una aplicación nueva pensando en su uso en smartphones. Así nació WeChat, cuyo nombre original es Weixin, que significa literalmente “microcarta”.

Una vez que esta nueva app salió al mercado, Tencent aprovechó la base de usuarios de QQ y les permitió transferir sus contactos a la nueva aplicación, según el mismo diario. Este hecho le dio ventaja a WeChat frente al resto de su competencia actual en China. Dentro del país, los principales competidores de WeChat son Weibo, QQ, Momo, Tantan u Oppo, según eMarketer.



¿Cómo ha evolucionado WeChat desde su creación?

Cuando Tencent lanzó la app al mercado, hace siete años, esta servía básicamente para chatear. Pero la compañía china ha añadido desde entonces múltiples funciones al servicio de mensajería. Por ejemplo, WeChat se ha aliado con Ayla Networks y Caesars Entertainment, una compañía que gestiona casinos y hoteles en Estados Unidos, para desarrollar habitaciones inteligentes en las que encender las luces, abrir las persianas o regular la temperatura a través de la aplicación.

Entre sus utilidades, también está la de diseñar portales personales a modo de página web para cada usuario o compañía, enviar stickers —similares a los que también permite usar Facebook o Telegram— o poner a un usuario que agita el móvil en contacto con otras personas que estén sacudiendo el dispositivo en cualquier parte del mundo en el mismo momento.

Ahora, además de chatear, realizar llamadas y solicitar un divorcio, los usuarios pueden pedir un taxi, concertar una cita médica, pagar una multa, jugar online, pedir comida a domicilio o incluso abonar las facturas del agua o el gas. Este es otro de los secretos de su éxito: Wechat es WhatsApp, Facebook, Skype, Instagram, Amazon y Uber en una sola aplicación.

Millones de tarjetas de crédito vinculadas a WeChat

Todo esto es posible porque WeChat ha conseguido que los usuarios vinculen sus tarjetas bancarias a la aplicación. Este es otro de los puntos fuertes de la plataforma frente a gran parte de su competencia tanto en China como en otros países. Aproximadamente la mitad de todas las ventas por Internet en China se realizan a través de teléfonos móviles, frente a aproximadamente un tercio de las ventas totales en Estados Unidos, según The Economist.

Cuando WeChat salió al mercado, Tencent ya había afianzado su dominio en el país. Además de esta app, la compañía ofrece múltiples servicios que van desde redes sociales a comercio electrónico o desarrollo y distribución de videojuegos. De hecho, Tencent Games es la compañía de videojuegos con más ingresos del mundo, según Newzoo, una firma de análisis de mercado especializada en videojuegos y eSports. WeChat aprovechó esta marca de confianza y centró sus esfuerzos en el diseñó de un método de autenticación. Otras compañías como Facebook o Twitter aún no han persuadido a los usuarios para que les confíen sus detalles financieros.

El incremento de compras a través de móviles ha provocado que cada vez más empresas se creen cuentas oficiales en WeChat, lo que la convierte en una plataforma cada vez más atractiva para los usuarios. “Prácticamente todos los supermercados y tiendas incluso en pueblos pequeños del país te permiten pagar con WeChat Pay”, explica Zed Wong a Xataka. Este estudiante chino de 20 años afirma que allí casi todo el mundo tiene la aplicación y nunca necesita llevar dinero en efectivo, ya que “con el móvil se puede pagar todo lo que ves”.

Sin embargo, para hacer compras él prefiere usar la plataforma de pago Alipay, que pertenece a Alibaba, en lugar de WeChat Pay. Zed vive en Ningbo, una ciudad al este de China de más de siete millones de habitantes: “Allí usamos más Alipay, pero en el norte del país utilizan más WeChat”. Para poder utilizar WeChat Pay solo es necesario vincular la tarjeta de crédito a la cuenta de la aplicación y utilizar los códigos QR para formalizar pagos o realizar transacciones económicas.

WeChat, además, ha sabido adaptar las tradiciones culturales de China a las posibilidades de pago que abren las nuevas tecnologías. Uno de los usos más populares del servicio de pagos es precisamente el envío de dinero entre usuarios de forma instantánea, algo que también vemos en occidente con aplicaciones como PayPal o Bizum. Por ejemplo, con la tradición del hongbao o “sobre rojo”, que consiste en regalar dinero dentro de un sobre rojo en fiestas u ocasiones especiales como bodas, nacimiento de niños o graduaciones. Más de 680 millones de usuarios de la plataforma enviaron o recibieron dinero digital en el pasado año nuevo chino, según cifras de la compañía.

¿Por qué WeChat y no Facebook o Instagram?

Otro de los principales motivos del éxito de WeChat en China es que allí los habitantes no tienen muchas otras alternativas, ya que está prohibido usar los principales servicios de mensajería instantánea y redes sociales que dominan el mercado en el resto del mundo como Facebook, Twitter o Instagram. WeChat es una de las plataformas que los usuarios sí pueden usar en China y se ha convertido en indispensable para poder llevar una vida normal en el país.

Allí también está prohibida Google Play Store. Pero el país cuenta con más de 200 tiendas de aplicaciones para Android. Para los creadores de aplicaciones es un suplicio tener que subir sus apps a todas ellas. Y para los usuarios también resulta agotador descargar las aplicaciones que les interesan. WeChat ha aprovechado el modelo de marketplace creando su propia tienda de aplicaciones con las que muchas empresas intentan darse a conocer e interactuar con los clientes.

Las compañías no solo usan WeChat para vender sus productos, también lo utilizan para que sus trabajadores se comuniquen entre ellos. Un millón y medio de empresas están registradas en WeChat y cerca de 30 millones de personas usan la aplicación para cuestiones laborales, según el informe de impacto de WeChat de 2018 elaborado por la Academia de Tecnologías de la Información y la Comunicación de China. La plataforma es una especie de Slack que ha conseguido convertirse en uno de los canales principales para comunicaciones en el trabajo.

De esta forma, el número de usuarios de WeChat en China no para de crecer de forma abrumadora. La aplicación ya está disponible en más de 20 idiomas y también se puede descargar en la App Store y en Google Play Store.

¿Afecta la complicidad de Tencent con el Gobierno al éxito de WeChat en China?

La mayoría de los usuarios de esta aplicación está en China, según afirma The Economist. Una de las razones por las que WeChat no triunfa en otros países es la complicidad y colaboración de Tencent con el Gobierno chino, según Blogginzenith. La aplicación ha estado en el punto de mira durante los últimos años, ya que ha sido acusada de colaborar estrechamente con el Gobierno para espiar a quienes se la descargan.

La app recopila una gran cantidad de datos de todos los usuarios: sabe todo lo que hacen, leen, compran, dónde van o con quién se reúnen. Toda esta información puede resultar de gran interés para las autoridades nacionales.

En 2016 Amnistía Internacional consideró a WeChat como una de las aplicaciones que menos protegen a los usuarios. La aplicación reconoce en su política de privacidad que puede compartir datos de sus usuarios con el gobierno chino y censurar los contenidos que el régimen considere inadecuados.

Zhang Jiayu, un universitario chino de 21 años, explica conoce a pocas personas que lo utilicen fuera de su país: “En China triunfa porque sirve para conocer a personas nuevas. Fuera solo lo usa la gente que tiene amigos en China o negocios”. Es el caso de Dong Wenwen, una china de 20 años que ha venido a España a estudiar español, y utiliza la aplicación para mantener el contacto con sus familiares y amigos, ya que “allí la gente no puede usar Whatsapp”.

Dong cree que la aplicación tiene éxito en China porque está diseñada específicamente para el mercado asiático y no cree que una aplicación como WeChat pueda triunfar en España: “Me parece que los españoles no usan tanto el móvil como nosotros. Ellos realizan otras actividades como beber cervezas o reunirse y además suelen pagar en efectivo. Pero a los chinos nos encanta jugar con el móvil y no tenemos muchas actividades que hacer”.

Imagen | Vimeo, Pixabay.