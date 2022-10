Qué sabemos de “X”, la superapp que Elon Musk quiere lanzar tras la compra de Twitter

Después de meses de batalla para intentar cancelar la compra de Twitter por 43.000 millones de dólares, tiempo en el que se han sentado las bases para el juicio que comenzará el próximo 17 de octubre, Elon Musk ha decidido dar marcha atrás. El culebrón en el que se ha convertido la venta de una de las redes sociales más influyentes de la actualidad tiene un nuevo capítulo, y llega con algunos puntos interesantes para analizar.

En un futurible escenario con Elon Musk como dueño de Twitter, sus promesas de “desbloquear el tremendo potencial” que tiene la red social vuelven a estar sobre la mesa. Y ha sido el mismo empresario el que no ha tardado en afirmar que la concreción de la operación “acelerará la creación de X, la aplicación todo en uno”. ¿Qué quiere decir Musk con esto? Sus mensajes anteriores pueden ayudarnos a entenderlo.

WeChat como marco de referencia para el nuevo Twitter

Descifremos este último Tweet de Elon Musk. Sabemos que “X” es una de las letras favoritas del empresario. La utilizó como nombre en un banco en línea que cofundó en 1999, no se olvidó de incluirla en el nombre corto de Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), y hasta compró el dominio “X.com” a PayPal en 2007. Así, no sería de extrañar que anuncie una aplicación llamada simplemente “X” tras la compra de Twitter.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Pero, ¿qué incluiría una aplicación de este tipo? Una sesión de preguntas y respuestas entre Elon Musk y los empleados de Twitter realizada en pasado mes de junio brinda un poco de luz al respecto. En el encuentro, realizado de manera virtual, el empresario no dudó en comprar el potencial de Twitter con WeChat. “Creo que sería importante tratar de incluir la mayor parte posible del país, la mayor parte del mundo”, dijo.

WeChat, sacando de la ecuación las medidas impuestas por el gobierno chino para limitar la libertad de expresión, es el modelo más claro de una “superaplicación” o “superapp”. Modelo que le ha permitido conseguir más de 1.200 millones de usuarios (Twitter tiene "solo" 396 millones de usuarios) desde que fue lanzada en 2011 y estar presente en muchos aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos chinos.

La compañía detrás de WeChat, Tencent, hace tiempo que empezó un camino para adicionar otras funciones además del componente social de la aplicación. El servicio, que originalmente permitía chatear y realizar llamadas, al mejor estilo de WhatsApp, hoy permite pedir un taxi o comida a domicilio, abonar las facturas del agua o del gas, enviar dinero, concretar una cita médica, jugar online y hasta solicitar un divorcio.

Todo esto es posible gracias a un esquema de “microaplicaciones” que se ejecutan dentro de la aplicación y al músculo fintech de Tencent. Si llevamos este ejemplo a nuestra realidad, se trataría de una única aplicación que integraría aplicaciones individuales como Facebook, Twitter, Uber, Instagram y Bizum. “Básicamente WeChat es utilizada en China porque es muy útil para la vida diaria, y creo que sí podemos lograr eso”, agregó Musk en el mencionado encuentro con empleados de Twitter.

"Básicamente WeChat es utilizada en China porque es muy útil para la vida diaria, y creo que sí podemos lograr eso", Elon Musk.

Como podemos ver, Elon Musk parece bastante convencido en incluir a Twitter dentro de una superaplicación, presumiblemente llamada “X”, pero poco más sabemos sobre sus ideas. Lo cierto es que, de momento, no existe una aplicación comparable a WeChat en Occidente, aunque si decide elegir este camino, Twitter no estará solo porque otros gigantes tecnológicos también han empezado a interesarse en este concepto.

Dentro de los próximos años podríamos ver como las aplicaciones empiezan una carrera para concentrar más y más servicios. WhatsApp, por ejemplo, ya permite hacer pagos, enviar dinero y hacer las compras en algunos países. Uber ya no solo quiere ser la app de “taxis” y está contemplando un enfoque multimodal. Y así, otras como Facebook, Instagram y TikTok podrían subirse a este carro. La pregunta es: ¿quiere Elon Musk liderar en este universo?

Con el tiempo sabremos qué es lo que sucede con todo esto. El próximo paso, por lo pronto, es que se cierre la compra. Al momento de escribir este artículo, las partes no han anunciado un acuerdo, por lo que el juicio de cinco días previsto para comenzar el 17 de octubre sigue en pie, según The Wall Street Journal. En caso de lograr un acuerdo y no continuar con el juicio, la operación podría ser supervisada de cerca por la justicia.

