Elon Musk ahora sí quiere a Twitter: vuelve a poner su oferta inicial sobre la mesa

La cotización de Twitter en Wall Street se ha suspendido a la espera de un posible acuerdo de venta. Después de muchas idas y vueltas, Elon Musk vuelve a aparecer en escena. El director ejecutivo de Tesla ha puesto nuevamente sobre la mesa la oferta inicial de compra de la red social, informa la red social.

Estamos hablando del precio de compra establecido en abril de este año cuando prometió "desbloquear el potencial de Twitter". Este consistía en pagar 54,20 dólares la acción, un 54% más de lo que valían las acciones antes de que Musk anunciase que se había convertido en el máximo accionista.

La noticia ha provocado un impacto inmediato en la bolsa. Las acciones de Twitter, que habían padecido un impacto negativo cuando Musk retiró su oferta de compra, subieron un 12,7%, situándose en los 47,93 dólares, y las acciones de Tesla también se elevaron un 1,5%, situándose en los 243,81 dólares.

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.