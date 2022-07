Elon Musk retira su oferta de compra de Twitter: la red social quiere obligarlo a cumplir el acuerdo

Las intenciones de Elon Musk de hacerse con el 100% de Twitter finalmente se han quedado en nada. El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, que ya era el mayor accionista de la red social tras haber invertido 2.900 millones de dólares, ha retirado su oferta de compra de 43.000 millones de dólares, según una presentación realizada este viernes en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Este movimiento de Elon Musk se produce después de varios meses de cuestionamientos hacia la red social. El pasado mes de mayo había asegurado que no seguiría adelante con la compra hasta que los responsables de la plataforma ofrecieran datos fehacientes de que las cuentas falsas y de spam suponían menos del 5% del total de los usuarios activos, incluso propuso un singular plan para averiguarlo.

Ahora, el empresario ha acusado a Twitter de hacer afirmaciones "falsas y engañosas" en relación a la cantidad de bots y spam. Por consiguiente, y considerado que se "está en incumplimiento material de múltiples disposiciones del acuerdo", ha retirado la oferta de compra. La junta directiva la red social, por su parte, ha asegurado que llevará el caso a los tribunales para que se complete la operación.

Cabe señalar que el acuerdo incluye una tarifa de recisión de 1.000 millones de dólares que deberá pagar cualquiera de las partes en caso de retirarse. No obstante, hay algunas excepciones, por lo que Elon Musk podría escudarse en el problema de los bots para salir indemne. No obstante, si el conflicto escala a nivel judicial, Twitter podría obligar a Elon Musk a terminar el trato en sus términos originales en lugar de pagar una compensación económica, según explica Bloomberg.

Precisamente, el presidente de la junta directiva de Twitter, Bret Taylor, no ha tardado en expresarse, y lo ha hecho con un mensaje contundente en el que explica la postura de la compañía ante este escenario y detalla los pasos a seguir, los cuales incluyen obligar al magnate, a través de la justicia, a cumplir el acuerdo en los términos originales.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.