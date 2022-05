Twitter no sabe cuántos bots hay entre sus 61 millones de usuarios. Ahora Musk tiene un plan para averiguarlo

Elon Musk tiene un plan entre manos para calcular cuántos bots hay exactamente en Twitter: analizar una muestra aleatoria de cien seguidores de la cuenta oficial @Twitter, que a día de hoy suma 61,7 millones de followers. El anuncio lo ha hecho el propio Musk hace unas horas a través de su cuenta, en la que deja de paso un aviso: “Invito a otros a repetir el mismo proceso y ver qué descubren”. En total, en el conjunto de Twitter hay aproximadamente 330 millones de usuarios activos.

El tuit de Musk llega apenas unas horas después de que el propio magnate anunciase que ha congelado de forma temporal sus planes de comprar la red social hasta que pueda concretar que las cuentas falsas y de spam representan menos del 5% de los usuarios activos y monetizables. El porcentaje es el que facilitaron hace apenas dos semanas los responsables de Twitter, pero el multimillonario reclama ahora “detalles que respalden el cálculo” y corroboren que es real.

Solo unas horas después de poner en "pausa" la operación, el multimillonario lanzaba un segundo mensaje en el que confirma, en cualquier, caso que mantiene su interés en la red social: “Todavía comprometido con la adquisición”. Desde entonces el propio Musk ha dado pinceladas de por qué ha optado por comprobar el porcentaje de bots por sí mismo. Y por qué lo hace ahora, con la compra ya anunciada. “¿No pensó en esto antes de ofrecer 44.000 millones por la compañía?”, le interpelaba un usuario. "Confié en la precisión de las presentaciones públicas de Twitter", replicaba Musk.

Sobre por qué centrarse en una muestra de únicamente cien cuentas, una parte ínfima de los usuarios de Twitter, el CEO de Tesla y SpaceX aclaró: "Cualquier proceso de muestreo aleatorio sensato está bien. Si muchas personas obtienen resultados similares de forma independiente en cuanto al porcentaje de cuentas falsas/spam/duplicadas, resultará revelador. Elegí 100 como tamaño de la muestra, porque eso es lo que Twitter utiliza para calcular <5%".

La compra de Twitter se hizo pública hace unas semanas, el 25 de abril, y asciende a 44.000 millones de dólares, con un valor por acción en 54,20 dólares. La operación se cerró apenas tres semanas después de que el magnate entrara con fuerza en la compañía al gastarse cerca de 2.900 millones de dólares y se convirtiese en su mayor accionista. Desde entonces Musk ha avanzado varios de sus planes para la red social. Entre ellos, precisamente, perseguir las cuentas falsas.

