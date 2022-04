Es oficial, Elon Musk compra Twitter: 44.000 millones de dólares para un cambio de manos histórico

Tres semanas. Ese es el tiempo que ha pasado desde que Elon Musk se gastara 2.900 millones de dólares para convertirse en el mayor accionista de su red social preferida. Hoy ya no es solo eso: hoy Elon Musk es ya dueño de Twitter.

El multimillonario, CEO ya de Tesla y SpaceX, ha acordado la compra de una de las principales redes sociales por más de 44.000 millones de dólares. Tras las reticencias de la junta directiva de Twitter, cada accionista recibirá 54,20 dólares por cada acción ordinaria que posean al cierre de la transacción.

Los acontecimientos han ido muy rápido, y desde aquel movimiento se han sucedido las noticias, movimientos y debates en torno a una posibilidad que ahora ha cristalizado. Comienza una nueva era en Twitter. Una que, si hacemos caso a los comentarios de Musk, será muy distinta a la actual.

Elon Musk lleva años siendo uno de los usuarios más prolíficos de Twitter. Su enorme base de seguidores —83,3 millones en estos momentos— es una de las mayores de la red social, y hace tiempo que Musk utiliza Twitter de forma indiscriminada (y polémica).

Su actividad ha sido frecuente, y entre sus mensajes siempre ha habido algunos dirigidos a Twitter como plataforma: para Musk parecía claro que Twitter tenía un gran potencial desaprovechado, pero ha sido ahora cuando ha decidido tratar de hacer algo para cambiar las cosas.

Todos los acontecimientos se han precipitado en pocas semanas, y es bueno hacer un repaso de todo este proceso que ha acabado por llevar a Elon Musk a hacerse con Twitter:

28 de marzo. Musk se quejaba de la falta de libertad de expresión en Twitter —la crítica no era nueva— y planteaba públicamente la posibilidad de crear una red social de código abierto. Afirmaba que estaba pensando seriamente en ello y empezaba el runrún.

4 de abril. Elon Musk daba la sorpresa y se convirte en el mayor accionista de Twitter. El movimiento llega por sorpresa y curiosamente no publica nada de forma directa en la red social salvo por un 'Oh hi lol'. ¿Qué quiere Elon?

Do you want an edit button?

5 de abril. Su llegada detona el debate sobre qué puede cambiar en Twitter ahora que tiene esa participación en el accionariado. La empresa le ofrece formar parte de la junta de dirección, algo que comparte públicamente el CEO de la empresa, Parag Agrawal.

Musk sigue sin hacer referencia a esa operación, pero sí aprovecha para preguntar a los usuarios si quieren un botón para editar tuits, pero en realidad se habla de otros cambios como los que afectarían a su modelo de suscripción o a la aceptación de pagos en dogecoin.

6 de abril. El botón para editar tuits del que hablaba Musk en realidad ya está en desarrollo, aclaran desde Twitter, y pronto empiezan a filtrarse capturas de su funcionamiento.

Paralelamente, el movimiento de Elon Musk genera todo tipo de incógnitas. Por si las moscas en Twitter se sacan un as de la manga: desvelan la "clásusula del 14,9%" que evita que cualquier accionista pueda tener más de ese porcentaje del accionariado. Musk, por cierto actuó de forma ilegal en la compra de las acciones de Twitter.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk