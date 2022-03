Elon Musk quiere crear su propio Twitter: una queja sobre la "falta de libertad de expresión" que ya hemos visto antes

La relación de Elon Musk con Twitter es de amor-odio. Sabido es que el CEO de Tesla y SpaceX pasa horas tuiteando, pero también ha criticado en diversas ocasiones su funcionamiento. La última ha sido ahora, donde Musk ha utilizado su perfil para quejarse sobre la falta de libertad de expresión en Twitter, hasta tal punto de plantear públicamente si debería crear su propia red social de código abierto.

"La libertad de expresión es esencial para que una democracia funcione. ¿Crees que Twitter respeta rigurosamente este principio?", ha expresado en uno de sus tuits. Y en un mismo hilo ha lanzado la pregunta de si se necesita una nueva plataforma.

Is a new platform needed?

La conversación ha seguido con la pregunta de Pranay Patthole, un desarrollador de software en Tata Consultancy Services (TCS) de la India, en la que ha planteado la construcción de una plataforma con un algoritmo de código abierto, donde la propaganda sea mínima.

La respuesta de Musk ha sido la de "estoy pensando seriamente en ello". Como con tantas promesas de Elon Musk en Twitter, no significa que esto vaya a ocurrir, pero sí deja entrever cuáles son las preocupaciones del magnate.

Am giving serious thought to this