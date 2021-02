No habrá más Twitter para Donald Trump: la red social confirma que está baneado para siempre

Hace más o menos un mes Twitter bloqueó indefinidamente la cuenta de Donald Trump. El ahora ex presidente de los Estados Unidos, que se enfrenta a un segundo impeachment, está bloqueado de por vida y no podrá volver a Twitter bajo ningún concepto.

Así lo ha confirmado Ned Segal, director financiero de Twitter, en una entrevista con la CNBC. En ella, Negal ha explicado que "tal y como funcionan nuestras políticas, cuando uno es eliminado de la plataforma, es eliminado de la plataforma, ya sea un comentarista, un director financiero o un antiguo o actual funcionario público".

