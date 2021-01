"Fue la decisión correcta, pero sienta un precedente peligroso": el CEO de Twitter justifica el baneo a Donald Trump

Jack Dorsey, CEO de Twitter, finalmente se ha pronunciado sobre el bloqueo de la cuenta de Donald Trump. En un hilo dentro de la propia plataforma, Dorsey ha justificado el baneo y detallado algunos aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de tomar la decisión.

El baneo de la cuenta de Trump ha generado mucho debate, pero Dorsey cree que "fue la decisión correcta para Twitter". Esto es lo que ha explicado.

La postura de Dorsey va en la línea de lo escrito por Twitter anteriormente, donde hacen referencia a que "el daño offline como resultado de las conversaciones online es real". El CEO de Twitter se pregunta si fue la decisión correcta y argumenta que tomaron la decisión "con la mejor información que teníamos basada en los riesgos y la seguridad tanto dentro como fuera de Twitter".

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?