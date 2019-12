El CEO de Twitter quiere descentralizar Twitter

Jack Dorsey, CEO de Twitter, más conocido como @jack, acaba de anunciar en la red social que financiará a un pequeño equipo independiente de ingenieros y desarrolladores para que desarrollen un "estándar decentralizado para redes sociales" open source. La meta, apunta el CEO, es que Twitter sea un cliente de este estándar, es decir, que exista una especie de macro red social de la que Twitter sea un cliente, pero no el total.

Es, en cierto modo, algo similar a lo que proponen ActivityPub o Mastodon (que realmente es una implementación de la primera). Esta tiene una especie de "red matriz" a la que todos se conectan, pero desde diferentes instancias o servidores federados. La instancia principal es mastodon.social, pero hay muchas más, como mastodon.uy o knzk.me. Cada una tiene sus normas y sus políticas dentro de un marco común, pero están vinculadas entre sí, por lo que un usuario que pertenezca a mastodon.social puede hablar, seguir y escribir a alguien que esté en la instancia knzk.me. Diferentes servidores, misma red social.

Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard. 🧵