Qué es Mastodon, cómo funciona y cómo te puedes registrar

Hoy vamos a hablarte en profundidad de la red social libre y federada Mastodon, que poco a poco va ganando importancia como una alternativa libre, abierta y sin censuras a Twitter. Se trata de una red social compuesta por varias instancias o subredes, las cuales permiten que tus mensajes los lean sólo los integrantes de esas redes concretas o todos los que componen el total de Mastodon.

Como esto puede ser un poco difícil de entender, vamos a empezar describiéndote qué es exactamente Mastodon. Después te diremos cómo registrarte en una de sus instancias, y terminaremos explicándote cómo funciona o cuáles son sus características.

Qué es exactamente Mastodon

Mastodon es una red social de microblogging con una estética y funciones parecidas a las de Twitter. No está controlada por una única empresa o servidor, sino que funciona utilizando una federación descentralizada de servidores, todos ellos ejecutando su código libre y abierto que está publicado al alcance de todos en su perfil en Github.

Con este funcionamiento podríamos referirnos a esta como una red social compuesta por varias redes. Los usuarios pueden crear diferentes servidores, a los que se les llama instancias o comunidades. Estas instancias permiten tanto escribir mensajes que sólo sean leídos por sus integrantes como otros que puedan leerse en todas las instancias federadas que componen Mastodon.

De izquierda a derecha: redes centralizadas, federadas y distribuidas.

Con esta imagen de aquí arriba sacada de la web de Mastodon podemos hacernos una mejor idea de las diferencias. A la izquierda del todo vemos las redes centralizadas, donde desde un único servidor se controla toda la red. En el medio vemos las redes federadas como Mastodon, que pueden tener tanto conversaciones comunes como separadas, y a la derecha están las redes distribuidas donde un mismo servicio se divide en varios servidores.

Mastodon fue lanzado en 2016 con la instancia principal mastodon.social, y desarrollado a partir de GNU Social. Este es un proyecto del proyecto GNU, de Richard Stallman, destinado a crear redes sociales descentralizadas utilizando el estándar abierto Ostatus. Este estandar permite que los usuarios de diferentes servidores o nodos puedan interactuar entre ellos.

Mastodon es compatible con esta tecnología igual que otros proyectos como Quitter, que también tuvo bastante fama hace unos años, por lo que los usuarios de ambas aplicaciones pueden interactuar entre ellos a través de las mismas redes federadas.

Las diferencias entre Mastodon y Twitter no sólo están en su funcionamiento descentralizado a través de código abierto y software libre. Se promociona como una alternativa a Twitter sin censura, aunque eso no quiere decir que no haya normas. Cada comunidad o instancia crea sus propias normas, pero en la web de la instancia principal vemos algunas normas de conducta mínimas para evitar mensajes sexistas, racistas, xenofobos, la pornografía infantil o la publicidad excesiva.

En principio, las instancias de Mastodon son por lo general gratuitas, aunque cada servidor también puede implementar sus normas de financiación si lo desean. Además, hay dos maneras de comunicarte, ya que podrás enviar mensajes sólo a la instancia donde estás registrado o a la comunidad general que hay entre todas las instancias.

Cómo registrarte en Mastodon

El primer paso para registrarte en Mastodon es decidir en cuál de sus comunidades quieres participar. Para ello, si entras en la web joinmastodon.org, al final del todo tienes una lista de servidores que pertenecen a la red. Sobre la lista tienes dos casillas en las que puedes elegir la temática y el idioma que buscas, y a partir de ello te mostrará una lista de instancias disponibles incluyendo el número de usuarios que tienen. Luego, también puedes optar por registrarte en mastodon.social, que es el primer servidor que se creó.

La página principal de la mayoría de las instancias es muy similar. A la derecha tendrás una página central con la descripción de la instancia, y a la izquierda una columna donde puedes identificarte o registrarte. Para registrarte, simplemente rellena el cuestionario con tu nombre de usuario, dirección de correo y contraseñas como lo harías con cualquier otra red social, y una vez hecho pulsa el botón Registrarse.

Ahora, en muchos casos tendrás que confirmar tu dirección utilizando un correo electrónico que te llegará a la cuenta de correo con la que te hayas registrado. Cuando lo abras, pulsa sobre el botón Verificar dirección de correo electrónico del email que te haya llegado.

Y ya está, una vez confirmes el correo ya podrás entrar a la instancia de Mastodon en la que te hayas registrado. La interfaz de esta red social se parece más a TweetDeck que a Twitter, ya que tienes varias columnas, y la primera vez que entres te aparecerá una ventana con unas instrucciones básicas que es recomendable que leas.

Cómo funciona Mastodon

Los mensajes que escribas en Mastodon se llaman Toots, que es un nombre como el de los Tweets o tuits de Twitter. Cada Toot puede tener 500 caracteres, que son casi el doble de los 280 que ofrece Twitter. Por lo tanto, puedes expresarte de una manera un poco más amplia.

Mastodon tiene tres líneas temporales. Por una parte está la línea de tiempo principal, que muestra los mensajes de toda la gente a la que sigues. Luego está la línea de tiempo local, que muestra los mensajes de los integrantes de la instancia en la que te has registrado. Y por último tienes la historia federada, que una especie de líneas de tiempo públicas en las que puedes leer los mensajes de los usuarios de otras instancias.

Cuando vas a tootear, puedes mencionar personas con el símbolo @ antes del nombre como en Twitter, así como utilizar #Hastags. También tienes un botón CW para añadir un advertencia sobre el contenido que vas a publicar en el caso de que pueda ser sensible, un contador de caracteres, y otros dos botones para añadir imágenes abajo a la izquierda o añadir emojis arriba a la derecha.

Si añades una advertencia con el botón CW, el resto de usuarios sólo leerá esa advertencia, y tendrán que pulsar sobre el botón Mostrar más que les aparecerá en el toot para poder leer el mensaje que hayas enviado con ella. Una buena manera de evitar problemas, igual que el botón Spoiler que podemos ver en algunos foros.

Además, también puedes elegir a quién quieres que se le muestre el toot. Puedes elegir que el toot sea federado para que se vea en el resto de instancias, sin federar para que sólo se muestre en la línea temporal de la instancia en la que estás registrado, o privado para que sólo tus followers puedan leerlo. También hay una cuarta opción de directo, que es una especie de mensaje privado que sólo leerán las personas a las que menciones.

Y en cuanto a los perfiles de usuario, a primer vistazo son muy parecidos a los de Twitter. Puedes ver foto de perfil, nombre de usuario y una descripción, y debajo de ello su número de toots y la gente a la que sigue y le siguen. Luego podrás ver los toots que ha compartido, los que son respuestas y los que incluyen imágenes multimedia.

En muchos perfiles verás la opción Ver perfil completo, que lo que hace es llevarte al perfil de este usuario dentro de la instancia en la que está registrado. Pueden que algunas instancias no muestren toda la información de forma pública a los usuarios de otras, y de ahí que exista esta opción.

Como puedes ver, básicamente su funcionamiento es muy similar al de Twitter, aunque implementando las características de una red federada. Quizás eches de menos unos mensajes privados más independientes, la creación de hilos o los trending topics, pero por lo demás es una alternativa muy similar en cuanto a su funcionamiento.

