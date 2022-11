Cómo registrarte en Mastodon: qué son los servidores, cómo elegir uno y cómo registrarte en la red social

Vamos a explicarte en profundidad todo lo que debes saber para registrarte en Mastodon, una red social libre y descentralizada que está ganando mucha popularidad. Cuando empezó a hablarse de ella hace unos meses el proceso era sencillo, pero su servidor principal ya no admite nuevos registros, por lo que los usuarios sin experiencia se ven ante la complicada y confusa decisión de elegir un servidor.

Nosotros vamos a explicarte qué es eso de los servidores de Mastodon para que puedas entender el funcionamiento interno de la red social y hasta qué punto importa elegir uno u otro. Y una vez hayamos explicado esto, vamos a decirte cómo encontrar un servidor y cómo registrarte a él para empezar a utilizar esta red social.

Qué son los servidores de Mastodon

Las principales redes sociales a las que estamos acostumbradas son centralizadas. Esto quiere decir que todos los datos están en unos únicos servidores pertenecientes a una única empresa, y que toda la red social es un único todo. Es lo que pasa en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, y en cualquiera de las grandes redes.

Sin embargo, en Mastodon la cosa es diferente. Mastodon está repartido en varios servidores distintos, y entre ellos se forma un todo. Es algo que no es sencillo de entender. En vez de una única sala en la que está todo el mundo, Mastodon está dividida en diferentes salas, y entre todas se construye un todo.

A la hora de registrarte tienes que elegir uno de los servidores, y de esto dependerá el nombre de usuario que tengas o el enlace para acceder a tu perfil. Por ejemplo, si yo quiero registrarme como yubal, y lo hago desde el servidor mas.to, entonces mi dirección será mas.to/@yubal, pero si me registro en otro servidor la dirección para acceder al contenido será diferente.

Esto también quiere decir que puede haber personas diferentes usando un mismo nombre de usuario en diferentes servidores. Puede resultar un poco confuso, pero cuando sigues a un usuario lo sigues en su servidor. Por ejemplo, si me sigues a mi, me seguirás en mas.to/@yubal y leerás mis publicaciones, pero no seguirás a otros usuarios que usen mi mismo nombre pero en otros servidores.

Sin embargo, el registrarte en uno y otro servidor no va a limitar totalmente el contenido al que vas a acceder. Esto es así porque en Mastodon puedes ver dos líneas de conversaciones, una es la de los usuarios de tu servidor, y otra es la línea general con las publicaciones de otros servidores federados al tuyo.

Cuando alguien crea un servidor de Mastodon, lo federa con otros servidores para crear una línea temporal única en la que puedes ver el contenido de los demás servidores. Pero no los de todos, sino solo los de estos servidores que se hayan federado con el tuyo. Esto convierte a Mastodon en una red social bastante modular, no como Twitter que solo hay una línea temporal de publicaciones única.

¿Y qué se consigue con este lío? Pues imagínate que yo quiero crear una servidor dedicado a un tema concreto, pues siempre tendré la posibilidad de federarlo con otros que tengan contenido interesante, evitando el contenido de otros servidores que puedan compartir cosas que no me interesan o que pueda considerar de mal gusto.

Por lo tanto, Mastodon es como una constelación formada por diferentes planetas, y cuando te registras en uno puedes ver el contenido de tu único planeta o el de todos con los que tu planeta se haya asociado.

Por eso, en Mastodon tienes una página de Inicio donde ver el contenido de los usuarios a los que sigues sin algoritmos ni nada por el estilo, una Local donde ver las publicaciones de tu servidor, y una Federada donde ver las publicaciones de todos los servidores conectados a ese en el que tú estás. Puede parecer bastante lioso en un principio, y exige un cierto aprendizaje en comparación con Twitter, pero cuando lo entiendes es sencillo.

Un detalle que debes entender es que cada servidor tiene sus propias normas, y el tipo de contenido que puedes publicar en uno podría no estar permitido en el otro. Por eso, conviene que leas las normas que te dará cada servidor en el proceso de registro.

Otro pequeño apunte para tener en cuenta. Si quieres buscar a usuarios que están en otros servidores, tienes que iniciar sesión en tu servidor y escribir en el apartado de búsqueda la dirección del perfil de esta persona. Este es el método con el que puedes acceder al contenido del perfil de esta persona sin estar registrado en su servidor, y cuando lo sigas, ya podrás ver siempre su contenido en tu sección Inicio.

Cómo elegir tu servidor

La lista oficiales de servidores de Mastodon la puedes encontrar en la web de joinmastodon.org/servers, aunque en foros de Internet y otras páginas puedes encontrar servidores alternativos no listados aquí. Pero en esta lista están los principales y con mayor número de usuarios.

En esta página, en la columna de la izquierda tienes los filtros para elegir los servidores. Puedes, por ejemplo, buscar los que sean europeos, y también tienes un filtro para elegir el idioma, aunque esas que estén en inglés si son grandes también puedes encontrar gente escribiendo en español. En los servidores vas a encontrar dos opciones para registrarte, y cada uno puede tener una de ellas:

Create account : Significa crear cuenta, y quiere decir que puedes simplemente registrarte como te registras en cualquier otra red social.

: Significa crear cuenta, y quiere decir que puedes simplemente registrarte como te registras en cualquier otra red social. Apply for an account: Significa aplicar para una cuenta. Son esos servidores que no están abiertos, y entonces lo que haces al registrarte es enviar una solicitud, y los dueños del servidor decidirán si finalizar la creación de tu cuenta o no permitirte crearla.

Cómo crear una cuenta en Mastodon

Cuando elijas uno de estos servidores irás a su página principal. En ella, verás a la izquierda el número de usuarios registrados, mientras que a la derecha tienes una columna para iniciar sesión o registrarte creando una nueva cuenta en él.

A la hora de registrarte, algunos servidores pueden obligarte a que aceptes sus normas de uso para poder seguir adelante en la creación de una cuenta. Debes tener en cuenta que cada servidor puede tener sus propias normas de uso, y que el contenido que se puede publicar en uno podría no estar permitido en el otro.

Y por último, el proceso de registro en sí es lo más sencillo. Tienes que escribir tu nombre y elegir un nombre de usuario. También tienes que añadir un correo para recuperar la cuenta si la perdieses, y elegir la contraseña que quieras utilizar.