Parler deja de funcionar: en qué consiste esta alternativa a Twitter y por qué ha perdido el soporte de Amazon, Apple y Google

Con las cuentas de Donald Trump bloqueadas en Twitter o Facebook, muchos de sus seguidores se dirigieron a Parler, la red social donde "hablar libremente", según la definen sus creadores. Pero Parler tampoco será una vía de comunicación para Trump, pues ha sido cortada por Amazon, Apple y Google, perdiendo acceso no solo a las aplicaciones, también a los servidores de la plataforma, que utilizaban Amazon Web Services.

La web de Parler ya no funciona. Cuando un usuario intenta visitarla, nos aparece un mensaje de error. Las aplicaciones, para aquellos que ya la tuvieran instaladas, tampoco funcionan y el contenido no puede ser cargado.

John Matze, CEO de Parler, ha explicado en su perfil que "es probable que estemos bloqueados más de lo esperado". Durante este fin de semana, Amazon avisó a Matze que bloquearían los servidores porque no podían "proporcionar servicios a un cliente que no puede identificar y eliminar de manera eficaz el contenido que fomenta o incita a la violencia contra otros".

"Esto no se debe a restricciones de software, tenemos nuestro software y los datos de todos listos para usar. Más bien, es que las declaraciones de Amazon, Google y Apple a la prensa sobre la suspensión de nuestro acceso han provocado que la mayoría de nuestros otros proveedores también abandonen su apoyo. Y la mayoría de las personas con suficientes servidores para alojarnos nos han cerrado las puertas. Actualizaremos a todos y actualizaremos a la prensa cuando estemos de nuevo online", explicaba Matze. Es decir, no solo Amazon ha cortado su alojamiento, también ha provocado una reacción para que el resto de proveedores se niegue a colaborar de inicio con Parler.

New: #Parler CEO John Matze says the site "will likely be down longer than expected" as more vendors drop, following @Apple, @Google & @Amazon.



He says other companies with enough server space to host the site have also "shut their doors."



Matze posted abt 20 min ago👇 pic.twitter.com/dcuhyG07HR