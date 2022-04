La junta directiva de Twitter tiene un plan para evitar que Elon Musk se haga con la empresa

Maniobra de la cúpula de Twitter para complicar que Elon Musk se haga con las riendas de la red social. El consejo de administración de la compañía ha decidido echar mano de uno de los recursos que tiene a su alcance para obstaculizar los planes del multimillonario, que este mismo jueves ofreció a los inversores comprar el cien por cien la empresa a cambio de 43.000 millones de dólares.

El recurso legal activado por la directiva se conoce como poison pill, o píldora venenosa, y es una estrategia habitual cuando un consejo de administración quiere actuar ante una OPA hostil.

La maniobra complica que Musk pueda acumular una participación superior al 15% de la firma. ¿Cómo? De una forma tan sencilla como, en apariencia, eficaz: vendiendo más participaciones a otros accionistas a cambio de un precio más competitivo, lo que en la práctica resta atractivo a operaciones como la que intenta sacar adelante ahora el directivo de Tesla y SpaceX.

La poison pill, un recurso habitual en EEUU desde la década de los 80, tiene además otra ventaja para la cúpula de Twitter: le ofrece un margen de tiempo notable para definir su postura. La medida se activa durante un año, con lo que tendrá efectos hasta mediados de abril de 2023.

A través de una carta publicada el jueves en la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos, Musk ofreció a los inversores hacerse con sus participaciones de Twitter por 54,20 dólares por acción, un 38% más de lo que valían las acciones en el momento en el que el millonario hizo pública su oferta, pero lejos de los alrededor de 70 dólares que llegaron a valer los títulos de Twitter hace un año escaso. "Es mi mejor y última oferta y, si no se acepta, tendría que reconsiderar mi posición como accionista", advertía el directivo poco después de lanzar su propuesta.

If the current Twitter board takes actions contrary to shareholder interests, they would be breaching their fiduciary duty.



The liability they would thereby assume would be titanic in scale.