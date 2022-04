El CEO de Twitter dice que Musk no se unirá al consejo de dirección. Parece que Elon tiene otros planes

La semana pasada empezaba fuerte: Elon Musk se convertía en el mayor accionista de Twitter al comprar el 9,2% de las acciones de la empresa. Eso planteaba cambios interesantes en la plataforma —¡editar tuits!— y el mismísimo CEO de la red social, Parag Agrawal, le daba la bienvenida al consejo de administración de Twitter. Esa bienvenida venía con letra pequeña: una que le impedía a Elon tener más poder en la empresa. Ahora el pequeño culebrón se enreda más.

Agrawal dice que Elon no estará en el consejo. El CEO de Twitter indicaba hace unas horas que "Elon Musk ha decidido no unirse a nuestro consejo de adnimistración". El mensaje compartido por Agrawal era curioso, sobre todo porque destacaba cómo al convertirse en un miembro de la junta y convertirse en "fiduciario de la empresa", Musk tenía que "actuar en el mejor interés de la empresa y nuestros inversores".

También revelaba que la oferta de unirse a la junta estaba pendiente de una "verificación de antecedentes", pero la misma mañana en la que se iba a unir a la junta, el pasado 9 de abril, Elon declinó esa posibilidad. Por último terminaba diciendo que aunque seguirán abiertos a sus sugerencias, "las decisiones que hagamos y cómo las hagamos es algo que está en nuestras manos [las del consejo de administración], y no en las de otros".

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk