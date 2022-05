Musk quiere cuadriplicar los usuarios de Twitter y quintuplicar los ingresos: así pretende conseguirlo

Si el objetivo es pequeño, no es para Elon. El nuevo dueño de Twitter acaba de marcar algunas metas para los próximos seis años de la red social. Y, en la línea que ya había demostrado al frente de Tesla o SpaceX, son de todo menos humildes. El multimillonario quiere alcanzar 2028 con dos datos sobre la mesa: cuatro veces más usuarios y un nivel de ingresos que quintuplica al actual, un aumento notable que pretende lograr, además, reduciendo su dependencia de la publicidad.

Apenas unos días después de haberse hecho con la red social por 44.000 millones de dólares, Musk presentó a los inversores su hoja de ruta para buena parte de lo que resta de década. El plan, filtrado por el diairo The New York Times, dibuja un escenario marcado por el alza de los ingresos, usuarios y empleados. De todos, el objetivo más ambicioso es probablemente el que apunta a las arcas de la compañía: Musk quiere disparar los ingresos anuales hasta situarlos en 26.400 millones de dólares en 2028, cinco veces más que los 5.000 con los que se cerró el ejercicio pasado.

El alza, curiosamente, pretende alcanzarlo a la vez que Twitter recortar su dependencia de la publicidad. Los planes del CEO de Tesla y SpaceX pasan por reducir su peso en la tarta de ingresos globales de la red social al 45%, lejos, muy lejos, del 90% que representaban en 2020. Según sus cálculos, en seis años la publicidad generará alrededor de 12.000 millones de dólares; no mucho más —comparativamente hablando, claro— que las suscripciones, que rozarían los 10.000 millones de dólares. Parte del flujo de ingresos partiría de otros negocios, como las licencias.

Claves para 2028... y también alguna incógnita

Otra de las grandes apuestas de Musk sería reforzar el nicho de negocio de los pagos. A día hoy propinas y compras tienen un peso reducido en las finanzas de la compañía. El nuevo dueño de la red quiere ampliar esa línea de negocio para que genere alrededor de 1.300 millones de dólares en 2028. Hace semanas, cuando aún tenía “solo” el 9,2% de las acciones, Musk ya apuntaba su deseo de impulsar Twitter Blue e incluso introducir nuevas formas de pago con dogecoin.

Una de las vías que Twitter podría explorar es la “economía de los creadores”, con recompensas económicas de sus usuarios o a través de una plataforma de pago interna para donaciones. Se activen de una forma u otra, los cambios planteados por Musk tienen un objetivo claro: disparar el ingreso promedio que la red obtiene por cada usuario. De los 24,83 dólares de 2021 quiere pasar a 30,22 en 2028. En resumen, otro aumento notable, de casi el 22%, en apenas seis años.

Aumentará la rentabilidad de los tuiteros… y su número. Musk quiere dar un estirón a la base social de la red hasta cuatriplicarla. No en diez años, ni para finales de esta década. No. Su objetivo está puesto de nuevo en el medio plazo. En 2025 quiere rozar los 600 millones de usuarios y que en 2028 se ande ya por los 931, más, muchos más, que los 217 millones de finales de 2021.

Como recoge la presentación filtrada por The New York Times, la mayor parte de esos nuevos "fichajes" llegarían gracias a la publicidad y el potencial de Twitter Blue. En concreto el CEO de Tesla quiere que la plataforma prémium de Twitter, que a día de hoy está disponible únicamente en algunas regiones del globo, sume 69 millones de usuarios en 2025. Para 2028 plantea que sean 159.

No todo está claro en la presentación con la que Musk dibuja el futuro de la red social ante sus inversores. El documento incluye una X, una incógnita: un nuevo producto que podría lanzarse ya en 2023 y el magnate espera que alcance los nueve millones de usuarios en 2023 y 104 en 2028. Qué es exactamente "X Subscribers" es algo que el informe de no aclara, pero el propio Elon Musk ha ido desgranando ideas a lo largo de las últimas semanas. Hace no mucho insinuaba la posibilidad de activar una versión libre de publicidad, lo que conectaría con su propósito de limitar su alcance.

El documento anticipa también otras pautas a nivel interno de la compañía. Por ejemplo, Musk plantea que en 2025 la plantilla de Twitter la integren 11.072 empleados, considerablemente más que los 7.500 actuales. El aumento, eso sí, sería oscilante, con un alza en 2022, un retroceso en 2023.