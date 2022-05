El CEO de Twitter explica cómo detectan (o lo intentan) las cuentas de spam. La respuesta de Elon Musk: 💩

El CEO de Twitter, Parag Agrawal, ha explicado este lunes c贸mo hacen para detectar y combatir el spam en la red social. Adem谩s, ha expuesto las razones por las que el plan de Elon Musk de calcular cu谩ntos bots hay en la cuenta oficial @Twitter con una peque帽a muestra no funcionar铆a.

La respuesta de Elon Musk, que desde hace un mes es due帽o de algo menos de una d茅cima parte de la empresa y aspira a hacerse con el 100% de la misma, ha sido un emoji de caca (馃挬). Pero eso no es todo, tambi茅n ha lanzado una queja sobre el sistema de monetizaci贸n de la red social.

Este complejo escenario se presenta poco despu茅s de que que el multimillonario congelara de forma temporal sus planes de compra hasta que se comprobara que menos del 5 por ciento de sus usuarios activos diarios monetizables (mDAU) son bots o cuentas de spam.

En un hilo de Twitter, Agrawal dijo que el spam da帽a la experiencia de los usuarios de la red social y, por lo tanto, puede da帽ar el negocio de la compa帽铆a. Por consecuencia, explic贸, est谩n comprometidos a combatirlo. "Cualquiera que sugiera lo contrario est谩 simplemente equivocado", dijo.

Let鈥檚 talk about spam. And let鈥檚 do so with the benefit of data, facts, and context鈥