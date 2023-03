Elon Musk ayudó a fundar OpenAI y ahora no para de criticarla. Lo hace por millones de razones

En 2015 nacía OpenAI. Por entonces prácticamente nadie prestó demasiada atención, pero aquella organización —originalmente, sin ánimo de lucro— recibió fuertes inversiones de grandes personalidades del mundo tecnológico. Uno de ellos fue Elon Musk, que prometió invertir 1.000 millones de dólares en el proyecto. Luego, cuentan en Semafor, algo pasó.

Musk no lo veía claro. OpenAI quiso plantear avances notables en el campo de la inteligencia artificial pero los primeros años no se vieron frutos especialmente destacables de aquella labor. A principios de 2018 Musk le dijo a Sam Altman, otro de los fundadores del proyecto, que la misión había fracasado y que estaban muy lejos de lo que estaba logrando Google con DeepMind.

O me das el control o me marcho. Fue entonces cuando propuso una solución: tomar él el control de OpenAI. Tanto Altman —por entonces máximo responsable de la incubadora YCombinator— como el resto de fundadores de la empresa rechazaron esa propuesta, y Musk les dijo que abandonaba el proyecto. En los medios el actual dueño de Twitter explicó que había un potencial conflicto de interés por su intención de lograr que Tesla lanzara un coche autónomo, pero eso era solo una (pequeña) parte de la verdad.

Adiós Elon, hola Altman. Esa ruptura de relaciones hizo que Musk se negara a seguir contribuyendo económicamente e invirtiendo en el proyecto. Aunque había participado ya con 100 millones de dólares en el desarrollo de OpenAI, canceló el resto de su inversión, que iba a ser diez veces mayor. Sam Altman, que ya era uno de los grandes responsables de OpenAI, cambió su título en la empresa: desde ese momento se convirtió en presidente de la compañía.

No podemos ser una ONG. Sin el dinero de Musk, en OpenAI tuvieron que modificar su visión original. El elevadísimo coste de entrenar modelos de IA y desarrollar su proyecto hacía necesario convertir la empresa en una entidad con ánimo de lucro, algo que OpenAI hizo el 11 de marzo de 2019. Se limitó el beneficio para los inversores —que aún así era notable— pero Altman tomó una decisión singular: no recibiría acciones por su labor, algo extraño en una startup. No tiene ninguna participación en OpenAI, lo que suele ser habitual entre quienes dirigen compañías tan prometedoras como esta.

Microsoft entra en escena. Menos de seis meses después, Microsoft invertiría 1.000 millones de dólares en OpenAI, lo que daba alas al desarrollo de la infraestructura y los proyectos que estaban llevándose a cabo en la empresa. Gracias en parte a esa inversión OpenAI acabó lanzando GPT-3 de forma privada en 2020, y más tarde, en 2022, DALL-E 2 y ChatGPT, dos modelos de IA generativa que han acabado convirtiendo a OpenAI en una de las empresas más prometedoras del segmento tecnológico. A principios de 2023 la relación entre Microsoft y OpenAI se estrechó aún más gracias a la inversión "multimillonaria" —sin cifras concretas— de la primera.

OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open” AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft.



Not what I intended at all.