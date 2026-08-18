Bugatti no sabía qué hacer con uno de sus superdeportivos más exclusivos. Su respuesta ha sido una unidad única envuelta en cuero y cobre

Bugatti ha presentado recientemente un coche construido exactamente sobre los mismos cimientos que su arma de circuito más extrema, pero engalanado para no desentonar mucho en las calles. Desentonar igual no, pero seguramente haga girar todas las miradas. Y es que el fabricante de coches de lujo ha presentado el Bugatti Destrier, su tercer modelo one-off (único) bajo su ultraexclusivo ‘Programme Solitaire’, y el primero en nacer del Bolide (un coche exclusivo para pista) en lugar del Chiron.

Una unidad. La división Solitaire de Bugatti existe para construir hipercoches únicos para clientes que ya poseen varios Bugatti y quieren algo que nadie más pueda comprar. El Destrier llega tras dos encargos anteriores, el Brouillard y el F.K.P Hommage inspirado en el Veyron, los cuales utilizaron el chasis del Chiron como punto de partida.

Esta vez, los diseñadores de Bugatti recurrieron al monocasco de fibra de carbono del Bolide, la edición especial de circuito de la marca con 1.578 CV de potencia, la cual finalizó su producción de 40 unidades a finales de 2025.

En detalle. El equipo de diseño de Bugatti le ha despojado al Bolide de sus alerones, tomas de aire y splitters destinados a buscar carga aerodinámica, transformando su plataforma y consiguiendo el Bugatti más bajo jamás construido, con tan solo unos 100 cm de altura. El vehículo luce una pintura a medida azul Sapphire Celeste con efecto brillante, se asienta sobre llantas escalonadas de 20 pulgadas delante y 21 detrás, y sustituye los faros en forma de X y el imponente alerón trasero del Bolide por un frontal más limpio y una zaga baja y fluida.

En el interior, el cuero marrón y el nobuk reemplazan a la fibra de carbono al descubierto, junto con un tejido tricotado en 3D entretejido con hilo de cobre. “El Destrier no es un coche que entiendas con la cabeza, es un coche que sientes con el corazón”, según cuenta Frank Heyl, jefe de diseño de Bugatti.

Su nombre. “Destrier” hace referencia a la raza de caballo de batalla más fuerte y noble que montaban los caballeros medievales, y Bugatti se apoya en esa temática en todo el vehículo, desde molduras metálicas martilladas inspiradas en armaduras forjadas a mano hasta una placa grabada a láser sobre el parabrisas que rinde homenaje al coche de carreras Type 57G ‘Tank’ y al Type 57SC Atlantic, la misma historia de “un chasis, dos iconos” que Bugatti afirma estar repitiendo aquí con el Bolide y el Destrier.

“Coche de calle”. Bajo la carrocería se encuentra el mismo sistema de propulsión del Bolide, es decir, un motor W16 de 8.0 litros con cuatro turbocompresores, un bloque capaz de entregar 1.578 CV. Bugatti no ha publicado cifras oficiales de rendimiento, pero dado que comparten la misma base, se esperan números cercanos a los 2,2 segundos del Bolide en el 0 a 100 km/h.

Además, a diferencia del Bolide, que está legalmente limitado únicamente a circuito a menos que sea modificado posteriormente por un especialista como Lanzante, tal y como cuentan desde Autocar, los modelos one-off de Bugatti se someten a las mismas pruebas que sus coches de producción, específicamente para ser homologados para calle. Así que básicamente es la oportunidad para que a alguien que le sale dinero por las orejas pueda disfrutar de la dinámica de un coche exclusivo para circuito, en la calle.

Para un cliente anónimo. Bugatti no ha desvelado su precio, pero a modo de contexto, el Bolide estándar tenía un precio de venta de alrededor de 4,8 millones de dólares, pero es bastante probable que el Destrier eleve esa cifra a varios millones de dólares más. El coche fue encargado por un único cliente, aunque se desconoce de quién se trata.

Qué le espera al coche. El Destrier hizo su debut público durante la Monterey Car Week, apareciendo en The Quail y posteriormente en el Pebble Beach Concours d'Elegance hace tan solo unos días. Sin embargo, no tiene pinta que lo veamos pronto por la carretera, ya que generalmente los encargos one-off de Bugatti suelen requerir un año o dos adicionales de pruebas antes de ser entregados.

Imágenes | Bugatti

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