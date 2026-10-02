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Hay una carrera totalmente absurda por tener la carga más rápida del coche eléctrico. Geely acaba de superar a BYD

  • Geely eleva la potencia pico hasta los 2.250 kW, un 50% más que BYD

  • En las cifras anunciadas por ambos fabricantes, la diferencia es de apenas 20 o 30 segundos

Geely Smart Charging Drive Unit Display
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javier-marquez

Javier Marquez

Editor - Tech
javier-marquez

Javier Marquez

Editor - Tech
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La carga rápida del coche eléctrico ha entrado en una fase extraña. Hace apenas unos años hablábamos de cuánto podía tardar una batería en recuperar buena parte de su autonomía; ahora, al menos en China, algunos fabricantes discuten quién consigue hacerlo unos segundos antes. La potencia sigue subiendo, los tiempos siguen bajando y el margen entre una generación y la siguiente empieza a ser cada vez más pequeño. Geely y BYD son ahora dos de los nombres que mejor representan esa carrera.

El último movimiento lo ha hecho Geely. La compañía china ha presentado una nueva generación de su sistema Smart Charging capaz de alcanzar una potencia pico de 2.250 kW desde un único conector, frente a los 1.500 kW anunciados por BYD para su Flash Charging de segunda generación. Es un salto del 50% en potencia máxima, pero hay que leer esa cifra con cuidado: describe la capacidad máxima del cargador, no significa que un coche actual esté absorbiendo necesariamente 2,25 MW durante una sesión.

La carrera por la carga ya se mide en segundos

La firma pone números concretos a lo que significa esta tecnología cuando conectamos el coche. En las pruebas comunicadas por Geely con los Lynk & Co 10 y Zeekr 001, realizadas a temperatura ambiente, la carga pasó del 10% al 70% en cuatro minutos y medio y alcanzó el 97% en ocho minutos y 40 segundos. La compañía habla de una tasa pico de 12C. Si pudiera mantenerse durante toda la carga, equivaldría teóricamente a completarla en unos cinco minutos, pero en la práctica no ocurre así, porque la potencia varía a medida que aumenta el nivel de carga.

Es precisamente al compararlo con BYD cuando todo empieza a adquirir un punto casi absurdo. Su sistema Flash Charging de segunda generación promete pasar del 10% al 70% en cinco minutos y alcanzar el 97% en nueve, mientras Geely sitúa esos mismos intervalos en cuatro minutos y medio y ocho minutos y 40 segundos. Sobre las cifras anunciadas por ambos fabricantes, son 30 segundos menos en el primer tramo y apenas 20 segundos hasta el 97%. No se trata, sin embargo, de una prueba comparativa independiente realizada bajo las mismas condiciones.

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Geely Smart Charging Statio4 Geely integra un brazo robótico en su sistema Smart Charging para automatizar la conexión del vehículo | Imagen: Gelly

Ahora bien, también podemos estar entrando en un terreno problemáticol. Zhang Dewang, directivo de Geely, explicó a Reuters que estas velocidades ya se están acercando a los límites físicos y que las mejoras futuras serán progresivamente menores. A esas potencias también aumenta el desafío de controlar el calor, proteger la batería y gestionar la enorme demanda eléctrica durante la carga. La compañía intenta responder con refrigeración líquida y un sistema de gestión térmica capaz de anticipar cambios de temperatura y ajustar la potencia durante el proceso.

Geely Smart Charging Station El brazo robótico de Geely puede conectar automáticamente el cargador al puerto del vehículo | Imagen: Gelly

Y esto ya no se queda en una demostración. El 29 de septiembre, apenas unos días después de presentar el sistema, Geely puso en servicio el Smart Charging C12 en Hangzhou, Shanghái, Ningbo, Jiaxing y Xi’an. La ambición del grupo va bastante más allá: para finales de 2027, su red aspira a superar las 22.000 estaciones y los 100.000 conectores, con más de 15.000 estaciones y 50.000 conectores Smart Charging. Conviene distinguir las cifras: Geely no ha dicho que todas esas futuras instalaciones vayan a ofrecer los 2.250 kW de su nuevo C12.

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Geely ha colocado ahora su cifra de potencia pico por encima de la de BYD, pero el resultado también deja bastante claro hacia dónde está llegando esta competición. El siguiente salto ya no consiste en ahorrar grandes bloques de tiempo, sino en arañar unos segundos más a costa de una infraestructura cada vez más exigente. La pregunta, a partir de aquí, no es solo cuántos kilovatios más pueden añadir los fabricantes, sino cuánto sentido práctico tiene seguir haciéndolo.

Imágenes | Geely

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