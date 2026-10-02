Hay tanto aceite que España se plantea pulsar el botón rojo: retirarlo del mercado para que el precio no se desplome

Antes del 15 de noviembre, el Ministerio de Agricultura tiene que decidir si por primera vez pulsa el "botón nuclear" del aceite de oliva. Un mecanismo que obliga a las almazaras a retirar aceite del mercado para evitar una debacle. Hace tres años, las botellas de aceite iban con alarma en el supermercado, ahora el riesgo es exactamente el contrario.

El invierno en que Bruselas pagó por esperar. ¿Pero no es la primera vez que ha pasado, no? En noviembre de 2019, con los precios hundidos tras la mayor cosecha española de la historia, la Comisión Europea se abrió a pagar a los operadores para que guardaran aceite en sus depósitos durante meses. Y así, poder controlar el precio.

Hubo cuatro licitaciones por un total de 213.445 toneladas. El 93,6 % era aceite español. Sin embargo, siete años después, la situación ha cambiado. En aquel momento, el mecanismo era optativo y pagado por Bruselas. Ahora, si el Ministerio pulsa el botón, será obligatorio y el coste recaerá en las propias almazaras.

¿Pero esto se puede hacer? Vaya si se puede. El artículo 167 bis del reglamento europeo de la OCM permite a un país productor imponer normas de comercialización para regular la oferta y España desarrolló en el Real Decreto 84/2021. Es decir, que a diferencia del 2019 ahora sí tenemos un mecanismo español y, por lo tanto, la acción europea ni está ni se le espera.

El asunto es que, según lo que podemos ver en el borrador para la 2026/27, el mecanismo se activaría si las existencias iniciales más la producción estimada superan el 120 % de la media de esa misma suma en las seis campañas anteriores. De ocurrir eso, las almazaras tendrían que retener hasta un 20 % de la producción estimada (para la campaña siguiente).

No es una ocurrencia, ya en 2025 se aprobó algo similar. Pero (y esto es importante) la sangre no llegó al río: no se alcanzó ese umbral.

¿Y este año sí? Aún no lo sabemos, pero las estimaciones señalan que estamos cerca: hay mucho aceite en las bodegas y la campaña parece que será buena. Según la prensa sectorial, sumando reservas y aceite nuevo, estaremos en torno a un 1 y un 6% por encima del 1.844.000 de toneladas. O sea, que la activación o no del mecanismo se va a decidir por la mínima.

Entonces no se bloqueará mucho, ¿no? Depende de cuánto se pase el umbral (puede llegar al 20 %; es decir, hasta 320.000 toneladas), pero eso no es lo importante. Lo importante es quién paga: a diferencia del mecanismo europeo, el nacional es obligatorio y no conlleva compensación pública.

Y en un sector tan precario como el del aceite (que lleva décadas de problemas, bandazos y pufos financieros), nadie sabe muy bien qué puede pasar. Las organizaciones agrarias piden que se activa, peor a la vez exigen soluciones. Porque cada vez está más claro que el olivar tradicional tiene los días contados. España seguirá produciendo aceite, sí; pero lo hará de una forma completamente nueva.

Imagen | Jorge Fernández Salas

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