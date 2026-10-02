Bruselas advierte a todos los Gobiernos de Europa: las reservas de gas son bajas y el invierno se va a hacer duro

Esperemos que no haga mucho frío, porque Europa llega a la época de bajas temperaturas con los depósitos de gas en mínimos. Ante esta situación, el comisario europeo de Energía ha enviado una carta a los Estados miembros en la que les pide que consideren medidas para reducir la demanda de energía.

El nivel más bajo de los últimos años. Según El Economista, las cifras de almacenamiento de gas europeas están en su nivel más bajo desde que Gas Infrastructure Europe (GIE) comenzó a registrar datos en 2011. A día 30 de septiembre de 2026, el porcentaje de llenado era de 71,50%, frente a aproximadamente un 82,5% en la misma fecha del año anterior.

Aunque los niveles han registrado un ligero repunte en los últimos días, todavía están lejos del objetivo del 90% establecido por la Unión Europea. Las normas actuales permiten alcanzar ese nivel entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre y prevén, además, cierta flexibilidad en determinadas circunstancias.

Hay suministro, pero Europa pide prepararse. Ante esta situación, la misiva que envió Jørgensen solicitaba a los Estados miembros tomar medidas directas en materia energética, como explica RTVE. Entre esas acciones se encuentran limitar la temperatura en los edificios públicos, reducir la calefacción exterior, apagar el alumbrado público o contener el consumo de electricidad durante las horas punta.

“No existen riesgos inmediatos para la seguridad del suministro”, señaló Jørgensen, a pesar de que reconocía que la situación es “complicada”, sobre todo para los precios.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La situación energética actual es muy diferente a la de 2022, cuando, tras la invasión rusa en Ucrania, la UE decidió reducir su dependencia del suministro de gas ruso. En aquel entonces, como señala Euronews, los niveles de almacenamiento alcanzaron un promedio del 94,9% y terminaron el año en 83,4%.

Ahora, como muestran los datos, apenas superan el 70%. Esta diferencia responde a varios factores: a la invasión de Ucrania hay que sumarle el conflicto en Oriente Próximo, que también ha mermado el mercado de la energía en todo el mundo y ha contribuido a aumentar la presión. Los precios del gas europeo se han más que duplicado desde el inicio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y, de hecho, han alcanzado en septiembre niveles que no se veían desde 2022, según Yahoo! Finanzas.

Una obligación que algunos países quieren revisar. Los objetivos obligatorios de almacenamiento han generado críticas entre algunos Estados miembros, que consideran que les dejan poco margen para decidir cuándo comprar gas y les obligan a hacerlo en un momento en el que los precios pueden ser elevados.

Euronews explica que la escasez de gas y la elevada demanda en el mercado internacional ha hecho que el precio haya pasado de ser unos 30-31 euros por megavatio/hora (usando el TTF holandés, principal índice de referencia en Europa) antes de la guerra, a unos 72-74 euros en septiembre. De hecho, según el comisario, la UE ha pagado 100.000 millones de euros adicionales por su energía este año, sin haber recibido una sola molécula extra de gas o petróleo, tal y como explica el medio nacional irlandés RTE. Por eso, algunos Estados miembros, como Países Bajos, están pidiendo a la Unión que revise estos objetivos, cuando expiren las normas actuales en 2027.

España, mientras, refuerza su colchón de GNL. Nuestro país también se prepara para esta época. El Gobierno ha elevado de 16,5 a 21 días las existencias mínimas de gas natural licuado (GNL) que deben mantenerse en las plantas de regasificación durante el periodo invernal, lo que supone un refuerzo extra de las reservas para noviembre, diciembre y marzo. Según El Periódico de la Energía, el MITECO espera, con este refuerzo y otras medidas que se han tomado para contener el impacto de la crisis energética, asegurar la disponibilidad de gas y ser más resilientes en un contexto de volatilidad en los mercados.

Europa todavía depende de la energía importada. Según recoge RTE, la posición de Jørgensen pasa por reducir esa dependencia y sustituir progresivamente los combustibles fósiles importados por energía producida en Europa, especialmente electricidad procedente de fuentes limpias. Para ello, el comisario ha presentado este año un Plan de Acción para la Electrificación para acelerar la transición energética y convertir a Europa en el primer continente electropropulsado.



Imagen | Julia Taubitz

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