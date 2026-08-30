Europa depende todavía de sus centrales de gas cuando hay apagones. Esta gigantesca batería de hierro-aire quiere cambiar eso

Cuando las condiciones meteorológicas no acompañan en las renovables, las baterías entran en juego. Y en este aspecto, Europa ha firmado una de sus mayores apuestas hasta la fecha con la startup holandesa Ore Energy, la cual ha acordado suministrar al proveedor de energía Budget Thuis 1 gigavatio-hora de almacenamiento en baterías de hierro-aire, el acuerdo más grande de este tipo en el continente.

Por qué es importante. La mayoría de las baterías de la red eléctrica actual están construidas para ofrecer energía lo más pronto posible cuando cae la red, pero no aportan tanta resistencia. Los sistemas de almacenamiento de iones de litio son excelentes para compensar unas pocas horas de desequilibrio entre la oferta y la demanda, pero no están diseñados para sostener a un país entero durante un parón de viento o sol de varios días.

A medida que Europa recurre con más fuerza a las renovables, ese desequilibrio pasa factura, pues las redes se ven cada vez más obligadas a recortar, o simplemente a tirar, la energía limpia que no pueden almacenar o utilizar en el momento, mientras siguen recurriendo a las centrales de gas para cubrir los déficits.

En detalle. La tecnología de Ore Energy funciona según el principio de oxidación y desoxidación el hierro. Esta reacción reversible, alimentada solo con hierro, agua y aire, permite que las baterías se carguen y descarguen sin litio, cobalto u otros minerales críticos que normalmente tienen que importarse. Las baterías también están construidas para durar mucho más que las celdas convencionales, almacenando electricidad durante entre 24 y 100 horas, frente a las pocas horas habituales de las de iones de litio.

Además, el sistema es modular, pues está empaquetado en grandes contenedores que se pueden encadenar para aumentar la capacidad, conectándose directamente a la red.

La startup. Ore Energy fue fundada en 2023 por Aytaç Yilmaz, Rutil Ozdemir y Yaiza González García como una spin-off derivada de la investigación de la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos. Primero probaron una instalación conectada a la red en Delft, y luego ejecutaron un piloto con la empresa eléctrica francesa EDF entre agosto y noviembre de 2025, manteniendo el flujo de energía durante hasta cuatro días en condiciones reales de funcionamiento.

El acuerdo con Budget Thuis firmado el pasado mes de junio es el siguiente paso. Primero con una fase de 400 megavatios-hora cuya entrega está prevista para 2028, avanzando poco a poco hacia el total de 1 gigavatio-hora.

Qué dicen sus responsables. Para el cofundador y director ejecutivo de Ore Energy, Aytaç Yilmaz, la propuesta consiste en adaptar el almacenamiento al comportamiento real de las redes europeas. “Las baterías de corta duración por sí solas no pueden solucionar esto. Desplazan la energía solar unas pocas horas, pero las redes europeas, con un gran peso de la eólica, necesitan un almacenamiento que funcione a lo largo de días, no de horas”, declaraba. Sostiene que la tecnología está destinada a sustituir directamente a las centrales de gas que actualmente intervienen durante esos vacíos de varios días, utilizando una cadena de suministro que Europa pueda controlar en lugar de depender de terceros.

Budget Thuis, por su parte, plantea el acuerdo como una cobertura contra la volatilidad. “Para nosotros, se trata de reducir la exposición a los volátiles precios de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, ofrecer a los clientes acceso a una electricidad más limpia y predecible a lo largo del tiempo”, afirmaba la directora ejecutiva Annemarie Buitelaar.

También hay un ángulo geopolítico. Y es que dado que las baterías prescinden por completo del litio y del cobalto, Ore Energy afirma que puede fabricar a través de una cadena de suministro totalmente europea, un matiz muy interesante teniendo en cuenta la gran dependencia de China en los materiales de las baterías.

Imagen de portada | Ore Energy

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