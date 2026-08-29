La camper no fue invento de Volkswagen: nació de un cliente que solo quería una cama y un escritorio en su furgoneta

Camperizar una furgoneta cada vez es más común, y no son precisamente pocos los viajeros que se aventuran hacia esta experiencia. Existen numerosas empresas que se dedican a ello y hasta tienes miles de tutoriales en YouTube para ponerte manos a la obra si te pica la curiosidad de hacerlo por ti mismo. Es un ejercicio de reforma bastante común y este verano seguramente hayas visto unas cuantas.

Sin embargo, merece la pena repasar cómo surgió esta idea por primera vez. O al menos cómo se convirtió en una lucrativa línea de negocio para Volkswagen, fabricante muy vinculado históricamente con esta práctica. Y es que lo más interesante de todo es que no se concibió como una idea de negocio directamente, sino a partir de un encargo puntual que lo cambió todo.

Dónde empezó. Nuestra historia se remonta a una alianza entre Volkswagen y una empresa alemana llamada Westfalia-Werke, con sede en Rheda-Wiedenbrück, en la región alemana de Westfalia, de donde proviene el nombre. Volkswagen acabó confiando tanto en las modificaciones de Westfalia-Werke que la empresa se acabó convirtiendo en el preparador oficial de las conversiones camper de VW.

VW Combi. Imagen: Westfalia

Cómo surgió realmente la idea. Tal y como cuenta Westfalia en un repaso a su historia, la primerísima conversión en 1951 fue encargada originalmente por un oficial británico que quería instalar una cama y un escritorio dentro de su furgoneta VW. Así fue como nació la primera Volkswagen Camping Box, construida bajo petición en aquel año sobre una furgoneta Volkswagen Tipo 2. La idea era que la furgoneta tuviese espacio para dormir, vivir y trabajar. Ese encargo suscitó la idea de convertirse en un negocio en masa.

Cómo era la primera versión. Westfalia tomó la Volkswagen Tipo 2 básica (la Kombi o Transporter) y la equipó con un sofá cama, una mesa abatible, un asiento corrido y la tapicería de tela a cuadros que se convertiría en su sello distintivo, una versión que se comercializó como "Camping Box".

El concepto caló rápidamente y para 1958 ya se habían realizado unas 1.000 conversiones, según la empresa, antes de que Westfalia introdujese su gama más avanzada “SO” (Sonderausführung, o "modelo especial").

VW T2. Imagen: Paul Palmer (Wikipedia)

Por qué se extendió tan rápido. Volkswagen hizo que la camper fuera genuinamente accesible a través de su Programa de Entrega Turística (Tourist Delivery Program), en el que un cliente podía recoger su nueva furgoneta en Alemania, conducir con ella por Europa y luego hacer que Volkswagen se la enviara a casa. Esto resultó ser especialmente popular entre los militares estadounidenses destinados en Europa, muchos de los cuales compraron campers de Volkswagen y las enviaron de vuelta a los Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960.

Esto ayudó a asentar la camper de VW en la cultura estadounidense, mucho antes de que se convirtiera en un icono de la contracultura de los años 60 y de la vida surfera californiana.

Más modelos. A medida que evolucionaba la gama de furgonetas de Volkswagen, las conversiones de Westfalia también iban evolucionando. La alianza continuó a través de la Kombi, luego la Vanagon, luego la LT Mk 1 y después la T4 Transporter, desde principios de la década de 1950 hasta el año 2003. A lo largo del camino, otros carroceros, entre ellos Dormobile, EZ Camper, ASI/Riviera, Holdsworth, Danbury y VW Sun-Dial, también comenzaron a producir sus propias conversiones camper basadas en la Transporter.

Fin de la alianza. La relación entre Volkswagen y Westfalia no duró para siempre. Y es que tras años fabricando conjuntamente los California, Volkswagen decidió en 2001 asumir directamente su producción, en un contexto marcado también por la adquisición de Westfalia por DaimlerChrysler. El cambio se materializó con la quinta generación del Transporter, donde el nuevo California fue presentado en 2003 y comenzó a fabricarse por Volkswagen en Hannover-Limmer en 2004. Desde entonces, Volkswagen pasó a encargarse directamente del desarrollo y la fabricación de su camper.

Dónde está hoy el nombre Westfalia. La marca en sí sobrevive, pero hoy por hoy es propiedad de Rapido, que mantuvo en funcionamiento la fábrica histórica y ayudó a salvar a la mitad de la plantilla en un momento en que Westfalia se enfrentaba a la quiebra. Westfalia sigue construyendo ahora modelos camper basados en furgonetas de otros fabricantes, como Fiat, Ford, MAN o Mercedes.

Imagen de portada | Westfalia

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