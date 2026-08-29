WhatsApp: 42 trucos y funciones para exprimir al máximo tu app de mensajería

Te traemos un recopilatorio con las mejores funciones y trucos para exprimir al máximo WhatsApp, posiblemente la aplicación de mensajería más utilizada en esta parte del mundo. En Xataka Basics llevamos años contándote trucos de WhatsApp, y hemos decidido recopilar aquí los más importantes para que no tengas que ir buscándolos y los tengas todos a mano.

Como siempre hacemos en Basics, vamos a orientar este artículo a los usuarios menos experimentados, por lo que además de trucos también te vamos a mostrar las principales funciones de la aplicación. Así, alguien que no tenga mucha experiencia podrá aprender a dominar la aplicación y sus principales entresijos y funciones.

Y siendo WhatsApp una app tan utilizada, lo que siempre decimos en Xataka Basics cobra más sentido que nunca. Por eso, te invitamos a que si sabes algún truco que se nos pueda haber pasado por alto lo compartas con todos en la sección de comentarios. Así, todos los lectores podrán beneficiarse de los conocimientos de nuestra comunidad de xatakeros.

WhatsApp Web, WhatsApp Desktop

Si trabajas frente al ordenador no es necesario que tengas que desviar la mirada de la pantalla para mirar WhatsApp, tienes dos métodos para poder utilizarlo en el ordenador. Uno es WhatsApp Web, que puedes utilizar desde cualquier navegador, y el otro es WhatsApp Desktop, la app nativa para escritorio de PC y Mac.

Estos clientes tendrás que vincularlos a la aplicación del móvil con un código QR. Y cuando lo hagas, ya podrás leer, recibir y enviar todos los mensajes que quieras en otros dispositivos sin tener que tocar el móvil. WhatsApp Web también puede ser utilizado en tablets, Android o iPad.

Configura el aspecto del chat

Elegir entre modo claro y oscuro ya es historia. Ahora puedes elegir los colores que usas en el chat, tanto con un fondo oscuro como los colores de las conversaciones. Esto lo vas a tener en el apartado Estilos de la configuración de la aplicación móvil, y también en las versiones para escritorio.

Vas a tener varios estilos diferentes entre los que elegir, o incluso puedes crear uno con inteligencia artificial.

Ponte etiquetas en un grupo

Los grupos de WhatsApp te permiten tener etiquetas de miembros. Esto hace que dentro de un grupo, además de tu nombre aparezca una frase que tú elijas para a los demás. Puede ser para algo formal como tu puesto de trabajo, o para cualquier otro divertimento.

Para configurar tu etiqueta personal en un grupo, pulsa en el nombre del grupo para entrar en su configuración. Dentro de esta configuración, pulsa en tu nombre en la lista de miembros para poder configurar la etiqueta que quieras.

Elige un nombre de usuario

Meta está empezando a implementar los nombres de usuario de WhatsApp, que aunque todavía no se han desplegado del todo, te permitirán contactar con alguien sin saber su número. Podrás usar o compartir este nombre de usuario para contactar o que te contacten con él.

Para reservar tu nombre de usuario tienes que entrar en los ajustes de tu cuenta de WhatsApp. Para esto, tienes que entrar en los ajustes y pulsar en la sección Cuenta. Una vez dentro, pulsa en la opción Nombre de usuario que verás en el apartado de Tu cuenta. Irás a una pantalla donde puedes elegir el que quieres usar.

Pon tu nombre en blanco

WhatsApp te va a pedir escribir un nombre para que otras personas te puedan identificar. Aparecerá cuando tu interlocutor no te tenga añadido en la agenda o cuando estés escribiendo en un grupo. Pero hay un truco para que poder dejar tu nombre en blanco en WhatsApp, y es bastante sencillo de hacer, tanto en la versión móvil como en el escritorio.

Entra en WhatsApp, y ve a tu perfil.

En tu perfil, pulsa en el botón de editar tu nombre.

En este mismo artículo copia el carácter en blanco que te ponemos entre los corchetes: [ㅤ].

También puedes ir a esta web, y copiar allí el caracter en blanco.

Pega el carácter en blanco donde tu nombre.

Verás que con un espacio no puedes guardar nada, pero que con este carácter puedes guardar el nombre en blanco.

Enlace de Instagram o Facebook en tu perfil

WhatsApp te permite añadir enlaces a cuentas de Instagram o Facebook en tu perfil, siempre y cuando estén vinculadas a tu misma cuenta de Meta. Así, cuando alguien entre en tu perfil de WhatsApp podrá ver estos enlaces.

Para hacer esto, ve a la configuración de WhatsApp y pulsa en tu perfil. Verás tus datos personales, como el nombre, la información o número de teléfono. Aquí, pulsa en la opción Enlaces, y elige si quieres vincular uno de Facebook o de Instagram. Cuando lo hagas, solo quedará elegir la cuenta.

Configura un estado

En la configuración de tu perfil también puedes pulsar en la opción Info. Esto te permitirá configurar un estado personalizado, como que estás disponible o que estás de viaje, y elegir durante cuánto tiempo quieres configurarlo. Así, si no vas a poder atender a la aplicación el resto de usuarios podrá saber por qué.

Elige quién puede ver tu información personal

Y ya que estamos hablando de cuidar tu privacidad, también vas a poder elegir quién ve tu información personal. Por ejemplo, podrás elegir quién ve la última vez que te conectaste, tu foto de perfil, o la información de tu perfil. También podrás decidir quién puede ver el estado que tengas establecido en WhatsApp.

Entra a los ajustes de WhatsApp.

Dentro, pulsa en la sección de Privacidad.

Aquí podrás ir estableciendo quién ve cada tipo de información.

Puedes ajustar cada punto para que lo vean todos, que no lo vea nadie, o que solo lo vean tus contactos.

Desactiva el doble check azul

El doble check azul de WhatsApp es un indicador que le dice a tus contactos cuándo has mirado un mensaje que te hayan mandado. Vamos, que no solo lo has recibido, sino que lo has mirado. Vas a poder desactivarlo, pero al hacerlo tú tampoco recibirás el check azul que te indique si tus contactos leyeron un mensaje.

Entra a los ajustes de WhatsApp.

Dentro, pulsa en la sección de Privacidad.

Ahora, ve al apartado de .

Desactiva la opción de Confirmaciones de lectura.

Lee mensajes sin que otros lo sepan

Otra alternativa es utilizar alguno de los métodos para leer los mensajes sin que la otra persona lo sepa. El mejor método es para usuarios de Android, y es el de utilizar los widgets de WhatsApp. En los widgets oficiales, podrás leer los últimos mensajes que recibas, pero no se marcarán como leídos para la la otra persona, por lo que será una especie de modo ninja.

También hay otros trucos, como leer los mensajes desde las notificaciones, aunque aquí no podrás leer los mensajes completos si son completos, o utilizar el modo avión para activarlo y leer el mensaje. Lo malo de este último método es que cuando vuelvas a conectarte, WhatsApp detectará que has leído el mensaje y lo indicará.

Bloquea WhatsApp con tu huella o tu cara

Si vives en familia o en un piso con más personas, quizá no quieras que alguien pueda coger tu móvil y mirar tus mensajes de WhatsApp. Por lo general, el bloqueo del móvil debería ayudarte a evitarlo, pero puedes poner una capa de protección extra poniéndole un bloqueo biométrico a WhatsApp, y bloquearlo con tu huella dactilar o cara. Es algo que llegó primero a iOS, pero que también está disponible en Android.

Entra a los ajustes de WhatsApp.

Dentro, pulsa en la sección de Privacidad.

Pulsa en Bloqueo de aplicación.

Las opciones disponibles aquí dependerán de tu móvil.

Decide quién puede añadirte a un grupo

Y por cerrar ya el capítulo del apartado de privacidad con otro elemento que merece su propio punto, si quieres evitar que cualquiera pueda añadirte a un grupo, tienes la opción de limitar quién puede hacerlo. Por defecto, todos van a poder hacerlo. Pero tú puedes indicar que lo puedan hacer todos tus contactos, o los contactos excepto personas concretas. Ya sabes, esos que siempre acaban metiéndote donde no quieres.

Entra a los ajustes de WhatsApp.

Dentro, pulsa en la sección de Privacidad.

Pulsa en Grupos.

Aquí, elige la configuración que quieras.

Dale formato al texto que escribes

WhatsApp te permite darle formato a los textos que envías, lo que quiere decir que vas a poder usar negritas, cursivas o tachados entre otros formatos. Lo que tienes que hacer para ello es añadir una serie de códigos antes y después del texto, tal y com ote ponemos a continuación.

Escribir en negrita con WhatsApp : Tienes que poner la palabra o frase que quieras poner en negrita entre asteriscos (*): *ejemplo*.

: Tienes que poner la palabra o frase que quieras poner en negrita entre asteriscos (*): *ejemplo*. Escribir en cursiva con WhatsApp : Tienes que poner la palabra o frase que quieras poner en cursiva entre guiones bajos (_): _ejemplo_.

: Tienes que poner la palabra o frase que quieras poner en cursiva entre guiones bajos (_): _ejemplo_. Escribir en tachado con WhatsApp : Tienes que poner la palabra o frase que quieras tachar entre virgulillas (~): ~ejemplo~.

: Tienes que poner la palabra o frase que quieras tachar entre virgulillas (~): ~ejemplo~. Escribir en monoespaciado con WhatsApp: Tienes que poner la palabra o frase que quieras poner en monoespaciado entre tres acentos abiertos (`): ```ejemplo```.

Envía mensajes de voz sin mantener pulsado el botón

A veces escribir puede ser engorroso, y preferimos utilizar los mensajes de voz de WhatsApp. Pero si crees que es molesto tener que dejar el dedo pulsado para enviar estos mensajes, las notas de voz tienen una especie de manos libres para no necesitar tener pulsada la pantalla. Y es una función nativa que no todo el mundo conoce.

Lo único que debes hacer es dejar pulsado el botón de mensaje de voz y deslizar el dedo hacia arriba. Verás que al hacerlo aparece una especie de candado, y cuando lo actives podrás soltar el dedo y seguir hablando hasta que termines el mensaje de voz.

Escucha las notas de voz antes de enviarlas

Hay un pequeño truco para escuchar las notas de voz antes de enviarlas, y así poder comprobar que todo se ha grabado bien. Básicamente, tienes que engañar a WhatsApp saliendo del chat mientras grabas la nota de voz.

Entra en el chat donde quieras enviar la nota de voz.

Mantén pulsado el botón del micrófono para seguir grabando la nota o desliza hacia el candado.

Mientras grabas la nota de voz, pulsa en el botón de pausa.

La grabación se parará y podrás escuchar lo que llevas hablado. Podrás enviarlo, borrarlo o seguir grabando.

Haz llamadas de voz o videoconferencias

Y para cuando necesitas una interacción más fluida con la otra persona, tienes las llamadas de voz y videoconferencias de WhatsApp. Cuando estás en un chat, en la parte de arriba a la derecha tendrás los botones para realizarla. Esto lo puedes hacer desde la aplicación móvil, pero también desde las versiones de escritorio para mayor comodidad.

Las videollamadas pueden ser de hasta 32 participantes, eligiendo manualmente quiénes quieres que participen dentro de un grupo. Por lo tanto, pueden ser chats bastante multitudinarios, y totalmente gratis.

Emojis de todos los tamaños

Los emojis son esos emoticonos que te ayudan a representar cosas que quieras expresar sin tener que escribirlas. ya sabes, una imagen vale más que mil palabras. Y WhatsApp lleva años habiéndolos implementado, haciendo que los emojis varíen de tamaño dependiendo de la cantidad de ellos que pongas.

Los emojis los puedes meter directamente desde el teclado de tu móvil, tanto tú como la persona que los reciba veréis los mismos. Si pones un solo emoji el tamaño será el más grande, y se irán haciendo pequeños según vayas añadiendo más en el mensaje. Un solo emoji acompañado de texto también será pequeño, del tamaño estándar. Para que sea grande tendrás que mandar solo un emoji y nada más en el mensaje.

También puedes utilizar GIFs stickers

Y si hay algo más efectivo que un emoji para transmitir algo de forma visual, esto es un GIF. Los GIFs están integrados en WhatsApp, de forma que cuando vayas a escribir y pulsas en el botón de los emojis en la parte izquierda de la barra inferior, puedas acceder a ellos. Vas a tener un buscador de GIFs con el icono de una lupa para poder encontrar el mejor para cada momento.

Además, también tienes un sistema de stickers nativo de Instagram con stickers animados o sin animar. Estos son una alternativa más grande y visual a los emojis, y algunos de ellos se mueven como pequeños GIFs.

Graba tus propios GIFs a partir de vídeos

Cuando le envías un vídeo a alguien puedes convertirlo en GIF, de forma que con WhatsApp puedas crear todos los que quieras. Solo tienes que darle al botón de compartir un vídeo, elegir o grabar el que quieras, y en las opciones de edición de vídeo previas al envío, pulsar en el botón de enviarlo como GIF.

Lo mejor de todo esto es que son unos GIFs que podrás reutilizar en otras aplicaciones. Una vez los hayas enviado, puedes guardarlos en el portapapeles del móvil pulsando en ellos y eligiendo la opción de copiar. Luego, los pegas en otra aplicación de mensajería y listo.





Envía vídeos quitándoles el sonido

Si quieres, también puedes enviar vídeos quitándoles el sonido para que la persona a la que se lo mandes sólo vea la imagen. Para hacerlo, tienes que enviar el vídeo y, cuando estés en el editor previo a mandarlo, pulsar en el botón del altavoz que aparece a la izquierda del todo.

Crea stickers a partir de cualquier foto

Cualquier foto de WhatsApp puede convertirse en sticker. Lo único que tienes que hacer es pulsar sobre ella y luego pulsar a la opción de compartir. Esto abrirá un menú en el que tendrás la opción de Crear sticker.

Vas a poder crear un sticker con toda la foto o solo con el objeto principal. Además, también vas a poder añadir un texto personalizado para hacer de tus stickers algo más expresivo y divertido.

Guarda cualquier sticker que compartan contigo

Si alguien comparte contigo un sticker, vas a poder guardarlo para utilizarlo después. Cuando quieras. Para eso, pulsa sobre el sticker, y luego elige la opción Añadir a Favorito. El sticker se te quedará guardado para usarlo cuando lo quieras en otras conversaciones.

En las opciones que aparecen aquí, también vas a poder editar el sticker o creara el tuyo, que viene a ser modificarlo pero cambiando algunos elementos para darle un toque más personal. Total libertad para modificar los stickers.

Destacar mensajes o márcalos como favoritos

Hay veces en las que vamos a hablar mucho con alguna persona, y puede que des o te den alguna indicación importante que no quieras perder de vista. Para ello, pulsa sobre un mensaje para seleccionarlo, y en los botones de arriba pulsa en el botón de la estrella para marcarlo como favorito.

Una vez hayas marcado un mensaje como favorito, tienes que pulsar en el nombre de la conversación dentro del chat, ya sea el nombre de la persona o del grupo. Al hacerlo irás a los ajustes del chat, y en ellos solo te queda pulsar en la opción de Mensajes destacados para verlos en orden cronológico según los hayas marcado.

Responde un mensaje citándolo

Una conversación puede ser confusa cuando tienes que responder a varias cosas por separado, sobre todo si es dentro de un grupo con varias personas. Por eso, como si fuera un foro, WhatsApp te permite responder a un mensaje citándolo, de manera que al escribir se incluya arriba el mensaje al que te refieres, para que la otra persona sepa a qué estás contestando exactamente.

Primero pulsa sobre un mensaje para seleccionarlo.

En las opciones de arriba, pulsa en el icono de la flecha hacia la izquierda, que es el de Responder.

Verás que te aparece la cita, y solo tienes que escribir la respuesta.

Copia o reenvía un mensaje

Cuando seleccionas uno o varios mensajes que alguien ha escrito en un chat, también verás que aparecen otras opciones arriba. Una de ellas es la de copiar el texto de los mensajes, algo bastante útil en el caso de que quieras compartirlo en alguna otra aplicación.

También tienes la opción de compartir con el icono de la flecha hacia la derecha. Cuando lo hagas, ese mensaje lo podrás reenviar a otro chat de WhatsApp. Estos mensajes le aparecerán a la otra persona como que los has reenviado, pero no aparecerá de dónde lo has hecho.

Borra un mensaje también para la otra persona

Todos tenemos derecho a equivocarnos, y es un fastidio escribir algo por error en la conversación que no toca y tener luego que explicar el error. Por eso, cuando publicas un mensaje tienes 7 minutos para borrarlo de todos los móviles que lo han recibido, y que así sea como si nunca hubiera existido.

Primero pulsa sobre un mensaje para seleccionarlo.

En las opciones de arriba, pulsa en el icono de la papelera.

Si no han pasado 7 minutos, verás la opción de Eliminar para todos.

Borrará el móvil del chat para todos, aunque no de las notificaciones en el caso de que alguien lo recibiese por ahí.

Exporta todo el contenido de un chat

Un pequeño truco para exportar todo el contenido de un chat, incluyendo imágenes. Así, podrás compartir o guardar todo lo que se ha dicho en una conversación concreta. Con este método podrás guardarlo todo, tanto lo que se ha escrito como las fotos o archivos multimedia que se han compartido.

Entra en los ajustes de WhatsApp.

Pulsa en la sección de Chats.

Cuando entres en la opción Chats, baja hasta abajo del todo, y pulsa en Transferir historial de chats.

Tendrás que elegir si quieres transferirlo a un móvil Android o iPhone.

Se generará una copia, y luego podrás llevarla al otro móvil con un código QR.

Utiliza los buscadores de WhatsApp

Con el paso del tiempo, puedes acabar acumulando una gran cantidad de mensajes en tu WhatsApp, y puede ser un problema cuando buscas aquello que esa persona te dijo alguna vez. Por eso, es útil saber utilizar los buscadores internos de WhatsApp para poder encontrar palabras, frases o enlaces y archivos.

Tienes dos buscadores. Uno está en la pantalla principal y sirve para encontrar cosas en todas las conversaciones. El otro buscador está dentro de los chats, y sirve para encontrar cosas dentro de esa conversación concreta. Sólo entra al buscador y escribe una palabra o término, y te encontrará los archivos, frases, o documentos donde se incluyese ese término.

Envía mensajes con el asistente de voz

Si tienes un móvil Android, puedes enviar mensajes dictándoselos al asistente. Lo único que tienes que hacer es utilizar el comando Ok, Google, envía un mensaje de WhatsApp a y el nombre del contacto. Cuando lo hagas, te aparecerá en el asistente un campo de texto, pero también puedes dictar el texto que quieras enviar y confirmar dicho envío con un Sí

Lo mismo puedes hacer con Siri en iOS, solo tienes que dictar Hey Siri, envía un mensaje de WhatsApp a y el nombre del contacto. Si es la primera vez que lo haces, tendrás que darle permiso al asistente para acceder a los datos de la app.

Comparte tus estados en WhatsApp

WhatsApp también tiene su alternativa a las Historias de Instagram, y se llama Estados. De hecho, cuando entras en la app tienes una pestaña Estados en la que puedes ver los de tus contactos, y donde puedes iniciar el proceso de crear el tuyo.

Puedes crear dos tipos de estados desde esta pestaña. Si pulsas en el icono de la cámara crearás un estado fotográfico, ya sea sacando una foto al momento o usando una del móvil. Estos son exactamente igual que las Historias de Instagram. Pero si pulsas en el icono del lápiz, podrás crear un estado que sea solamente de texto.

Comparte vídeos de YouTube en tus estados

Puedes compartir vídeos de YouTube en los estados, aunque lo que harás será crear una etiqueta con el enlace al vídeo, el vídeo en sí no se verá. El proceso es desde YouTube, donde tienes que pulsar en el botón de compartir el vídeo y elegir WhatsApp en la lista de apps donde hacerlo. Cuando entres, WhatsApp te permitirá enviárselo a otras personas, pero también publicarlo en los estados.

Entra al vídeo en YouTube.

Pulsa en el botón de Compartir de YouTube.

Se abrirá una lista de apps, y debes elegir WhatsApp.

Cuando te diga cómo compartirlo, elige Estados.

Verás que la etiqueta se inserta en el estado, ahora puedes terminar de editarlo y compartirlo.

WhatsApp tiene un sistema para enviar un mismo mensaje a muchos contactos a la vez, y solo tienes que usar la opción de Difusión. Tú crearás un grupo de contactos a los que enviar los mensajes de forma masiva, pero estos contactos lo recibirán como si hubieras abierto un chat individual con todos ellos.

Entra a WhatsApp y pulsa en el botón de escribir un nuevo mensaje.

Arriba del todo, en las opciones de nuevo chat pulsa en Nueva difusión.

Ahora, elige los contactos a los que enviarles como mensajes independientes un mismo mensaje.

Tras elegir los contactos, escribe el mensaje y mándalo.

WhatsApp te permite enviar mensajes a quienes no tengas en tus contactos. Tienes dos maneras de hacerlo. La primera es abrir la opción de nuevo chat, y en el buscador de arriba escribir el número de teléfono de esta persona, añadiendo al principio el código del país. Aparecerá en los resultados sugeridos.

El segundo método es a través de cualquier navegador. Para este, solo tienes que ir a la barra de direcciones y escribir la dirección wa.me/346xxxxxxxx, sustituyendo las X por el resto del número de teléfono de esa persona.

Envíate mensajes a ti mismo

WhatsApp también puede ser tu bloc de notas y puede escribirte un mensaje a ti mismo. Cuando vayas a iniciar un chat nuevo, tú mismo aparecerás como contactos sugeridos. Luego escríbete lo que quieras, y después acuérdate de anclar el chat o buscarlo en tu lista de conversaciones. Los usos que le puedes dar son tantos como se te ocurran, porque recuerda que tendrás un buscador para encontrar las cosas que te hayas escrito y enviado.





Grupos donde sólo quien tú digas puede escribir

Un pequeño tip sobre los grupos, que no los hemos mencionado hasta ahora. Puedes configurarlos para hacer que sólo quien tú decidas pueda escribir. Tendrás que limitar la escritura a los administradores, y luego nombrar a quien quieras para que escriba y podáis tener chats ordenados e informativos.

Entra en el grupo donde quieras hacerlo.

Pulsa en el nombre del grupo.

Irás a las opciones del grupo, donde debes pulsar en Ajustes del grupo.

Allí, pulsa en Enviar mensajes.

Elegirás quién quieres que pueda enviar mensajes, y debes elegir que solo los administradores.

Luego, vuelve a la configuración del grupo y designa los administradores que quieras.

Envía mensajes que se autodestruyen

WhatsApp tiene un sistema de mensajes temporales, que sirve para poder enviar mensajes que desaparezcan automáticamente en una semana. La diferencia con otros sistemas de otras apps es que no puedes configurar qué mensajes concretos son o no son temporales, tendrás que activar un modo para que todos lo sean hasta que lo desactives.

Entra en el chat donde quieras activar los mensajes temporales.

Pulsa en el nombre de la persona o grupo del chat, arriba del todo.

Dentro de las opciones del chat, pulsa en Mensajes temporales.

Irás a una pantalla de explicación, donde tienes que marcar la opción Activados.

WhatsApp tiene un sistema que te permite compartir tu contacto por código QR, de forma que si estás físicamente con alguien no necesites dictarle tu número de teléfono. Todo será más fácil pudiendo mostrar un QR que la otra persona puede escanear.

Lo único que tienes que hacer es entrar en los ajustes de WhatsApp, y pulsar en el código QR a la derecha de tu nombre para mostrarlo. Aquí dentro, también tendrás la opción para escanear el QR de otra persona.

Si quieres diferenciar las notificaciones de un contacto concreto de las del resto de contactos de WhatsApp, puedes cambiar las notificaciones de cada contacto. Este es un proceso que tendrás que hacer conversación a conversación, y harás que cuando suene un timbre concreto puedas saber a quién pertenece.

Entra en el chat donde quieras asignar el sonido diferente.

Pulsa en el nombre del chat para ver el contacto.

Dentro de la información del contacto, pulsa sobre la opción Notificaciones.

Aquí dentro, puedes pulsar en Tono de alerta para elegir uno diferente.

Dentro de la misma pantalla de Notificaciones dentro de un contacto concreto que te hemos enseñado en el punto anterior, también tienes la opción de Silenciar notificaciones. Esta opción hará que las notificaciones de los mensajes de este contacto concreto dejen de llegarte.

Otro pequeño tip. Cuando pulsas en el nombre de un chat, dentro de las opciones a las que vas puedes pulsar en Estilo de chat. Con esto podrás cambiar el diseño del chat con esta persona, tanto el fondo como los colores, y hacer que sea diferente a todos los demás.

Libera espacio para que no ocupe tanta memoria

Fotografías, audios, archivos de todo tipo. Al final, en WhatsApp pueden acumularse muchas cosas que hacen que la app ocupe mucho espacio en el móvil. Por eso, existe un método para liberar espacio borrando elementos de WhatsApp. Podrás ver cuánto ocupa cada chat, y borrar los mensajes del que quieras.

Entra en los ajustes de WhatsApp.

Pulsa en la sección de Almacenamiento y datos.

Una vez dentro de las opciones de Almacenamiento y datos, tienes que pulsar sobre de Administración de almacenamiento.

Irás a una pantalla donde se te dice cuánto ocupan los archivos de WhatsApp. Abajo, verás lo que ocupa cada chat.

Pulsa en uno de los chats de la lista para ver los archivos intercambiados dentro.

Elige los que quieras, y bórralos para liberar espacio.

Cambia tu número de teléfono de WhatsApp

WhatsApp está vinculado a tu número de teléfono, pero tiene una opción para cambiar tu número de teléfono manteniendo todos tus mensajes para que no pierdas nada. Eso sí, cuando lo hagas tendrás que avisar al resto de contactos de que has cambiado de número.

Entra en los ajustes de WhatsApp y ve a editar el perfil.

Verás tus datos personales. Aquí pulsa en tu número de teléfono.

Con esto, iniciarás el proceso para cambiar el número.

En Xataka Basics | Enviarte mensajes de WhatsApp a ti mismo: Cómo hacerlo y 11 utilidades para la función