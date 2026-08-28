Hasta 280 euros de descuento y financiación al 0% en los nuevos Samsung Galaxy Fold y Galaxy Watch en MediaMarkt

Los nuevos teléfonos plegables de Samsung ya llevan con nosotros varias semanas. Los nuevos Samsung Galaxy Z Fold8 se han convertido en unos de los mejores referentes de este tipo de dispositivos, a falta de ver qué hace Apple con su iPhone Fold. Es cierto que son teléfonos bastante caros, pero MediaMarkt ha querido ponérnoslo más fácil para hacernos con uno de ellos.

Samsung Galaxy Z Fold8 PVP en MediaMarkt (desde) — 1.729,05 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Descuentos en la nueva gama de plegables y de smartwatches de Samsung

En estos momentos, la tienda ofrece una campaña de descuento de hasta 270 euros entre descuentos directos en el carrito a través de "MiMediaMarkt" y con el cupón "5GALAXYZMM" (que estará disponible hasta el 31 de agosto) en la gama de los Samsung Galaxy Z Fold8 y Samsung Galaxy Z Flip8. Además, también ofrecen descuentos directos en los smartwach Samsung Galaxy Watch Ultra 2 y Watch9. Pero eso no es lo único, ya que ahora mismo también ofrecen financiación al 0% en cualquiera de estos dispositivos.

Galaxy Z Fold8

El nuevo Galaxy Z Fold8 llegó con un nuevo diseño, apostando por una pantalla de 7,6 pulgadas cuando lo abrimos. Esto lo convierte en un teléfono ideal para reproducir contenido multimedia. Además, cuenta con una potencia fantástica gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 y sus 12 GB de RAM. Al registrarnos en miMediaMarkt recibiremos un descuento directo de 170 euros. Además, al usar el cupón 5GALAXYZMM obtendremos un 5% adicional, quedándose en total en 1.729,05 euros, con financiación al 0%.

Samsung Galaxy Z Fold8 PVP en MediaMarkt (desde) — 1.729,05 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Galaxy Z Fold8 Ultra

El Galaxy Z Fold8 Ultra es ell primer Ultra que llega a la gama plegable de Samsung. En este caso nos encontramos con un modelo que incluye una pantalla interior de 8 pulgadas, perfecta para tareas de productividad. A nivel interno, es muy parecido al Fold8, aunque en este caso trae una batería de silicio-carbono de 5.000 mAh. La promo para este dispositivo es exactamente igual a la del anterior: registrarse en miMediaMarkt para recibir un descuento directo de 170 euros. Además, al usar el cupón 5GALAXYZMM obtendremos un 5% adicional, con lo que el móvil pasa a costar 1.919,05 euros con financiación al 0%.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra PVP en MediaMarkt (desde) — 1.919,05 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Galaxy Z Flip8

El nuevo plegable económico de Samsung también forma parte de la promo. Destaca por ser un teléfono ligero, pues apenas pesa 180 gramos y tiene un grosor de 6,1 mm. Una vez abierto, nos ofrece una pantalla de 6,9 pulgadas, aunque la clave de este modelo es la pantalla externa de 4,1 pulgadas. En este caso viene potenciado por el procesador Exynos 2600 y 12 GB de RAM, más que suficiente para todos los usos. Y aquí también tendremos un descuento con miMediaMarkt, aunque en este caso es de 150 euros. El cupón 5GALAXYZMM también nos dará un 5% adicional, con el que este Flip nos puede salir por 1.084,05 euros.

Samsung Galaxy Z Flip8 PVP en MediaMarkt (desde) — 1.084,05 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy Watch9

El nuevo smartwatch económico de Samsung es una opción fantástica para el que quiera tener un buen reloj inteligente. Este modelo incluye el Snapdragon Wear Elite, que ofrece una experiencia más extraordinaria. Gracias a sus 390 mAh podremos llegar a utilizarlo sin pasar por el cargador casi durante 2 días. Además, tiene todas las funciones que podríamos esperar: monitorización de salud y ejercicio, pagos NFC y responder mensajes o llamadas. Al registrarnos en MiMediaMarkt recibiremos un descuento directo en el carrito de 40,90 euros. Por tanto, podremos hacernos con él por 368,10 euros, con financiación al 0%.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Finalmente, el último modelo es el Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Este reloj comparte el mismo procesador que el de su hermano menor. Sin embargo, aquí nos encontramos con un dispositivo más grande, con una esfera de 47 mm y una batería de 800 mAh. Además, su pantalla también es más brillante, alcanzando los 5.000 nits. Por tanto, es la opción perfecta para el que busca un modelo para entusiastas. Y al igual que en el caso anterior, al estar registrados en miMediaMarkt, recibiremos un descuento automático, aunque en este caso de 74,90 euros. Esto permitirá que nos hagamos con él por 674,10 euros con financiación al 0%.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 PVP en MediaMarkt (desde) — 674,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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