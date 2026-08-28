Si tu sueño es vivir gratis en una isla griega a cambio de cuidar gatos callejeros, tenemos una excelente noticia que contarte

¿Te gustan los gatos? ¿Te gustan las islas griegas? ¿Te apetece recorrer las Cícladas durante días, disfrutando de sus playas, gastronomía y paisajes mediterráneos? Si la respuesta a las preguntas anteriores es 'sí' (cosa que no sería extraña) la ONG Syros Cats tiene una propuesta para ti: alojarte gratis en una pequeña isla del Egeo a cambio de dedicar varias horas al día a cuidar los miles y miles de gatos que se reparten entre el refugio y las calles de la ínsula.

Eso sí, la oferta tiene letra pequeña.

En mitad del mar Egeo. Siros es una pequeña isla griega situada en el archipiélago de las Cícladas, en el Egeo. Su ciudad más conocida es la capital, Ermúpoli, salpicada de construcciones neoclásicas, aunque al igual que el resto de ínsulas que se reparten por la región si algo destaca son sus paisajes.

Siros, eso sí, oculta un secreto que los visitantes no tardan en descubrir: acoge miles de gatos callejeros. Syros Cats, que se encarga de cuidarlos, calcula que rondan los 3.000, lo que no está nada mal en una isla de 25.000 habitantes.

@syros.cats At Syros Cats, we’re on a mission to care for the stray cats of Syros Island 🐱🇬🇷✨ From sterilisation and feeding programs to veterinary care, we’re dedicated to improving the lives of our furry friends. We have 60+ cats living with us at the moment, that we provide daily food and medical care to, and of course, we ensure the cats get lots of love and attention! We also feed around 70 street cats at different feeding stations around Kini, Syros. If you believe cats on Syros deserve a better life, follow us online to show your support. If you’d like to donate we would be grateful for donations of any amount towards the cat’s daily needs here at Syros Cats. Donate via PayPal: syroscats@hotmail.co.uk Or via bank transfer: www.syroscats.com/donations (Linktree in our bio) Thank you 🙏🏼 —- 💙 #SyrosCats #CatCare #StrayCats #AdoptDontShop #cats #catsoftiktok #catlover #kittenlover #kittensoftiktok ♬ -

¿Y quién los cuida? Esa es la pregunta que se hizo hace un tiempo Syros Cats, una organización que lleva cuidando de las colonias de la isla desde los años 90 y que cuenta entre sus socios y colaboradores a entidades como Animal Action Greece o Greek Cat Welfare Society.

Para atender a los felinos de Siros sus responsables han optado por fichar voluntarios, a los que ofrecen un pacto peculiar: alojamiento y desayunos gratis a cambio de dedicar parte de su día a atender las necesidades de los animales que viven en el refugio y los que merodean por las calles y las playas de la isla.

¿Alojamiento en las Cícladas? Exacto. La ONG es muy clara en su web: los voluntarios disfrutarán de alojamiento, desayuno y servicios básicos, como acceso a electricidad y agua. A cambio tendrán que volcarse con el cuidado de los gatos alojados en el refugio y las colonias de Siros.

Para ser más precisos, la ONG espera que trabajen seis horas diarias cinco jornadas a la semana. La organización pide además que las estancias en la isla duren al menos un mes para garantizar que los voluntarios se aclimatan.

Responsables y en buena forma. Si hasta aquí la idea te resulta tentadora, te interesará saber que Syros Cats apenas pone requisitos para participar en su programa de voluntariado. En su web pide básicamente que sus colaboradores estén en una buena forma física, sean "maduros, sanos e independientes" y (por supuesto) les guste pasarse horas y horas jugando con mininos.

Si además tienes experiencia veterinaria o en el cuidado de gatos callejeros, tu propuesta será "especialmente bienvenida". La ONG recalca que quienes acudan a la isla deben estar dispuestos a "ensuciarse las manos" y ser "autosuficientes y puntuales". De ahí que valore que los voluntarios tengan experiencia laboral.

De 8.00 a 13.00 h. Quienes acuden a Siros ya saben qué se espera de ellos. En su web la ONG explica de forma detallada todas las tareas que deberán asumir entre, al menos, las ocho de la mañana y la una de la tarde: alimentar a los gatos con necesidades especiales que viven en el refugio, dar de comer a los animales del exterior y los que viven en colonias, limpiar platos, bebederos y areneros, barrer y fregar, encargarse de la basura y sobre todo jugar con los felinos.

La organización aclara que en algunos casos los voluntarios deberán ayudar a suministrar medicación a los gatos enfermos, llevarlos al veterinario y limpiarlos. Como el refugio suele recibir visitas de personas ajenas a la ONG también tienen que estar dispuestos a darles la bienvenida "con los brazos abiertos".

Aunque en teoría Syros Cats espera que la jornada de trabajo dure solo hasta la una del mediodía, reconoce que hay ciertas tareas que deben hacerse por las tardes y pide a los voluntarios que vuelvan al refugio antes del atardecer. Al fin y al cabo .a lo largo del día los bebederos y comederos se vacían, la basura se acumula y hay animales que necesitan que se les suministren medicinas.

Suena genial, pero… Hay letra pequeña, por supuesto. Syros Cats ofrece "alojamiento, desayuno y servicios básicos", pero no dice nada de las comidas y cenas, que se supone que corren a cuenta de los colaboradores. Al tratarse de un servicio voluntario tampoco hay mención alguna a pagos o remuneración.

La entidad está abierta a recibir tanto a personas solteras como parejas, pero advierte que deberán convivir con otras personas: la entidad suele contar con cuatro voluntarios de forma simultánea que comparten casa. Disponen de sus propias habitaciones, pero la cocina, el baño y la sala de estar son de uso común.

Al situarse en una isla, sus responsables piden también un uso responsable de los suministros de electricidad y agua. En cuanto al seguro, Syros Cats advierte que si el voluntario no tiene cobertura sanitaria en la UE deberá contratar una póliza.

¿Interesado? Si es así, lo recomendable es que hagas dos cosas. Primero, leer con calma las normas y condiciones de la ONG. Segundo, rellenar su formulario online. El plazo de inscripción para los seis primeros meses de 2027 se abrirá el 1 de septiembre y el correspondiente a la segunda mitad de 2027 se activará el 1 de noviembre.

Dado que la organización suele 'fichar' solo cuatro voluntarios de forma simultánea, lo ideal es que te esmeres en tu presentación. La idea de disfrutar de alojamiento gratuito en las Cícladas es tan sugerente que la oferta de Syros Cats ha aparecido en medios de todo el mundo. De hecho la entidad ya advierte que no tiene reparos en acoger a nómadas digitales, aunque espera que sean flexibles con sus horarios para encargarse de las tareas que se le asignen en el refugio.

Imágenes | Richard Liu (Unsplash) y Anastase Maragos (Unsplash)

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