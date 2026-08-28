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Misma pantalla, misma batería y casi las mismas cámaras: ¿merece la pena pagar más por el nuevo Galaxy S26 FE?

Hemos encontrado pocas novedades y muchas similitudes entre ambos modelos

Samsung Galaxy S26 Fe Vs Samsung Galaxy S25 Fe
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Con la llegada del nuevo Galaxy S26 FE, la firma coreana renueva una de sus familias más populares: esa que busca ofrecer la experiencia de la gama alta a un precio más contenido. Sin embargo, como suele ocurrir tras cada salto generacional, el lanzamiento del nuevo modelo deja en una posición estratégicamente muy interesante al Galaxy S25 FE. ¿Merece la pena dar el salto a la última versión o es mejor ahorrar apostando por la generación anterior? Ponemos cara a cara sus especificaciones para ayudarte a decidir.

Samsung Galaxy S25 FE 256GB

Samsung Galaxy S25 FE 256GB

Hoy en Amazon — 678,81 MediaMarkt — 725,00
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Samsung Galaxy S26 FE, 128 GB, Color Grafito

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PVP en MediaMarkt (PVP con cupón) — 699,00 Amazon (PVP con cupón) — 749,00
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Índice de Contenidos (9)

Tabla comparativa de especificaciones de cada modelo

SAMSUNG GALAXY S26 FE 

SAMSUNG GALAXY S25 FE

dimensiones y peso

161,6 x 76,9 x 7,4 mm

193 gramos

161,3 x 76,6 x 7,4 mm

190 gramos

PANTALLA

AMOLED de 6,7 pulgadas

Resolución FullHD+ 

120 Hz de tasa de refresco

1.900 nits de brillo máximo

Corning Gorilla Glass Victus

AMOLED de 6,7 pulgadas

Resolución FullHD+ de 2.340 x 1.080p

120 Hz de tasa de refresco

1.900 nits de brillo máximo

Corning Gorilla Glass Victus

PROCESADOR

Exynos 2500

Exynos 2400

MEMORIA

8 GB

8 GB / 12 GB

ALMACENAMIENTO

128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB

BATERÍA

4.900 mAh

Carga rápida a 45 W por cable

Carga a 15 W inalámbrica

Compatible con carga inalámbrica inversa

4.900 mAh

Carga rápida a 45 W por cable

Carga a 25 W inalámbrica

Compatible con carga inalámbrica inversa

CÁMARAS TRASERAS

Principal: 50 MP con f/1.8 y OIS

Telefoto: 8 MP con f/2.4, zoom óptico 3x

Gran angular: 12 MP con f/2.2

Principal: 50 MP con f/1,8

Telefoto: 12 MP con f/2,2

Gran angular: 8 MP con f/2,4

CÁMARA FRONTAL

12 MP, f/2.2

12 MP con f/2,2

SISTEMA OPERATIVO

One UI 9 basado en Android 17

One UI 8 basado en Android 16

SONIDO

Doble altavoz estéreo

Doble altavoz estéreo

CONECTIVIDAD

5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.4

NFC

GPS

Dual Nano SIM

Multi eSIM

5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.4

NFC

GPS

Dual Nano SIM

Multi eSIM

OTROS

IP68

Sensor de huellas en pantalla

Disponible en colores Blueberry, Graphite, Pistachio

IP68

Sensor de huellas en pantalla

Disponible en azul marino, negro azulado, azul y blanco

PRECIO

Desde 799 euros (a la venta a partir del 4 de septiembre)

Desde 678,81 euros (versión de 256 GB)
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¿En qué cambia realmente la nueva generación?

Samsung Galaxy S25 Fe

Rendimiento y eficiencia del procesador

El campo principal reside en el capó. El Galaxy S26 FE da el salto a un chip más moderno (Exynos 2500) respecto al Exynos 2400 del Samsung Galaxy S25 FE. Esto se traduce en una mayor potencia bruta para juegos exigentes, pero sobre todo en una gestión térmica y una eficiencia energética ligeramente optimizadas al ejecutar funciones avanzadas de Galaxy AI.

La crisis de la RAM afecta a esta nueva versión

A diferencia del Galaxy S25 FE anterior, que ofrecía versiones de 8 y 12 GB de RAM, Samsung ha decidido mantener únicamente la versión de 8 GB para evitar inflar el precio del terminal ante la crisis actual en el mercado de memorias.

Fotografía continuista con matices

A nivel de hardware fotográfico principal, ambos smartphones conservan un esquema casi idéntico con sensor principal de 50 MP y teleobjetivo óptico de tres aumentos. 

La principal novedad en lo que a fotografía se refiere (en la nueva generación) es la función My FanCam, que sigue automáticamente a una persona seleccionada y la mantiene centrada, reajustando el encuadre de forma inteligente según cambia la escena.

Pantalla y batería sin sorpresas

Ambos modelos mantienen el panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas a 120 Hz y la batería de 4.900 mAh. El Galaxy S26 FE araña algo más de brillo máximo en exteriores, pero la experiencia visual diaria sigue siendo igual de buena en los dos terminales.

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Entonces... cuál elegir

Compra el Samsung Galaxy S26 FE si:

Samsung Galaxy S26 Fe
  • Quieres las últimas funciones de procesamiento fotográfico y optimizaciones de Inteligencia Artificial recién salidas de fábrica.
  • Valoras tener el procesador más reciente para tareas pesadas y edición sobre la marcha.
Samsung Galaxy S26 FE, 128 GB, Color Grafito

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Compra el Samsung Galaxy S25 FE si:

Samsung Galaxy S25 Fe
  • Quieres ahorrar (aunque es cierto que el nuevo modelo tiene un PVP de salida más alto, pero ya está disponible con ofertas) obteniendo una experiencia prácticamente idéntica en pantalla, diseño y batería, pero llevándotelo con el doble de almacenamiento interno.
  • Buscas un gama alta accesible que siga contando con años de soporte de actualizaciones oficiales por parte de Samsung.
Samsung Galaxy S25 FE 256GB

Samsung Galaxy S25 FE 256GB

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