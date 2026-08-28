Misma pantalla, misma batería y casi las mismas cámaras: ¿merece la pena pagar más por el nuevo Galaxy S26 FE?

Con la llegada del nuevo Galaxy S26 FE, la firma coreana renueva una de sus familias más populares: esa que busca ofrecer la experiencia de la gama alta a un precio más contenido. Sin embargo, como suele ocurrir tras cada salto generacional, el lanzamiento del nuevo modelo deja en una posición estratégicamente muy interesante al Galaxy S25 FE. ¿Merece la pena dar el salto a la última versión o es mejor ahorrar apostando por la generación anterior? Ponemos cara a cara sus especificaciones para ayudarte a decidir.

Tabla comparativa de especificaciones de cada modelo

SAMSUNG GALAXY S26 FE SAMSUNG GALAXY S25 FE dimensiones y peso 161,6 x 76,9 x 7,4 mm 193 gramos 161,3 x 76,6 x 7,4 mm 190 gramos PANTALLA AMOLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ 120 Hz de tasa de refresco 1.900 nits de brillo máximo Corning Gorilla Glass Victus AMOLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ de 2.340 x 1.080p 120 Hz de tasa de refresco 1.900 nits de brillo máximo Corning Gorilla Glass Victus PROCESADOR Exynos 2500 Exynos 2400 MEMORIA 8 GB 8 GB / 12 GB ALMACENAMIENTO 128 GB / 256 GB / 512 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB BATERÍA 4.900 mAh Carga rápida a 45 W por cable Carga a 15 W inalámbrica Compatible con carga inalámbrica inversa 4.900 mAh Carga rápida a 45 W por cable Carga a 25 W inalámbrica Compatible con carga inalámbrica inversa CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 MP con f/1.8 y OIS Telefoto: 8 MP con f/2.4, zoom óptico 3x Gran angular: 12 MP con f/2.2 Principal: 50 MP con f/1,8 Telefoto: 12 MP con f/2,2 Gran angular: 8 MP con f/2,4 CÁMARA FRONTAL 12 MP, f/2.2 12 MP con f/2,2 SISTEMA OPERATIVO One UI 9 basado en Android 17 One UI 8 basado en Android 16 SONIDO Doble altavoz estéreo Doble altavoz estéreo CONECTIVIDAD 5G Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 NFC GPS Dual Nano SIM Multi eSIM 5G Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 NFC GPS Dual Nano SIM Multi eSIM OTROS IP68 Sensor de huellas en pantalla Disponible en colores Blueberry, Graphite, Pistachio IP68 Sensor de huellas en pantalla Disponible en azul marino, negro azulado, azul y blanco PRECIO Desde 799 euros (a la venta a partir del 4 de septiembre) Desde 678,81 euros (versión de 256 GB)

¿En qué cambia realmente la nueva generación?

Rendimiento y eficiencia del procesador

El campo principal reside en el capó. El Galaxy S26 FE da el salto a un chip más moderno (Exynos 2500) respecto al Exynos 2400 del Samsung Galaxy S25 FE. Esto se traduce en una mayor potencia bruta para juegos exigentes, pero sobre todo en una gestión térmica y una eficiencia energética ligeramente optimizadas al ejecutar funciones avanzadas de Galaxy AI.

La crisis de la RAM afecta a esta nueva versión

A diferencia del Galaxy S25 FE anterior, que ofrecía versiones de 8 y 12 GB de RAM, Samsung ha decidido mantener únicamente la versión de 8 GB para evitar inflar el precio del terminal ante la crisis actual en el mercado de memorias.

Fotografía continuista con matices

A nivel de hardware fotográfico principal, ambos smartphones conservan un esquema casi idéntico con sensor principal de 50 MP y teleobjetivo óptico de tres aumentos.

La principal novedad en lo que a fotografía se refiere (en la nueva generación) es la función My FanCam, que sigue automáticamente a una persona seleccionada y la mantiene centrada, reajustando el encuadre de forma inteligente según cambia la escena.

Pantalla y batería sin sorpresas

Ambos modelos mantienen el panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas a 120 Hz y la batería de 4.900 mAh. El Galaxy S26 FE araña algo más de brillo máximo en exteriores, pero la experiencia visual diaria sigue siendo igual de buena en los dos terminales.

Entonces... cuál elegir

Compra el Samsung Galaxy S26 FE si:

Quieres las últimas funciones de procesamiento fotográfico y optimizaciones de Inteligencia Artificial recién salidas de fábrica.

y optimizaciones de Inteligencia Artificial recién salidas de fábrica. Valoras tener el procesador más reciente para tareas pesadas y edición sobre la marcha.

Compra el Samsung Galaxy S25 FE si:

Quieres ahorrar (aunque es cierto que el nuevo modelo tiene un PVP de salida más alto, pero ya está disponible con ofertas) obteniendo una experiencia prácticamente idéntica en pantalla, diseño y batería, pero llevándotelo con el doble de almacenamiento interno.

(aunque es cierto que el nuevo modelo tiene un PVP de salida más alto, pero ya está disponible con ofertas) obteniendo una experiencia prácticamente idéntica en pantalla, diseño y batería, pero llevándotelo con el doble de almacenamiento interno. Buscas un gama alta accesible que siga contando con años de soporte de actualizaciones oficiales por parte de Samsung.

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Imágenes | Álvaro García (Xataka) y Samsung

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