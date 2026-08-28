¿Buscas un iPad o un smartphone barato? Back Market tiene modelos reacondicionados a precios muy atractivos

Durante mucho tiempo, el público general ha sido siempre favorable a estrenar los productos electrónicos que compraban. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la segunda mano y los dispositivos reacondicionados han ido ganando cada vez más adeptos. Por un lado, porque pueden llegar a suponer un ahorro considerable. Por otro, por las garantías que ofrecen. Y si buscamos un ejemplo, no hay ninguno mejor que el de Back Market.

iPad Air 5 Reacondicionados PVP en Back Market — 436,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

La tienda se ha convertido en el principal referente de nuestro país en lo que a productos reacondicionados se refiere. No es para menos, ya que además de contar con un grupo de trabajadores expertos en la materia, ofrece condiciones fantásticas a la hora de comprar este tipo de dispositivos. Sin ir más lejos, dependiendo de qué compremos, podemos llegar a contar incluso con 12 meses de garantía.

Este es el caso de los smartphones o de las tablets, y si buscas una opción económica, hemos querido destacar estos dos:

iPad Air 5 por 360,00 euros, el primer modelo que trajo consigo el chip M1.

por 360,00 euros, el primer modelo que trajo consigo el chip M1. Samsung Galaxy S22 por 243,00 euros, un smartphone que sigue manteniendo el tipo hoy en día.

iPad Air 5

El iPad Air 5 fue el primer modelo de Apple en contar con el chip M1. A pesar de contar con 4 años a sus espaldas, hoy en día sigue siendo un dispositivo perfecto para navegar, tareas de ofimática y demás. En este caso se trata del modelo en estado "premium", por lo que tendrá alguna que otra marca, pero estará en buenas condiciones. En este caso es el modelo de 64 GB, pero también existe la opción de optar por 256 GB. Ahora mismo se puede conseguir por 436,00 euros.

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Samsung Galaxy S22

A pesar de que hayan transcurrido cuatro generaciones desde su lanzamiento, el Samsung Galaxy S22 sigue siendo un teléfono fantástico si está en buenas condiciones. Su chip Exynos 2200 y sus 8 GB de RAM siguen siendo más que suficientes para usos básicos, por lo que es una alternativa interesante por la que optar en lugar de un teléfono de gama baja o media-baja actual. En este caso se encuentra en un estado "excelente", y es el modelo de 128 GB. Ahora mismo podemos hacernos con él por 243,00 euros.

Samsung Galaxy S22 Reacondicionados PVP en Back Market — 243,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Back Market, Apple, Samsung

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