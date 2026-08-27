Cuatro Samsung Odyssey para elegir según cómo juguemos: 49 pulgadas, OLED 4K, pantalla curva y hasta 1.100 Hz

Gamescom no es solo el lugar donde descubrimos los juegos que ocuparán nuestras próximas horas frente a la pantalla. En Colonia también estamos viendo el hardware que quiere acompañarlos, desde una Xbox Series X25 que nuestro compañero Alejandro Alcolea ya ha podido ver en directo hasta la nueva generación de monitores que Samsung ha llevado a la feria. La compañía ha presentado allí su gama Odyssey 2027 con cuatro propuestas que parten de una misma pregunta: qué debería priorizar nuestra pantalla cuando lo que cambia es, precisamente, nuestra forma de jugar.

Odyssey OLED G9: jugar a lo ancho

El primero de esos caminos pasa por ir a lo grande, literalmente. El Odyssey OLED G9 apuesta por un panel de 49 pulgadas en formato ultrapanorámico y resolución Dual QHD de 5120 × 1440 píxeles, una combinación pensada para ampliar el campo de visión sin renunciar a una frecuencia elevada. Samsung lo presenta como el primer monitor gaming DQHD de este tamaño capaz de alcanzar 360 Hz, aunque mediante Dual Mode también permite bajar a 2560 × 720 píxeles para subir hasta 720 Hz.

Por debajo de ese formato, Samsung incorpora un panel QD-OLED de quinta generación con tecnología Penta Tandem, una estructura de cinco capas que, según la compañía, es hasta 1,3 veces más eficiente y ofrece hasta el doble de vida útil que la generación anterior. También adopta una disposición de subpíxeles RGB Stripe para reducir los contornos de color y favorecer una mayor nitidez del texto. El conjunto se completa con un tiempo de respuesta GtG de 0,03 ms y un brillo máximo declarado de hasta 1.300 nits en una ventana del 3%.

Odyssey OLED G8: resolución o velocidad

El OLED G8 cambia de enfoque y apuesta por darnos margen para elegir qué queremos priorizar en cada partida. Su panel de 32 pulgadas puede trabajar en resolución UHD a 360 Hz, bajar a QHD para alcanzar 520 Hz o quedarse en Full HD y subir hasta 680 Hz. Ese Triple Mode permite adaptar el monitor tanto al tipo de juego como al rendimiento que pueda ofrecer nuestro equipo: mantener el 4K cuando buscamos más detalle o reducir resolución cuando la velocidad pasa a ocupar el primer plano.

En el resto de la ficha técnica encontramos varias tecnologías que ya hemos visto en el G9, incluido el QD-OLED de quinta generación con Penta Tandem y disposición RGB Stripe. Aquí Samsung añade Glare Free para reducir los reflejos y un tiempo de respuesta GtG de 0,03 ms, además de anunciar DisplayHDR True Black 600, AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-SYNC Compatible. La conectividad es especialmente completa: DisplayPort 2.1 UHBR20, dos HDMI, USB-C con 98 W de Power Delivery, dos puertos USB de bajada y KVM integrado.

Odyssey OLED G7: 42 pulgadas y curva

El OLED G7 se aleja de la carrera por las frecuencias extremas para centrarse en otra forma de jugar: una pantalla grande y envolvente. Sus 42 pulgadas mantienen un formato 16:9, pero adoptan una curvatura 1000R que acerca los extremos del panel a nuestro campo de visión, con resolución 4K y una tasa de refresco de 165 Hz. Samsung orienta esta combinación especialmente a RPG y mundos abiertos, donde el tamaño de la imagen y la sensación de inmersión pueden pesar más que alcanzar varios cientos de hercios.

Samsung completa esa apuesta por el gran formato con un tiempo de respuesta GtG de 0,03 ms y la tecnología Glare Free para contener los reflejos procedentes de fuentes de luz externas. La compañía señala además que la superficie útil de estas 42 pulgadas es aproximadamente un 72% mayor que la del modelo anterior de 32 pulgadas que utiliza como referencia, una comparación que ayuda a entender el salto de escala. También lo presenta como el primer monitor gaming OLED curvo de 42 pulgadas con relación de aspecto 16:9 del mundo.

Odyssey G6: la carrera hacia 1.100 Hz

El G6 lleva la búsqueda de velocidad mucho más lejos y, de paso, cambia el OLED por un panel Fast IPS de 27 pulgadas. Está pensado para juegos competitivos y especialmente para FPS, con un Dual Mode que permite escoger entre QHD a 600 Hz o resolución HD a nada menos que 1.100 Hz. Alcanzar esa cifra implica renunciar a definición, pero abre la puerta a maximizar la fluidez cuando cada fotograma cuenta. Samsung lo presenta como el primer monitor gaming de 1.100 Hz del mundo, aunque LG ya cuenta con el UltraGear 25G590B, capaz de alcanzar también esa frecuencia mediante overclocking desde sus 1.000 Hz nativos.

El G6 que llegará a las tiendas será incluso más rápido que el que conocimos a comienzos de año. En CES 2026, Samsung había enseñado este modelo con hasta 1.040 Hz en HD; ahora, la especificación definitiva sube hasta 1.100 Hz, mientras que el modo QHD permanece en 600 Hz. A esa frecuencia se suma un tiempo de respuesta de 1 ms. También es el único de los cuatro Odyssey para el que tenemos ya una ventana comercial concreta: su lanzamiento global está previsto para algún momento del segundo semestre de 2026.

Como hemos visto, Samsung reparte sus cuatro modelos entre tamaño, resolución, inmersión y velocidad, de modo que la elección dependerá mucho más de cómo juguemos que de buscar un ganador absoluto. Aún queda, eso sí, una pieza importante por conocer: cuánto costará cada uno. La compañía no ha anunciado precios y tampoco ha concretado por ahora la disponibilidad de todos los modelos en cada mercado.

Imágenes | Samsung

En Xataka | Samsung Odyssey G8 G80HF, análisis: un monitor dos en uno pensado para jugar (y que brilla para trabajar)