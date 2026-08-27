Wall Street está haciendo con la deuda de los centros de datos lo mismo que hizo con las hipotecas basura antes de 2008

El Financial Times ha reconstruido cómo se está pagando la construcción de centros de datos y el retrato tiene un aire que nos resulta familiar. Ni siquiera las tecnológicas (con sus decenas de miles de millones en caja) pueden afrontar las descomunales facturas, así que tiran de deuda. Y los bancos que se la han concedido llevan meses buscando la forma de quitársela de encima.

Las estimaciones que maneja el diario financiero apuntan a 7 billones de dólares invertidos en centros de datos hasta 2030. Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta han firmado ya contratos de alquiler por más de 1,5 billones.

En detalle. Un banco que ha prestado 5.000 millones para un centro de datos tiene un problema: es demasiado dinero apostado a un solo edificio. La solución no ha sido dejar de prestar, sino inventar formas de que el riesgo lo asuma otro.

JPMorgan, Morgan Stanley y SMBC han tanteado las transferencias sintéticas de riesgo. El banco mantiene el préstamo en sus cuentas y paga a un inversor externo para que cubra las pérdidas si el proyecto sale mal. Sobre el papel el crédito sigue ahí, porque el que perdería el dinero es otro.

La segunda vía son los vehículos de propósito especial: una sociedad aparte, propietaria del centro de datos, que se endeuda por su cuenta. La tecnológica alquila las instalaciones y esos miles de millones no hacen peligrar su balance.

El rastro del dinero. Todas estas operaciones tienen algo en común: el riesgo sale del banco y aterriza en otro lado. Richard Myers, de Morgan Stanley, ya ha dicho cuál es el siguiente destino: el mercado público y el pequeño inversor.

Menciona a fondos de pensiones y aseguradoras como compradores naturales, por su apetito de activos "estables y de bajo riesgo". El paquete se vende como seguro porque el inquilino del centro de datos es Microsoft, pero no porque el edificio valga lo que dice el papel que vale.

El contraste. Ese matiz ya ha empezado a pasar factura. En abril, QTS colocó 4.600 millones en bonos para un centro en Georgia alquilado a Microsoft y recibió peticiones por casi el triple.

Pero había una letra pequeña: la deuda dura más que el alquiler. Cuando Microsoft se vaya, el edificio necesitará otro inquilino para pagar a sus acreedores, y nadie sabe si en 2036 habrá cola para alquilarlo o no. QTS ha vuelto a emitir al 7,2% hace unos días frente al 5,7% de abril.

Ha pasado de precio de empresa solvente a precio de bono basura en cuatro meses.

Sí, pero. Las hipotecas de 2008 eran préstamos a familias que en un momento dado no podían seguir pagándolos. Aquí hay contratos firmados por las empresas más solventes del mundo y dinero de verdad, no del Monopoly, entrando cada mes a sus cuentas. No es lo mismo.

El parecido está en el mecanismo:

Nadie sabe cuánto valdrá el activo dentro de diez años.

La nota de solvencia describe al inquilino y no al inmueble.

Y el riesgo se trocea hasta que cuesta saber quién lo tiene encima.

Un analista de Crayhill Capital ha hecho un resumen de los que te arquean una ceja: es como financiar un fax justo antes de que alguien invente el correo electrónico. NVIDIA saca una nueva generación nueva todos los años.

La señal de alarma. Hay alguien que sí se está echando atrás: las aseguradoras. Un centro de datos supera con frecuencia los 10.000 millones de coste, y ninguna quiere concentrar tanto dinero en un único punto del mapa.

Y ahora qué. Debajo de toda la estructura hay una apuesta simple: que los LLM más grandes, los que necesitan más infraestructura, sean los que ganen. Hay quien calcula que a partir de 2029 habrá más capacidad de cómputo que demanda para llenarla. Si eso ocurre, es un problema como Júpiter de grande. Y entraríamos en territorio desconocido.

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En Xataka | Los centros de datos son auténticas "calefacciones". Y se están instalando en regiones tan calurosas como Aragón