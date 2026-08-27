Las mejores ofertas para la Vuelta al Cole que hemos encontrado en Amazon hoy, 27 de agosto

La cuenta atrás para septiembre ha comenzado y la puesta a punto para el nuevo curso escolar y laboral exige equiparse bien sin gastar de más. Para hacerte la tarea mucho más sencilla, hemos rastreado Amazon hoy, 27 de agosto, en busca de los mejores descuentos en tecnología, informática y accesorios para el estudio.

Tanto si necesitas renovar tu portátil como si buscas unos auriculares con cancelación de ruido para concentrarte en la biblioteca, estos son los mejores chollos que hemos encontrado en esta tienda online.

Ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 por 579 euros: de 15,3 pulgadas y con Windows 11.

por 579 euros: de 15,3 pulgadas y con Windows 11. Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 por 131,40 euros: de 9,7 pulgadas y con Xiaomi HyperOS 3.

por 131,40 euros: de 9,7 pulgadas y con Xiaomi HyperOS 3. Auriculares inalámbricos de diadema Soundcore Q20i de Anker por 33,03 euros: con cancelación activa de ruido y Bluetooth 5.0.

por 33,03 euros: con cancelación activa de ruido y Bluetooth 5.0. Disco duro externo Seagate 2 TB por 100,99 euros: compatible con Mac y Windows.

por 100,99 euros: compatible con Mac y Windows. Pack teclado y ratón Logitech MK295 Silent por 24,79 euros: compatibles con Chrome OS y Windows.

Ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10

Si estabas buscando un portátil para el nuevo curso, este de Lenovo tiene ahora 120 euros de descuento en Amazon y se queda disponible por 579 euros (en vez de los 699 euros que suele costar). Se trata de un ordenador con pantalla de 15,3 pulgadas con resolución WUXGA.

Su cerebro es un procesador Intel Core i5, acompañado de 16 GB de RAM y un almacenamiento interno SSD de 512 GB. Viene con sistema operativo Windows 11 Home, WiFi 6 y USB-C. Además, presenta un diseño diferente, con acabado en azul cósmico.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 – Ordenador Portátil 15.3" WUXGA Hoy en Amazon — 579,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tablet Xiaomi Redmi Pad 2

Si en vez de un portátil, estás en busca de una tablet (porque te resulta más cómoda de transportar y manejar para tomar apuntes), esta Redmi Pad 2 de Xiaomi es una superventas y ahora está rebajada en Amazon. Ha pasado de costar 159 euros a 131,40 euros.

Esta Xiaomi Redmi Pad 2 es una tablet con una pantalla de 9,7 pulgadas con resolución 2K y 120 Hz y que viene con una RAM de 4 GB y 64 GB de almacenamiento interno. Funciona bajo el sistema operativo Xiaomi HyperOS 3 y su cerebro es el chip Snapdragon 6s Gen2. Además, destaca por su batería con gran capacidad de 7.600 mAh.

Auriculares inalámbricos de diadema Soundcore Q20i de Anker

Si eres de los que necesitan la máxima concentración para estudiar o trabajar, unos auriculares de diadema pueden convertirse en tu mejor aliado. Estos de Anker tienen un PVP recomendado de 49,99 euros, pero ahora te los puedes llevar en Amazon por 33,03 euros.

Se trata de unos auriculares de diadema con cancelación activa de ruido híbrida a través de dos micrófonos internos y otros dos externos. Su batería es de larga duración y ofrece hasta 60 horas sin la cancelación de ruido activa y hasta 40 horas con ANC activada. Ofrecen conexión multipunto y se conectan mediante Bluetooth 5.0.

Disco duro externo Seagate 2 TB

Si eres de los que suelen quedarse sin espacio en el portátil y necesitas ir borrando documentos pero no quieres perderlos, este disco duro externo Seagate de 2 TB es un periférico muy recomendable. Ahora tiene un 33% de descuento y lo puedes comprar por 100,99 euros.

Este disco duro externo que te mostramos tiene una capacidad de 2 TB, aunque hay disponibles opciones desde 1 TB. Es compatible con Windows y Mac y es de tipo Plug & Play, por lo que solo tienes que conectarlo al ordenador y ya estará listo para empezar a usarse.

Pack teclado y ratón Logitech MK295 Silent

Si quieres renovar alguno de los periféricos de tu setup sin gastar mucho dinero, este pack de teclado y ratón Logitech MK295 Silent es uno de los chollos del día en Amazon. Está disponible por 24,79 euros.

Este teclado y ratón cuentan con tecnología SilentTouch, que ofrece la misma sensación de escritura y clic con un 90% menos de ruido respecto a modelos tradicionales. El teclado tiene ocho accesos directos y cuenta con teclado numérico. Ambos periféricos funcionan con pilas y son compatibles tanto con Windows como con ChromeOS.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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