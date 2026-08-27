Al borde de la fusión nuclear: el más ambicioso de estos dos proyectos nos promete alcanzarla en 2028

Hay vida más allá de ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). La construcción de este reactor experimental de fusión nuclear sigue su curso en la localidad francesa de Cadarache, pero EUROfusion, la organización europea que lidera este proyecto, y sus socios, por el momento prevén que el programa público internacional que impulsa esta tecnología de generación de electricidad no pondrá las primeras centrales comerciales en nuestras manos hasta la próxima década de los 60. Al menos.

En cualquier caso, la iniciativa privada también cuenta. Y podría llegar antes. Mucho antes. De hecho, hay dos proyectos en particular, el de CFS (Commonwealth Fusion Systems), y el de Helion Energy, cuyos responsables han prometido tener reactores nucleares de fusión operativos en pocos años. Suena a ciencia ficción si tenemos presente que esta tecnología se enfrenta a desafíos titánicos, es verdad. La estabilización del plasma a altísima temperatura que contiene los núcleos de deuterio y tritio y el desarrollo del acero que es necesario utilizar para revestir la pared interna de la cámara de vacío son dos de ellos.

Aun así, estas dos compañías estadounidenses no son unas empresas cualesquiera. CFS ha sido fundada por profesores e investigadores del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), y Helion Energy está respaldada por inversores muy relevantes en la industria de la tecnología, como Sam Altman, que, además, es su presidente; Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook, o SoftBank. No obstante, y aquí llega lo realmente interesante, Helion ha firmado un acuerdo con Microsoft para venderle electricidad generada por un reactor de fusión en 2028. En tan solo dos años.

Las empresas privadas quieren ganar la carrera de la fusión

CFS y Helion no se están sosteniendo sobre promesas exclusivamente. Ambas compañías ya están construyendo las máquinas con las que pretenden introducir electricidad de fusión en la red eléctrica antes de 2035. Alcanzar la fusión no implica en absoluto tener la capacidad de utilizar esta tecnología para generar electricidad. De hecho, varios reactores experimentales, como JET, en Reino Unido; JT-60SA, en Japón; TFTR, en EEUU; o EAST, en China, entre otros, han generado reacciones de fusión, pero no han producido electricidad. CFS y Helion se han comprometido a inyectar electricidad en la red a corto plazo.

Lo más sorprendente es que las estrategias por las que apuestan estas dos compañías son muy diferentes. La apuesta de Helion es radical. Ya está construyendo Orion, su máquina de fusión, en Malaga (Washington); tiene las licencias estatales derivadas de la gestión de los materiales radiactivos y las emisiones desde el pasado mes de junio, y, como he mencionado unas líneas más arriba, se ha comprometido con Microsoft a proporcionarle electricidad de fusión en 2028. No habla de generar reacciones de fusión en dos años; ha prometido iniciar la operación de una central de fusión comercial en tan solo dos años.

Helion ha anunciado que ya ha conseguido producir energía de fusión utilizando núcleos de deuterio y tritio

Para lograrlo, el reactor Orion no apuesta por una configuración tokamak convencional. El corazón de esta máquina es la tecnología de campo invertido o FRC (Field-Reversed Configuration), que pretende transformar directamente una parte de la energía generada por las reacciones de fusión en electricidad.

Esta estrategia es interesante porque evita el ciclo convencional de calentamiento del agua y producción de vapor para obtener electricidad accionando una turbina. Helion ha anunciado que ya ha conseguido producir energía de fusión utilizando núcleos de deuterio y tritio y sostener una temperatura del plasma de 150 millones de grados Celsius con su prototipo Polaris. La pelota ahora la tiene Orion.

SPARC, el reactor que está construyendo actualmente CFS en Massachusetts (EEUU), es radicalmente diferente a la máquina de Helion. Este sí es un tokamak convencional, pero cuenta con unos imanes superconductores de alta potencia y alta temperatura que, según las simulaciones de los investigadores del MIT, consiguen mantener a raya con eficacia las turbulencias que provocan la desestabilización del plasma.

Según Martin Greenwald, el subdirector del centro especializado en fusión nuclear del MIT y uno de los fundadores de CFS, la energía que requieren estos imanes para generar el campo magnético responsable del confinamiento del plasma es mucho menor que la que es necesario invertir en otros motores magnéticos, como, por ejemplo, el que emplea ITER.

SPARC es un reactor experimental, y, por tanto, no aspira a producir electricidad. CFS quiere generarla a principios de la década de 2030 con ARC (Affordable, Robust, Compact o asequible, robusto y compacto), una máquina que aplicará todo lo aprendido con SPARC y lo consolidará en una planta de generación eléctrica que producirá aproximadamente 400 MW netos para la red, según la propia CFS.

Su calendario no es tan ambicioso como el de Helion, pero apuntar a principios de la década de 2030 implica que ARC debe estar listo en no mucho más de cuatro o cinco años. Tenemos dos buenos motivos para tomarnos su propuesta muy en serio. CFS ha publicado decenas de artículos científicos revisados por pares para respaldar su tecnología. Y, además, ha firmado contratos con Google y Eni vinculados a la operación de ARC.

Imagen | CFS

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