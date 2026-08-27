CAF se lleva un contrato de 150 millones en Francia: fabricará 15 tranvías para la región de París

CAF ha recibido la adjudicación de un contrato por valor de más de 150 millones de euros por parte de Île-de-France Mobilités, que viene a ser el organismo que gestiona el transporte público en París y toda su región metropolitana, para suministrar 15 trenes tranvía para su línea T13. El fabricante vasco confirmaba además que el acuerdo incluye opciones de piezas de repuesto y unidades extra. Te contamos todos los detalles.

Contrato clave. CAF está sacando un gran provecho en Francia, pues se ha convertido en uno de sus mercados más activos en el último año. La compañía cerraba 2025 con pedidos por valor de 550 millones de euros solo en el país, según cuentan desde El Economista, y esta nueva adjudicación da pistas de que la colaboración sigue más viva que nunca.

Tiene cierto mérito, ya que CAF está constantemente compitiendo con fabricantes a nivel global de la talla de Alstom o Siemens, sobre todo en un mercado tan complicado como el de Francia.

En detalle. Tal y como apunta la compañía, los 15 nuevos trenes-tram extenderán la línea T13, que actualmente conecta Saint-Germain-en-Laye y Saint-Cyr-l'École, para que llegue a la localidad de Achères. La línea, que se inauguró en 2022 y está operada por RATP Cap Île-de-France, pasa actualmente por Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly y Versalles, conectando con los servicios RER A, RER E y Transilien L.

El objetivo, según Île-de-France Mobilités, es reducir los tiempos de viaje, ofrecer trenes cada 10 minutos en hora punta y mejorar las conexiones en toda la red.

El aspecto técnico. Cada unidad se construirá sobre la plataforma de tranvía Urbos de CAF, compuesta por siete módulos articulados que se apoyan en cinco bogies. Con 42 metros de longitud y 2,65 metros de ancho, cada tren transportará a 86 pasajeros sentados y hasta 170 de pie, con un suelo bajo en el 75 % de la unidad para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida, tal y como asegura la compañía.

Los trenes también incluirán aire acondicionado y pantallas de información digital tanto a bordo como a nivel de andén, y el diseño de las unidades irá en consonancia con el resto de trenes de la ciudad, integrándose en la flota.

Dónde se construirán. Normalmente, CAF utiliza su planta en Zaragoza para buena parte de sus tranvías. Allí se encuentra el centro principal del grupo para la plataforma Urbos, con proyectos en marcha para ciudades como Roma, Bolonia, Calgary y Montpellier. Sin embargo, este pedido en particular se fabricará en la fábrica de CAF en Bagnères-de-Bigorre, en la región francesa de Altos Pirineos, según confirma la compañía.

Un largo historial en Francia. La adjudicación se suma a toda una serie de pedidos recientes en Francia, entre ellos un contrato de 250 millones de euros firmado en diciembre para 22 trenes Régiolis para la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, y el pedido adicional de 10 unidades Régiolis más para Nueva Aquitania por valor de 80 millones de euros, ambos para SNCF Voyageurs, según repasaba El Economista.

Y ahora qué. CAF todavía tiene pendiente el megacontrato en Bélgica por valor de 1.700 millones de euros para 180 trenes, con opción de añadir unidades extra, y cuya distribución entre las fábricas del grupo aún no está confirmada, según contaban desde El Periódico de Aragón. Mientras tanto, los mercados han reaccionado positivamente a la noticia, ya que las acciones de CAF subieron un 4,26 % al cierre de la sesión, alcanzando los 70,90 euros, tal y como apuntan desde El Confidencial.

Imagen de portada | CAF

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