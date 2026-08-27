EEUU tiene un plan para llevar energía nuclear a cualquier rincón: reactores que caben en un camión

Los microrreactores modulares compactos no nos anticipan el futuro de la energía nuclear; ese futuro ya ha comenzado a construirse. GE Vernova Hitachi ya está poniendo a punto su reactor BWRX-300 en Darlington (Canadá). Y, en China, el Linglong One, de 125 MW, ya ha iniciado la fase de puesta en servicio. Otros proyectos interesantes que también están en marcha son los reactores Natrium, de TerraPower, y Hermes, de Kairos, ambos en EEUU. Y la Administración de Reino Unido ya ha dado luz verde a los tres primeros reactores SMR de Rolls-Royce, que estarán alojados en Wylfa.

Estas máquinas no son tan solo reactores de fisión nuclear pequeños; en realidad representan un cambio de paradigma frente a las enormes y costosísimas máquinas de las centrales nucleares convencionales. El microrreactor Unity Nuclear Battery, desarrollado por la compañía estadounidense Deployable Energy Limited, ejemplifica a la perfección la disrupción que implica para la industria de la generación de electricidad la adopción de estas máquinas.

El pasado 18 de agosto esta empresa firmó un memorando de entendimiento con la Oficina de Desarrollo Energético de Utah (EEUU) con el propósito de iniciar el proyecto de despliegue de los microrreactores Unity Nuclear Battery. Este documento no contiene una autorización oficial para construir nada ni iniciar el despliegue, pero es importante porque establece el marco de cooperación necesario para que Deployable Energy Limited y la Administración estén alineadas y el despliegue de estos microrreactores en el estado de Utah llegue a buen puerto.

Energía nuclear empaquetada y transportable

El microrreactor nuclear compacto Unity Nuclear Battery tiene una potencia de 1 megavatio eléctrico (MWe) y ha sido diseñado para que se pueda producir en serie en una fábrica y sea transportado con facilidad montado y listo para ser utilizado. Es tan pequeño comparado con un reactor nuclear de fisión convencional que cabe en el interior de un contenedor de transporte estándar (mide unos 6 metros de longitud). Es impresionante que una máquina tan compleja y capaz de generar 1 MWe sea tan compacta.

Es impresionante que una máquina tan compleja y capaz de generar 1 MWe sea tan compacta

Bobby Gallagher, cofundador y director general de Deployable Energy, ha confirmado que su microrreactor nuclear será una unidad estrictamente plug-and-play, por lo que se comportará a todos los efectos como una batería. Solo será necesario transportarlo hasta el lugar en el que va a ser utilizado, conectarlo a la red eléctrica a la que va a dar servicio y ponerlo en marcha. Sobre el papel el tiempo que va a ser necesario invertir en la instalación y la puesta en marcha de esta máquina va a ser mínimo. La idea de "energía nuclear lista para enchufar" suena bien.

No obstante, hay varios detalles técnicos que merece la pena que no pasemos por alto. Este microrreactor utilizará como combustible dióxido de uranio enriquecido a aproximadamente el 4,95%, usará helio como refrigerante y podrá trabajar tanto en solitario como en grupos de hasta cientos de unidades. Según Deployable Energy el combustible deberá ser recargado cada cinco años, y planea tener listas las primeras unidades de este microrreactor a partir de 2030. Pinta bien, y hay dos hechos que nos invitan a tomarnos en serio este proyecto.

Por un lado Deployable Energy asegura que su tecnología ya ha alcanzado la criticidad, que es el punto en el que las reacciones nucleares en cadena se vuelven autosostenibles. Y, además, Lloyd's Register, una sociedad de clasificación marítima estadounidense, ya ha validado el uso del microrreactor Unity Nuclear Battery de 1 MWe en un sistema de propulsión híbrido nuclear-diésel instalado en un buque anfibio como plataforma piloto.

Imagen | Deployable Energy Limited

Más información | Interesting Engineering

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