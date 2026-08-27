"¿Qué teclado multisistema me compro para Windows y Mac?" - Esto es lo que recomendamos

Los teclados no solo son periféricos que nos permiten escribir en nuestros ordenadores, de sus características y comodidad también depende el hacerlo de una manera más rápida y eficiente. Lo normal es que los teclados estén diseñados para Windows o para Mac, por lo que cuando tienes que utilizar ambos sistemas a veces se convierte en un dolor de cabeza dar con la elección correcta.

Y precisamente un teclado multisistema que pueda utilizar tanto en Windows como en Mac es por lo que nos pregunta uno de nuestros lectores en El Consultorio, una de las ventajas de Xataka Xtra, nuestra suscripción para acceder a newsletters exclusivas, sorteos, promociones y otras ventajas exclusivas. En este caso, lo que ofrecemos es línea directa con nosotros para resolver dudas como esta.

El Xatakero explica que si utiliza un teclado configurado para Windows en Mac, teclas como la de Windows o la de Command no coinciden, y tareas básicas como copiar y pegar pueden ser incómodas y poco intuitivas. Y es aquí donde nosotros entramos para hablarle de nuestra experiencia y hacerle recomendaciones.

La pregunta

"Mi consulta es acerca de un teclado. Recientemente me he comprado un Mac mini y es mi primera experiencia con el sistema operativo de Apple. Sin embargo, en el día a día trabajo con un Lenovo y el teclado que tengo es compatible con Windows solamente. Ahora me he dado cuenta de que esto hace un poco incómodo el trabajar con el Mac, ya que las teclas como Windows o la de Command no coinciden y tareas simples como un copy-paste se me hacen incómodas y poco intuitivas.

Mi consulta es acerca de teclados, híbridos, teclados que sirvan para ambos sistemas operativos. Mi actual teclado es mecánico, pero no me importaría cambiar a otro teclado si es que es más cómodo para poder trabajar con ambos sistemas.



No puedo tener uno que sea solo para Apple ya que en el trabajo siempre voy a tener que trabajar con Windows.



¿Cuál me recomendaríais?"

La respuesta

Recomendar teclados es algo bastante complicado, porque depende de las preferencias de cada uno a la hora de trabajar. En este caso, hemos sido dos redactores de Xataka quienes hemos respondido a la pregunta, Álvaro y Yúbal. Cada uno de nosotrs ha dado su versión y su recomendación, aunque en ambos casos hemos apuntado a la misma empresa.



Álvaro dice:

"Te escribo esto precisamente desde un Mac mini con un teclado que se adapta a lo que requieres. Es un Keychron Q1 que trae de serie teclas de Windows y de Mac que puedes ir intercambiando, además de un interruptor en la parte trasera para pasar de Windows a Mac y viceversa y que el teclado sepa en qué sistema se está usando.



El modelo que tengo yo es con cable, pero la marca ofrece también versiones inalámbricas. Eso sí, en cualquiera de los casos, tienen que gustarte los teclados mecánicos, ya que se especializan en eso. Yo soy de los que prefiere que suenen mucho (no me juzguéis por ello), pero creo que también tienen versiones más silenciosas, así que quizás echándoles un ojo encuentres algo que te encaje"

Yúbal dice:

"Mis dos teclados tienen modos para usarse bluetooth, con adaptador inalámbrico y con cable usb-c: el primero que me compré es un Keychron K10 y funcionó perfectamente. Ahora tengo un V6 Max, más controles como una ruedita de volumen, aunque me da algunos problemas en inalámbrico de forma puntual, dobles pulsaciones, pero sobre todo cuando baja la batería."

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